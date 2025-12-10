Registro a la Pensión Bienestar en diciembre: Esto debes hacer si se te pasó la fecha por apellido

Información
/ 10 diciembre 2025
    Registro a la Pensión Bienestar en diciembre: Esto debes hacer si se te pasó la fecha por apellido
    Desde los inicios de este mes, la Secretaría del Bienestar abrió el nuevo periodo de registros para la Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, que termina hasta el día 13 de diciembre. FOTO: VANGUARDIA

El registro a la Pensión Bienestar se realiza a través de un calendario con fechas específicas por apellido

Desde los inicios de este mes, la Secretaría del Bienestar abrió el nuevo periodo de registros para la Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, que termina hasta el día 13 de diciembre. Para un trámite más sencillo, las inscripciones son de forma escalonada, de acuerdo a la inicial del primer apellido de la persona.

Sin embargo, puede suceder que el día que te corresponde ya pasó... en estos casos, debes saber que aún hay oportunidad de registrarte en tiempo y forma.

TE PUEDE INTERESAR: Últimos días para asegurar tu inscripción a las Pensiones Bienestar 2025: guía y requisitos

ESTO PUEDES HACER SI YA PASÓ TU FECHA DE REGISTRO A LA PENSIÓN DEL BIENESTAR

Tanto la Pensión de Adultos Mayores como la de Mujeres Bienestar comparten el mismo calendario de registro, que fue compartido por la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

Si ya pasó tu fecha de registro designada por la inicial del apellido paterno, deberás saber que aún hay tiempo de hacer el trámite, ya que los calendarios contemplan un día dedicado al registro todas las letras.

Esta fecha está designada para el sábado 13 de diciembre. En caso de no estar disponible, la persona beneficiaria deberá esperar hasta el siguiente periodo de registro, el cual se abre en un estimado de cada dos meses.

$!FOTO: ARIADNA MONTIEL | SECRETARÍA DEL BIENESTAR
FOTO: ARIADNA MONTIEL | SECRETARÍA DEL BIENESTAR

ESTOS SON LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO A LA PENSIÓN BIENESTAR

El horario de atención es de 10:00 a 16:00 horas. Para un trámite sencillo y sin obstáculos, es necesario llevar una serie de documentos específicos:

1. Identificación oficial vigente: Puede ser credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad.

2. Curp.

3. Acta de nacimiento.

4. Comprobante de domicilio: No debe ser mayor a 6 meses. Puede ser la factura de teléfono, luz, gas, agua o predial.

5. Teléfono de contacto.

Para evitar contratiempos, VANGUARDIA sugiere llevar original y copia de cada documento.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión Hombres Bienestar 2026: cuánto recibirán en 2026 y cuáles son los requisitos

PENSIÓN BIENESTAR ADULTOS MAYORES Y MUJERES

Ambos son programas distintos, pertenecientes a la Secretaría del Bienestar. Es importante mencionar que la Pensión Adultos Mayores es exclusivamente para hombres y mujeres con edades a partir de los 65 años de edad.

Mientras que la Pensión Mujeres Bienestar es para beneficiarias de 60 a 64 años de edad. Asimismo, cada programa brinda apoyo monetario en diferentes cantidades:

1. Pensión Adultos Mayores: otorga 6 mil 200 pesos bimestrales.

2. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales.

$!FOTO: ARIADNA MONTIEL | SECRETARÍA DEL BIENESTAR
FOTO: ARIADNA MONTIEL | SECRETARÍA DEL BIENESTAR

CONOCE AQUÍ LAS FECHAS DE REGISTRO QUE QUEDAN DISPONIBLES EN DICIEMBRE

Las fechas que quedan disponibles en diciembre para el registro a las Pensiones son las siguientes:

* Miércoles 10: Letras I, J, K, L, M.

* Jueves 11: N, Ñ, O, P, Q, R.

* Viernes 12: S, T, U, V, W, X, Y, Z.

* Sábado 13: Todas las letras.

TE PUEDE INTERESAR: Pensiones del Bienestar sí tendrán aumento en 2026 conforme a la inflación: ¿cuánto recibirán de pago?

En caso de dudas o aclaraciones, se puede contactar a la Secretaría del Bienestar, a través de una llamada al 800 639 4264. También puedes acudir a los módulos de atención disponibles cerca de tu localidad, que puedes ubicar dando clic AQUÍ.

Temas


Pensión del Bienestar
trámites
Registros

Organizaciones


Secretaría De Bienestar

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Detienen a “El Limones”, pieza clave de Los Cabrera. García Harfuch agradece a Coahuila su colaboración. Operativo federal logra asegurar armas y frenar una red de extorsión en La Laguna.

García Harfuch agradece al Gobierno de Coahuila por colaborar en detención de integrante de ‘Los Cabrera’
También la reconoce como una “científica destacada con un doctorado en ingeniería energética”.

Sheinbaum, entre las cinco mujeres más poderosas del planeta
La OPS advierte aumento de la influenza H3N2 en el hemisferio norte. México debe reforzar vacunación, vigilancia y prevención ante este subtipo altamente contagioso. Conoce síntomas, riesgos y medidas clave.

‘Súper Gripe’ amenaza a México; reportan casos en EU y Europa ¿Cómo se contagia?
Momento. El puertorriqueño vuelve a México con su gira mundial y un montaje completo que incluye la emblemática casita.

Bad Bunny regresa con todo a México: inicia maratón de 8 conciertos en CDMX
Pese a que en la Ley Federal del Trabajo el 12 de diciembre no es considerado un día de descanso obligatorio, hay todo un sector laboral que sí descansará

Estos trabajadores no laborarán el 12 de diciembre en México
Sheinbaum confirma nuevas reuniones con EU para definir el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. México busca un acuerdo justo sin afectar su abasto hídrico y evitar aranceles.

Aún no se tiene resolución tras Ley de Aguas; habrá reuniones: Sheinbaum
César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, cuando fue extraditado a México desde Estados Unidos.

Dictan prisión preventiva a exgobernador César Duarte por desvío

Los organizadores dijeron que ella había “hecho todo lo posible para asistir a la ceremonia de hoy”, pero que “su viaje implicaba un peligro extremo”.

Hija de María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz por la seguridad de su madre