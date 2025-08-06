¿Es necesario crear la cuenta Llave MX si ya se recibe el apoyo de la Beca Rita Cetina?

La Beca Rica Cetina es un programa social, impulsado por el Gobierno de México. A través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, comenzó a implementarse a principios del 2025.

Su objetivo ha sido beneficiar a los alumnos de escuelas públicas de todo México.

Su primera etapa se concentró en ayudar estudiantes de nivel secundario; el apoyo económico bimestral era de 1,900 pesos. En paralelo, cada padre de familia con más de un alumno inscrito recibía 700 pesos adicionales, por cada uno de ellos.

Sin embargo, en los buscadores ha destacado la pregunta: ¿es necesario crear la cuenta Llave Mx si ya se recibe la Beca Rita Cetina?

Sí. La Coordinación informó que la beca abrirá un nuevo periodo de registros en el mes de septiembre.

Nuevos estudiantes de secundaria podrán integrarse; también se aplicará a niños de nivel preescolar y primaria.

Sin embargo, para ello, deberán crear cuenta Llave Mx. Es una identidad digital para cada beneficiario, con la cual podrán realizar trámites y servicios, sin la necesidad de hacer filas o trasladarse hasta la correspondiente oficina.

Tener la cuenta activa es obligatorio. Permite guardar los datos de forma segura para los servicios y trámites que sean necesarios.

¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA CREAR LA CUENTA DE LLAVE MX?

Para crear la cuenta se debe ingresar a llavemx.gob.mx. Tras seleccionar la opción de ‘crear cuenta’, se debe ingresar la CURP, el código postal y datos de contacto (como correo o número celular).

Para finalizar, se deberá crear una contraseña segura.

Con el programa de la Beca Rita Cetina, la brecha social entre los estudiantes de nivel básico, y así que continúen con sus estudios y aspiraciones académicas.