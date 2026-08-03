‘Es Leviatán despertando’... Chico ‘El servidor’ que predijo los terremotos en Venezuela, hace aterradora revelación sobre ‘El niño’ y el clima mundial

Después del desastre, sus seguidores relacionaron aquel contenido con los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados en el país. La tragedia dejó miles de víctimas y una emergencia que continuó durante las semanas posteriores. Reportes recientes sitúan el número de fallecidos en más de 5,500.

‘El servidor’ vuelve a llamar la atención en redes sociales por sus mensajes sobre fenómenos naturales. Jesús López , conocido con ese nombre en TikTok, había publicado semanas antes de los terremotos que golpearon Venezuela el 24 de junio una advertencia en la que habló de dos movimientos telúricos.

En aquel video, López afirmó: “Primero llegará la persecución a la iglesia en el pueblo de Venezuela para probar su fidelidad en mí. Luego llegarán dos terremotos que afectarán al país de forma trágica” .

La publicación cobró notoriedad después de los sismos, aunque la relación entre una predicción religiosa y un fenómeno sísmico no constituye una explicación científica. El interés ahora se concentra en otra parte de sus mensajes: su referencia a una figura bíblica que relaciona con el calentamiento del planeta.

‘LEVIATÁN DESPERTANDO’, LA FRASE QUE GENERÓ DEBATE

En otro fragmento de sus declaraciones, ‘El servidor’ habló del Leviatán, criatura mencionada en textos bíblicos, y la vinculó con futuros acontecimientos naturales.

“Ahora bien, Leviatán destruirá irá Babilonia que representa Nueva York y las bestias del fin del mundo saldrán y engañarán a los humanos a confiar en ellos”, afirmó.

También aseguró que distintos países podrían enfrentar fenómenos extremos, entre ellos tsunamis, dentro de un escenario que describió desde su perspectiva religiosa.

La afirmación que más llamó la atención llegó cuando un usuario le preguntó directamente cómo se manifestaría esta figura. López respondió: “Saldrá de lo más profundo del océano, y está saliendo, te lo pintan como el fenómeno del Niño, pero es LEVIATÁN despertando”.

La frase se difundió en redes precisamente cuando El Niño se encuentra en una fase de fortalecimiento. Sin embargo, no existe evidencia científica que relacione este fenómeno climático con una criatura bíblica ni con las interpretaciones de López.

EL NIÑO SÍ PUEDE EMPUJAR LAS TEMPERATURAS

A diferencia de la interpretación difundida en redes, El Niño sí es un fenómeno climático ampliamente estudiado. Se produce cuando las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental presentan un calentamiento anormal, acompañado por cambios en los patrones atmosféricos.

Durante 2026, el fenómeno pasó de ser una posibilidad a convertirse en una condición presente. La Organización Meteorológica Mundial señaló en junio que había un 80% de probabilidad de que El Niño se desarrollara entre junio y agosto, mientras que la probabilidad de que continuara durante los meses siguientes se acercaba al 90%.

Para julio, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó que El Niño se había fortalecido. El índice Niño-3.4 alcanzó 1.2 grados Celsius por encima del promedio, mientras que la anomalía en la región Niño 1+2 llegó a 2.7 grados. La agencia estimó además un 97% de probabilidad de que el fenómeno persistiera hasta principios de la primavera de 2027.

El impacto más visible puede sentirse en las temperaturas. La Organización Meteorológica Mundial advierte que El Niño suele elevar la temperatura media global y puede aumentar el riesgo de olas de calor y otros extremos meteorológicos. Para julio-septiembre de 2026, sus modelos apuntan a un rápido fortalecimiento del fenómeno, con anomalías de temperatura oceánica que podrían superar los 2 grados Celsius en algunas zonas de vigilancia.

¿POR QUÉ PREOCUPAN LOS RÉCORDS DE CALOR?

El punto central está en que El Niño llega sobre un planeta que ya se encuentra más caliente por el cambio climático provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero. El fenómeno natural puede añadir temporalmente calor al sistema climático, pero no explica por sí solo la tendencia de calentamiento de largo plazo.

La OMM ha advertido que el calentamiento del océano asociado con El Niño puede favorecer episodios extremos, como olas de calor, sequías y lluvias intensas en distintas regiones. Además, el organismo señaló que para junio-agosto se pronosticaban temperaturas por encima de lo normal en prácticamente todo el planeta.

En Estados Unidos, los pronósticos de la NOAA para agosto-octubre también favorecen temperaturas superiores a lo normal en amplias zonas. La agencia prevé que El Niño se intensifique durante 2026 y continúe hasta principios de 2027.

Por ello, aunque la frase “Leviatán despertando” pertenece al terreno de la interpretación religiosa y viral, el aumento del calor sí tiene una explicación respaldada por la ciencia: la combinación de un El Niño fuerte con el calentamiento global puede elevar la probabilidad de temperaturas extremas durante los próximos meses.