‘Shakira come niños para tener más juventud’... el aterrador mensaje del niño que predijo los terremotos en Venezuela

A través de sus canales oficiales, el joven relató una serie de visiones místicas en las que asegura haber descendido a escenarios apocalípticos. En sus declaraciones, describió encuentros con entidades que, según su testimonio, representan las consecuencias reales de portar la marca de la bestia . La narrativa, que mezcla elementos del imaginario religioso con la cultura popular, captó rápidamente la atención de miles de usuarios en plataformas como TikTok, donde sus contenidos suelen generar intensos debates entre creyentes y escépticos.

El fenómeno de las profecías en internet ha alcanzado un nuevo nivel de viralidad tras las recientes declaraciones de Jesús López , un joven venezolano conocido en las plataformas digitales como ” El servidor ” . Este adolescente, quien ganó notoriedad global tras predecir con un mes de anticipación los devastadores terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela, ha vuelto a encender las alarmas de sus seguidores, pero esta vez con un mensaje que raya en lo terrorífico y que apunta directamente hacia la estrella del pop Shakira .

”Pude ver en un edificio o una ciudad abandonada y entro y sucede que un ser demoníaco me ataca como un hombre con facciones de la monja”, afirmó el creador de contenido.

LA CONEXIÓN ENTRE ISHTAR Y EL POP LATINO

El punto más álgido de su relato llegó cuando el creador de contenido vinculó directamente la iconografía de la intérprete de “Hips Don’t Lie” con una deidad de la antigüedad. Según el venezolano, tras indagar sobre el origen de las figuras que acechaban sus visiones, el nombre de Ishtar se repitió de manera insistente.

Al buscar referencias visuales de esta antigua diosa babilónica, el algoritmo y su propia percepción lo llevaron a asociar los rasgos de la deidad con los de la colombiana.

De acuerdo con sus afirmaciones, este supuesto ser espiritual habitaría de forma simbólica en la cantante para cumplir con agendas ocultas de los sectores más poderosos del planeta. La acusación, aunque carece de cualquier sustento fáctico, se alinea con las viejas teorías conspirativas de la élite que suelen inundar el internet cada vez que una figura pública alcanza niveles masivos de influencia global.

“Luego buscando el nombre de la forma de ese demonio me dice “Ishtar tres veces” y cuando busco fotos de ella, de esa diosa, me aparecen casi todas fotos parecidas a la cantante Shakira, y me dice el Señor que su vientre tiene la la serpiente de Pazuzu y ella junto con los de la élite comen infantes ofrecidos a Moloc para tener más juventud y poder”, aseguró Jesús López en su mensaje.

ENTRE PROFECÍAS CUMPLIDAS Y UNA CRISIS DE SALUD

Más allá de lo estrambótico de sus visiones sobre la farándula internacional, la comunidad digital sigue muy de cerca la evolución del joven debido a su alarmante estado de salud. En sus apariciones más recientes, el tiktoker se mostró visiblemente deteriorado, una situación que él mismo atribuyó a complicaciones graves derivadas de un cuadro crónico de cetoacidosis provocado por altos niveles de azúcar en la sangre, lo que terminó comprometiendo seriamente su sistema respiratorio.

La familia del menor ha aprovechado el impacto de sus declaraciones para solicitar donaciones y apoyo económico a su creciente comunidad de seguidores. El respaldo popular hacia el joven se cimentó de forma trágica tras confirmarse la precisión de sus advertencias sobre el desastre natural en el país caribeño.

El reporte oficial más reciente de las autoridades venezolanas cuantifica los daños de la catástrofe en 3,811 personas fallecidas y 16,740 heridos, consolidando el respeto y el temor de su audiencia hacia sus palabras.