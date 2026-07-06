El paraíso africano que sorprendió en el Mundial 2026: así es Cabo Verde y cómo viajar desde México

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    El paraíso africano que sorprendió en el Mundial 2026: así es Cabo Verde y cómo viajar desde México
    Cabo Verde es un país insular ubicado frente a la costa occidental de África, a unos 700 kilómetros de Senegal. FOTO: CONDÉ NAST

Playas, volcanes y paisajes únicos hacen de Cabo Verde uno de los destinos más llamativos tras el Mundial 2026.

La destacada actuación de la selección de Cabo Verde en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 despertó el interés de miles de personas por conocer este archipiélago africano. Si estás pensando en viajar, te contamos cuáles son sus principales atractivos turísticos y qué necesitan los mexicanos para ingresar al país.

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¿Dónde está Cabo Verde?

Cabo Verde es un país insular ubicado frente a la costa occidental de África, a unos 700 kilómetros de Senegal. Está conformado por 10 islas de origen volcánico y su capital es Praia, localizada en la isla de Santiago.

El archipiélago es reconocido por combinar playas de arena blanca, paisajes volcánicos, montañas, pueblos con influencia portuguesa y una rica tradición musical, elementos que lo convierten en un destino atractivo para quienes buscan experiencias de naturaleza y cultura.

Los lugares turísticos más populares de Cabo Verde

Uno de los destinos más conocidos es Santa María, en la isla de Sal. Sus playas de arena blanca y aguas cristalinas son ideales para descansar o practicar deportes acuáticos como windsurf, buceo y kitesurf. Además, cuenta con una amplia oferta hotelera.

Otro de los sitios imperdibles es Praia de Chave, en la isla de Boa Vista. Este paisaje destaca por sus extensas dunas que se encuentran con el océano Atlántico, creando un escenario perfecto para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza.

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Está conformado por 10 islas de origen volcánico y su capital es Praia, localizada en la isla de Santiago. FOTO: PEXELS

En la isla de Fogo se encuentra el Pico do Fogo, el punto más alto del país. Se trata de un volcán activo donde los visitantes pueden recorrer senderos sobre antiguos campos de lava y conocer pequeñas comunidades establecidas dentro de la caldera volcánica.

Para los amantes del senderismo, Paul Valley, en la isla de Santo Antão, ofrece montañas cubiertas de vegetación, caminos panorámicos y un entorno ideal para realizar actividades al aire libre.

Finalmente, en la isla de Sal se localiza Buracona, también conocido como el Blue Eye, una piscina natural de origen volcánico donde, durante determinadas horas del día, la luz solar produce un intenso efecto azul que atrae a visitantes de todo el mundo.

¿Cómo viajar desde México a Cabo Verde?

Los ciudadanos mexicanos pueden ingresar a Cabo Verde sin necesidad de tramitar una visa consular para viajes turísticos.

Sin embargo, es indispensable contar con un pasaporte vigente con al menos seis meses de validez al momento del ingreso.

Antes del viaje también es necesario realizar un prerregistro en la plataforma EASE, al menos cinco días antes de la llegada, además de cubrir la Tasa de Seguridad Aeroportuaria, cuyo costo ronda los 34 dólares.

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Otro aspecto importante es la vacunación contra la fiebre amarilla cuando el itinerario incluye escalas en países con riesgo de transmisión, como puede ocurrir en algunas rutas que pasan por Marruecos u otros destinos africanos.

Gracias a su combinación de playas, volcanes, naturaleza y cultura, Cabo Verde se perfila como uno de los destinos emergentes para quienes desean descubrir un rincón diferente del continente africano.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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