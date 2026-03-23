Eclipse solar más largo del siglo: fecha, duración y por qué será único

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/ 23 marzo 2026
    Eclipse solar más largo del siglo: fecha, duración y por qué será único
    De acuerdo con la NASA, el eclipse solar más largo del siglo XXI ocurrirá el 2 de agosto de 2027. Foto: Pexels.

El 2 de agosto de 2027 ocurrirá el eclipse solar más largo del siglo XXI, con más de seis minutos de oscuridad total en algunas regiones.

El cielo ofrecerá uno de los espectáculos más impresionantes de las próximas décadas. De acuerdo con la NASA, el eclipse solar más largo del siglo XXI ocurrirá el 2 de agosto de 2027, destacando por su duración excepcional y por las condiciones astronómicas que lo harán único.

Este fenómeno ha despertado gran interés entre especialistas y aficionados, ya que en su punto máximo alcanzará una fase de totalidad de 6 minutos y 23 segundos, superando ampliamente a otros eclipses recientes. Esta duración lo posiciona como un evento extraordinario dentro del calendario astronómico.

https://vanguardia.com.mx/vida/crearon-el-primer-eclipse-solar-total-artificial-para-estudiar-la-atmosfera-del-sol-MG16328657

Un eclipse solar total sucede cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la luz solar en ciertas zonas del planeta. Durante ese lapso, el día se convierte en una especie de crepúsculo momentáneo, permitiendo observar detalles como la corona solar, algo que normalmente permanece oculto.

En el caso del eclipse de 2027, la franja de totalidad atravesará diversas regiones del mundo. Entre los países donde podrá observarse el fenómeno en su máximo esplendor se encuentran España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita y Yemen. Sin embargo, uno de los puntos más privilegiados será Luxor, en Egipto, donde se registrará la mayor duración del eclipse, convirtiéndose en un destino clave para el turismo astronómico.

Uno de los factores que hacen único a este eclipse es precisamente su duración. No es común que la totalidad supere los seis minutos, ya que esto depende de una combinación precisa entre la distancia de la Luna a la Tierra y la trayectoria de la sombra lunar sobre el planeta. Estas condiciones no se repiten con frecuencia, lo que eleva el valor científico y visual del evento.

¿Se podrá ver el eclipse solar en México?

A pesar de la expectativa global, en México el eclipse no será visible. De acuerdo con la información disponible, el fenómeno ocurrirá antes del amanecer en territorio nacional, lo que impedirá su observación directa. Además, el país no se encuentra dentro de la franja de totalidad, por lo que no se experimentarán cambios significativos en la iluminación.

Esto contrasta con otros eventos astronómicos recientes que sí fueron visibles en México, lo que refuerza la importancia de conocer la ubicación geográfica al momento de planear la observación de un eclipse.

$!En el caso del eclipse de 2027, la franja de totalidad atravesará diversas regiones del mundo.
En el caso del eclipse de 2027, la franja de totalidad atravesará diversas regiones del mundo. Foto: Pexels.

Recomendaciones para observar un eclipse solar de forma segura

Aunque este eclipse no podrá apreciarse en México, es importante recordar las medidas de seguridad para quienes tengan la oportunidad de verlo en otras regiones. Observar directamente el Sol sin protección puede causar daños permanentes en la vista.

Para una experiencia segura, se recomienda utilizar únicamente lentes certificados para eclipses solares o filtros especiales de grado 14. También es fundamental evitar el uso de lentes de sol comunes, así como cámaras, telescopios o binoculares sin protección adecuada.

De igual forma, no se deben emplear métodos caseros como vidrios ahumados o filtros improvisados, ya que no ofrecen la protección necesaria frente a la radiación solar.

El eclipse solar más largo del siglo XXI no solo será un fenómeno visual impactante, sino también una oportunidad para reflexionar sobre la precisión y la belleza de los movimientos astronómicos. Aunque no será visible en México, su relevancia lo convierte en un evento que marcará la agenda científica y turística a nivel global.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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