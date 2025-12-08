Pensiones del Bienestar sí tendrán aumento en 2026 conforme a la inflación: ¿cuánto recibirán de pago?

Como parte de los compromisos de gobierno de Claudia Sheinbaum, la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, confirmó en la conferencia de prensa del 5 de diciembre que las Pensiones del Bienestar tendrán un aumento para el 2026.

“Todos los años ha aumentado el monto bimestral y así sucederá. Ya está aprobado en el presupuesto de la Federación. Sí va a haber aumento de las Pensiones y la presidenta lo va a comentar, pero por lo menos subirá lo establecido por la inflación, vamos a cumplir con ese cometido con la gente”, informó Montiel en la Conferencia del Pueblo.

Aunque las cifras definitivas serán confirmadas por la Presidenta de México, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sitúa la inflación entre 3.5% y un 4% para el cierre de año. Mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) espera un 3% de inflación para el siguiente año

Cabe destacar que el año pasado, se incrementó un 3.3% a las pensiones para 2025, por ejemplo, la pensión para Adultos Mayores aumento de seis mil pesos a seis mil 200 pesos en este año; por lo que ante las estimaciones se podrá aumentar otros 200 pesos y llegar a los seis mil 400 pesos bimestrales.

Cabe destacar que los programas sociales del Bienestar tendrán el mismo monto de incremento.