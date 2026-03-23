Eclipse solar más largo del siglo: fecha, duración y por qué será único

Este fenómeno ha despertado gran interés entre especialistas y aficionados, ya que en su punto máximo alcanzará una fase de totalidad de 6 minutos y 23 segundos, superando ampliamente a otros eclipses recientes. Esta duración lo posiciona como un evento extraordinario dentro del calendario astronómico.

El cielo ofrecerá uno de los espectáculos más impresionantes de las próximas décadas. De acuerdo con la NASA, el eclipse solar más largo del siglo XXI ocurrirá el 2 de agosto de 2027, destacando por su duración excepcional y por las condiciones astronómicas que lo harán único.

Un eclipse solar total sucede cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la luz solar en ciertas zonas del planeta. Durante ese lapso, el día se convierte en una especie de crepúsculo momentáneo, permitiendo observar detalles como la corona solar, algo que normalmente permanece oculto.

En el caso del eclipse de 2027, la franja de totalidad atravesará diversas regiones del mundo. Entre los países donde podrá observarse el fenómeno en su máximo esplendor se encuentran España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita y Yemen. Sin embargo, uno de los puntos más privilegiados será Luxor, en Egipto, donde se registrará la mayor duración del eclipse, convirtiéndose en un destino clave para el turismo astronómico.

Uno de los factores que hacen único a este eclipse es precisamente su duración. No es común que la totalidad supere los seis minutos, ya que esto depende de una combinación precisa entre la distancia de la Luna a la Tierra y la trayectoria de la sombra lunar sobre el planeta. Estas condiciones no se repiten con frecuencia, lo que eleva el valor científico y visual del evento.

¿Se podrá ver el eclipse solar en México?

A pesar de la expectativa global, en México el eclipse no será visible. De acuerdo con la información disponible, el fenómeno ocurrirá antes del amanecer en territorio nacional, lo que impedirá su observación directa. Además, el país no se encuentra dentro de la franja de totalidad, por lo que no se experimentarán cambios significativos en la iluminación.

Esto contrasta con otros eventos astronómicos recientes que sí fueron visibles en México, lo que refuerza la importancia de conocer la ubicación geográfica al momento de planear la observación de un eclipse.