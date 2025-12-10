Registro a la Pensión Bienestar en diciembre: Esto debes hacer si se te pasó la fecha por apellido
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
El registro a la Pensión Bienestar se realiza a través de un calendario con fechas específicas por apellido
Desde los inicios de este mes, la Secretaría del Bienestar abrió el nuevo periodo de registros para la Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, que termina hasta el día 13 de diciembre. Para un trámite más sencillo, las inscripciones son de forma escalonada, de acuerdo a la inicial del primer apellido de la persona.
Sin embargo, puede suceder que el día que te corresponde ya pasó... en estos casos, debes saber que aún hay oportunidad de registrarte en tiempo y forma.
TE PUEDE INTERESAR: Últimos días para asegurar tu inscripción a las Pensiones Bienestar 2025: guía y requisitos
ESTO PUEDES HACER SI YA PASÓ TU FECHA DE REGISTRO A LA PENSIÓN DEL BIENESTAR
Tanto la Pensión de Adultos Mayores como la de Mujeres Bienestar comparten el mismo calendario de registro, que fue compartido por la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.
Si ya pasó tu fecha de registro designada por la inicial del apellido paterno, deberás saber que aún hay tiempo de hacer el trámite, ya que los calendarios contemplan un día dedicado al registro todas las letras.
Esta fecha está designada para el sábado 13 de diciembre. En caso de no estar disponible, la persona beneficiaria deberá esperar hasta el siguiente periodo de registro, el cual se abre en un estimado de cada dos meses.
ESTOS SON LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO A LA PENSIÓN BIENESTAR
El horario de atención es de 10:00 a 16:00 horas. Para un trámite sencillo y sin obstáculos, es necesario llevar una serie de documentos específicos:
1. Identificación oficial vigente: Puede ser credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad.
2. Curp.
3. Acta de nacimiento.
4. Comprobante de domicilio: No debe ser mayor a 6 meses. Puede ser la factura de teléfono, luz, gas, agua o predial.
5. Teléfono de contacto.
Para evitar contratiempos, VANGUARDIA sugiere llevar original y copia de cada documento.
TE PUEDE INTERESAR: Pensión Hombres Bienestar 2026: cuánto recibirán en 2026 y cuáles son los requisitos
PENSIÓN BIENESTAR ADULTOS MAYORES Y MUJERES
Ambos son programas distintos, pertenecientes a la Secretaría del Bienestar. Es importante mencionar que la Pensión Adultos Mayores es exclusivamente para hombres y mujeres con edades a partir de los 65 años de edad.
Mientras que la Pensión Mujeres Bienestar es para beneficiarias de 60 a 64 años de edad. Asimismo, cada programa brinda apoyo monetario en diferentes cantidades:
1. Pensión Adultos Mayores: otorga 6 mil 200 pesos bimestrales.
2. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales.
CONOCE AQUÍ LAS FECHAS DE REGISTRO QUE QUEDAN DISPONIBLES EN DICIEMBRE
Las fechas que quedan disponibles en diciembre para el registro a las Pensiones son las siguientes:
* Miércoles 10: Letras I, J, K, L, M.
* Jueves 11: N, Ñ, O, P, Q, R.
* Viernes 12: S, T, U, V, W, X, Y, Z.
* Sábado 13: Todas las letras.
TE PUEDE INTERESAR: Pensiones del Bienestar sí tendrán aumento en 2026 conforme a la inflación: ¿cuánto recibirán de pago?
En caso de dudas o aclaraciones, se puede contactar a la Secretaría del Bienestar, a través de una llamada al 800 639 4264. También puedes acudir a los módulos de atención disponibles cerca de tu localidad, que puedes ubicar dando clic AQUÍ.