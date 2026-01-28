Ella es la novia de Lamberto Quintero... ¿cuál fue el regaló que le dio antes de morir asesinado un 28 de enero? (video)

En un video publicado por el youtuber Margarito Music Oficial, nos presenta a la novia de Lamberto Quintero, mujer que aún vive en la propiedad donde lo asesinaron, en El Salado, Sinaloa. Glader Margarita Tapia Zazueta es el nombre de la mujer que presenció los últimos momentos de Lamberto, en las afueras de su propiedad, que en ese tiempo era un restaurante.

Margarita cuenta lo que ocurrió el día 28 de enero de 1976, el día en que asesinaron a Lamberto con lujo de detalle, ‘Ese día Lamberto entró y me saludó’. TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién fue Lamberto Quintero?... el hombre que un día 28 de enero lo seguía una camioneta ¿CÓMO MURÍO REALMENTE LAMBERTO QUINTERO? ”Cuando el venía de Culiacán, se encuentra a un enemigo, y lo mata en su camioneta al muchacho y se viene el para acá y entra a la casa y me saluda. Sale de la casa y se sienta en la cabina de su camioneta, en la parte de atrás. Luego vinieron unas personas a decirle que por favor se retirara de aquí, que no hiciera más matazones aquí porque ya había matado a otra persona en ‘El Carrizal’. “Entonces él les responde que no se va, porque el le juró a mi madre que él se iba a morir aquí en este restaurante” La mujer contó también como conoció a Lamberto, ya que el nació en Culiacán y ella nació en ‘El Salado’, “Él tenía un rancho que se llamaba ‘El Varal’, venía a ordenar lonches para sus trabajadores, por eso fue que yo lo conocí”. “El siempre me decía, me gustas, te quiero pero no vas a ser para otro hombre más que para mí, pero yo le tenía miedo, pues yo no sabía su trabajo” ”El venía todos los días, y le decía a mi mamá, Mamá Chulita, yo me quiero morir aquí en tu casa, en el restaurante, yo no me voy para otra parte” También dijo que Lamberto era muy celoso, pues si veía a otros hombres acercarse a Margarita los corría del restaurante. Margarita nos dice que la letra del corrido hace alusión a que ella estaba platicando con Lamberto cuando ocurrió la balacera, pero ella no encontraba con él sino que estaba al interior del restaurante trabajando. ”Yo cuando lo balacearon, vengo de adentro, él estaba con sus tíos, yo salí y al ver a Lamberto tratando de cubrirse en un pilar me desmayé, creían que también me habían disparado”. ”El decía que cuando lo mataran no iba a perder el sombrero (ya que estaba calvo) y así fue, no perdió el sombrero al caer al piso”. RECUERDO EN SU CORRIDO El Youtuber pregunta a Margarita su sentir al escuchar las letras del corrido de su novio Lamberto, “Por Dios que cuando yo escucho el corrido me gusta escucharlo no solo una vez, sino varias veces porque son muy bonitos los recuerdos, recordar es vivir, fue muy buena persona, ayudaba a mucha gente”. El regalo de Lamberto a su novia Glader Margarita aún conserva un regalo que le dió Lamberto Quintero antes de morir. Se trata de un vestido que le obsequió, recuerda, un 25 de noviembre, día de su cumpleaños. “Este vestido me lo regaló un 25 de noviembre, un cumpleaños mío, se lo compró a mi hermana porque mi hermana vendía ropa” ”El agarró el vestido y me dijo, te lo voy a regalar”. ¿ESTABA ENAMORADA DE LAMBERTO? “No, no estaba enamorada, me gustaba, me caía bien pero le tenía más miedo que amor”. La muerte de Lamberto Quintero se presenció un 28 de enero de 1976 en el Salado, Sinaloa, tras una balacera en la que también falleció “El Chito” Lafarga. Las familias Quintero y Lafarga tuvieron ciertos conflictos por el trafico de drogas en Sinaloa. El mismo día después de recibir por la espalda ráfagas de metralletas, fue trasladado a la Clínica Santa Maria que se encuentra en el centro de Culiacán, donde no resistió y murió. La cripta de cristal donde descansa Lamberto Quintero se encuentra en el panteón Jardines del Humaya, en Culiacán, Sinaloa. EL CORRIDO DE LAMBERTO QUINTERO Un día 28 de enero Como me hiere esa fecha A don Lamberto Quintero Lo seguía una camioneta Iban con rumbo al Salado No más a dar una vuelta Pasaron el Carrizal Iban tomando cerveza Su compañero le dijo Nos sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa’ que son las metralletas Ya cerquita del Salado Rugieron dos R-15 Ahí dejaron a un muerto Enemigo de Lamberto Quisieran que fuera cuento Pero señores es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia El estaba descuidado Cuando unas balas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a Tierra Blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán.

