Pensiones del Bienestar sí tendrán aumento en 2026 conforme a la inflación: ¿cuánto recibirán de pago?
Ariadna Montiel confirmó en la conferencia de prensa del 5 de diciembre que los programas sociales tendrán un aumento para el siguiente año
Como parte de los compromisos de gobierno de Claudia Sheinbaum, la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, confirmó en la conferencia de prensa del 5 de diciembre que las Pensiones del Bienestar tendrán un aumento para el 2026.
“Todos los años ha aumentado el monto bimestral y así sucederá. Ya está aprobado en el presupuesto de la Federación. Sí va a haber aumento de las Pensiones y la presidenta lo va a comentar, pero por lo menos subirá lo establecido por la inflación, vamos a cumplir con ese cometido con la gente”, informó Montiel en la Conferencia del Pueblo.
Aunque las cifras definitivas serán confirmadas por la Presidenta de México, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sitúa la inflación entre 3.5% y un 4% para el cierre de año. Mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) espera un 3% de inflación para el siguiente año
Cabe destacar que el año pasado, se incrementó un 3.3% a las pensiones para 2025, por ejemplo, la pensión para Adultos Mayores aumento de seis mil pesos a seis mil 200 pesos en este año; por lo que ante las estimaciones se podrá aumentar otros 200 pesos y llegar a los seis mil 400 pesos bimestrales.
Cabe destacar que los programas sociales del Bienestar tendrán el mismo monto de incremento.
¿CUÁNTO RECIBIRÁN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, SEGÚN LA INFLACIÓN?
El aumento abarcará, hasta el momento, cuatro programas clave: Pensión de Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, Pensión Bienestar de Discapacidad y Apoyo a Madres Trabajadoras.
De acuerdo con las proyecciones basadas en la inflación vigente de Inegi y la SHCP, estos serían los incrementos:
- La Pensión de Adultos Mayores podría incrementarse en 224 a 248 pesos bimestrales, pasando de 6 mil 200 a 6 mil 424 pesos o 6 mil 448 pesos al bimestre. Este monto podría redondearse entre los 6 mil 430 a los 6 mil 450 pesos bimestrales en 2026.
- La Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, que actualmente otorga 3 mil pesos bimestrales, tendría un aumento de 108 a 120 pesos, alcanzando entre los 3 mil 108 a los 3 mil 120 pesos bimestrales.
- La Pensión Bienestar de Discapacidad, la cual actualmente es de 3 mil 200 pesos, subiría en 115 a 148 pesos, para situarse entre los 3 mil 315 pesos y 3 mil 348 pesos bimestrales.
- El Apoyo a Madres Trabajadoras, cuyos montos actuales varían entre 1 mil 650 y 3 mil 720 pesos bimestrales, también experimentará un ajuste, entregando entre 1 mil 709 y 3 mil 854 pesos en 2026, según las estimaciones.
PROGRAMAS DE LAS PENSIONES DEL BIENESTAR
Las llamadas ‘Pensiones del Bienestar’ están conformadas por los programas para:
- Todas aquellas personas de la tercera edad que cumplan 65 o más años se les entrega la Pensión Adultos Mayores, para recibir seis mil 200 pesos bimestrales;
- Pensión Mujeres Bienestar está enfocada a mujeres entre los 60 y 64 años de edad, quienes reciben un monto bimestral de tres mil pesos para cubrir gastos por los años que han trabajado en el hogar.
- Personas con discapacidad, para recibir el pago bimestral de tres mil 200 pesos, que ha beneficiado a 1 millón 614 mil personas, siendo un programa universal en 24 estados gracias a la coordinación con gobiernos locales;
- Programa para Madres Trabajadoras que atiende a 256 mil niñas y niños entre recién nacidos y hasta los 4 años que reciben mil 650 pesos bimestrales; así como tres mil 720 pesos bimestrales para aquellas niñas y niños con discapacidad desde recién nacidos y hasta los 6 años;
- Mientras que Sembrando Vida respalda a más de 409 mil productores con un jornal mensual de seis mil 450 pesos.