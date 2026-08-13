En México, si a una persona se le cae dinero en la calle, otro lo recoge y no se lo entrega ¿es un delito?

La respuesta no es tan sencilla como decir que tomar dinero del suelo constituye automáticamente un delito. Para determinar qué ocurre, pueden influir las circunstancias, el monto, la posibilidad de identificar al propietario y, sobre todo, qué hace la persona después de encontrarlo.

Encontrarse dinero tirado en la calle puede parecer cuestión de suerte. Sin embargo, cuando una persona identifica que esos billetes o monedas pertenecen a alguien más y decide quedárselos, la situación puede tener implicaciones legales.

En México, el Código Penal Federal contempla disposiciones relacionadas con el apoderamiento de bienes ajenos. Por eso, quedarse con algo que otra persona perdió no debe confundirse simplemente con recibir un objeto que no tiene dueño.

¿QUÉ PASA SI ALGUIEN ENCUENTRA DINERO EN LA CALLE?

La legislación mexicana contempla una figura específica para los objetos perdidos. El Código Civil Federal establece reglas para quien encuentra una cosa perdida o abandonada, por lo que la persona que la localiza no puede asumir automáticamente que puede incorporarla a su patrimonio.

El artículo 774 señala que quien encuentre una cosa perdida debe entregarla a la autoridad municipal del lugar o a la más cercana. La autoridad, a su vez, debe hacer pública la existencia del objeto encontrado para tratar de localizar a su propietario.

La norma también establece un procedimiento para determinar qué ocurre con el bien si después de determinado plazo nadie reclama su propiedad. Esto significa que encontrar dinero no equivale jurídicamente a convertirse de inmediato en su dueño.

La diferencia es relevante. Una persona puede recoger un billete que encontró en el suelo para evitar que alguien más lo tome, pero la legislación establece qué debe hacerse posteriormente con aquello que fue encontrado.

¿QUEDARSE EL DINERO PUEDE SER UN DELITO?

El Código Penal Federal contempla el delito de robo como el apoderamiento de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de quien puede disponer de ella conforme a la ley.

Sin embargo, determinar si un caso concreto constituye robo requiere analizar las circunstancias. No es lo mismo encontrar un billete en una calle sin saber quién lo perdió que recoger una cartera, identificar al propietario y decidir deliberadamente ocultarla o no devolverla.

También puede existir una diferencia entre un objeto que fue perdido y uno que fue abandonado voluntariamente. La intención del propietario y las condiciones en que ocurrió el hallazgo pueden ser relevantes para establecer qué figura legal corresponde.

Por ello, afirmar que cualquier persona que recoge dinero del piso y no lo entrega necesariamente comete robo sería una conclusión demasiado amplia. La aplicación de la ley depende de los hechos específicos de cada caso.

CLASIFICACIÓN DEL DELITO POR GRUPOS DE ESTADOS

Los estados del país sancionan este acto bajo tres figuras jurídicas principales:

1. Equiparado al Robo Simple

Es la clasificación más común. La ley determina que disponer de una cosa perdida o de dueño desconocido equivale a cometer un robo, aplicando las mismas penas que si se hubiera sustraído directamente.

Estados que lo aplican: Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Veracruz, Chiapas, Chihuahua, Quintana Roo, entre otros.

Criterio: Si te encuentras el dinero y te lo quedas con la clara intención de lucro en lugar de reportarlo, se te procesa penalmente bajo las reglas del robo.

2. Abuso de Confianza o Apropiación Indebida

Ocurre cuando el código local amplía el tipo penal de “abuso de confianza” para castigar a quien retiene un objeto o dinero ajeno cuya legítima posesión original no le transfiere la propiedad.

Estados que lo aplican: Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Baja California, Yucatán, entre otros.

Criterio: El delito se configura al momento en que la persona se apropia del dinero de manera definitiva, rompiendo la obligación civil de restitución.

3. Fraude Específico / Consecuencia de Error o Caso Fortuito

Algunos estados sancionan penalmente el quedarse con dinero cuando se entra en posesión de él por un golpe de suerte (caso fortuito) o error del dueño que lo dejó caer, equiparándolo al delito de fraude.

Estados que lo aplican: Michoacán, Oaxaca, Morelos, San Luis Potosí.

Criterio: El fraude se argumenta al lucrar con el infortunio o la equivocación de un tercero para obtener un beneficio patrimonial ilícito.