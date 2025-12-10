Registro a la Pensión Bienestar en diciembre: Esto debes hacer si se te pasó la fecha por apellido

Desde los inicios de este mes, la Secretaría del Bienestar abrió el nuevo periodo de registros para la Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, que termina hasta el día 13 de diciembre. Para un trámite más sencillo, las inscripciones son de forma escalonada, de acuerdo a la inicial del primer apellido de la persona.

Sin embargo, puede suceder que el día que te corresponde ya pasó... en estos casos, debes saber que aún hay oportunidad de registrarte en tiempo y forma.

ESTO PUEDES HACER SI YA PASÓ TU FECHA DE REGISTRO A LA PENSIÓN DEL BIENESTAR

Tanto la Pensión de Adultos Mayores como la de Mujeres Bienestar comparten el mismo calendario de registro, que fue compartido por la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

Si ya pasó tu fecha de registro designada por la inicial del apellido paterno, deberás saber que aún hay tiempo de hacer el trámite, ya que los calendarios contemplan un día dedicado al registro todas las letras.

Esta fecha está designada para el sábado 13 de diciembre. En caso de no estar disponible, la persona beneficiaria deberá esperar hasta el siguiente periodo de registro, el cual se abre en un estimado de cada dos meses.