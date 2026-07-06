El paraíso africano que sorprendió en el Mundial 2026: así es Cabo Verde y cómo viajar desde México

La destacada actuación de la selección de Cabo Verde en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 despertó el interés de miles de personas por conocer este archipiélago africano. Si estás pensando en viajar, te contamos cuáles son sus principales atractivos turísticos y qué necesitan los mexicanos para ingresar al país.

¿Dónde está Cabo Verde?

Cabo Verde es un país insular ubicado frente a la costa occidental de África, a unos 700 kilómetros de Senegal. Está conformado por 10 islas de origen volcánico y su capital es Praia, localizada en la isla de Santiago.

El archipiélago es reconocido por combinar playas de arena blanca, paisajes volcánicos, montañas, pueblos con influencia portuguesa y una rica tradición musical, elementos que lo convierten en un destino atractivo para quienes buscan experiencias de naturaleza y cultura.

Los lugares turísticos más populares de Cabo Verde

Uno de los destinos más conocidos es Santa María, en la isla de Sal. Sus playas de arena blanca y aguas cristalinas son ideales para descansar o practicar deportes acuáticos como windsurf, buceo y kitesurf. Además, cuenta con una amplia oferta hotelera.

Otro de los sitios imperdibles es Praia de Chave, en la isla de Boa Vista. Este paisaje destaca por sus extensas dunas que se encuentran con el océano Atlántico, creando un escenario perfecto para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza.