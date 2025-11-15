Esta es la edad máxima a la que las mujeres pueden solicitar un crédito Infonavit

    Esta es la edad máxima a la que las mujeres pueden solicitar un crédito Infonavit
    Infonavit presentó el programa Mujer Infonavit, que reduce los requisitos de puntos y amplía la edad máxima para que más mujeres accedan a créditos de vivienda, terrenos o liquidación hipotecaria en condiciones más equitativas. FOTO: VANGUARDIA

Infonavit amplía beneficios para mujeres: menos puntos y mayor edad límite para solicitar crédito

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) compartió las características del programa Mujer Infonavit, una iniciativa que modifica las reglas de acceso a los créditos hipotecarios con el fin de facilitar que más mujeres puedan adquirir una vivienda, un terreno o liquidar una deuda hipotecaria bancaria.

De acuerdo con el Infonavit, las mujeres que soliciten un financiamiento cuentan con dos ventajas principales respecto a los criterios estándar aplicados a los hombres: requieren menos puntos y la edad para solicitud se amplía.

El programa surge como respuesta a las condiciones históricas de desigualdad en el mercado laboral mexicano. Según el organismo, durante años las brechas salariales y de estabilidad laboral dificultaron que muchas mujeres reunieran los requisitos tradicionales para acceder a un crédito habitacional.

$!Infonavit lanzó Mujer Infonavit, un esquema que otorga más edad máxima y menos puntos para que más trabajadoras accedan a un crédito de vivienda.
Infonavit lanzó Mujer Infonavit, un esquema que otorga más edad máxima y menos puntos para que más trabajadoras accedan a un crédito de vivienda. FOTO: UNSPLASH

BENEFICIOS DEL PROGRAMA ‘MUJER INFONAVIT’

1. Mayor edad máxima para crédito:

La edad de la solicitante sumada al plazo del crédito puede alcanzar hasta 75 años, lo que significa cinco años más de margen que el permitido a los hombres.

Este ajuste permite que más trabajadoras cubran los requisitos de plazo y pago, aun cuando inicien su crédito a una edad más avanzada.

2. Menos puntos de precalificación.

Las mujeres reciben un bono automático de 20 puntos para acceder a un crédito, ya sea para comprar una vivienda, adquirir un terreno o liquidar una deuda hipotecaria bancaria.

Con este beneficio, quienes aún no alcanzan la puntuación necesaria requieren solo 1,060 puntos para obtener el financiamiento; quienes ya cumplen los requisitos pueden acceder a una mejor clasificación dentro de la tabla de evaluación.

El Instituto aclaró que estos beneficios se aplican de forma automática al momento de solicitar un crédito, sin la necesidad de realizar trámites adicionales o presentar documentos extra.

$!El programa Mujer Infonavit ajusta requisitos de edad y puntaje para facilitar que más mujeres obtengan un financiamiento habitacional.
El programa Mujer Infonavit ajusta requisitos de edad y puntaje para facilitar que más mujeres obtengan un financiamiento habitacional. FOTO: UNSPLASH

COMO SOLICITAR UN CRÉDITO INFONAVIT A TRAVÉS DEL PROGRAMA ‘MUJER INFONAVIT’

El Infonavit indica que las interesadas deben ingresar a la plataforma Mi Cuenta Infonavit, seleccionar el tipo de crédito que desean y realizar el proceso de precalificación. Con ello podrán verificar si cumplen con los puntos requeridos o si, con el bono de 20 puntos, ya pueden iniciar el trámite formal.

El organismo señaló que Mujer Infonavit busca reducir las barreras de acceso al financiamiento que históricamente han enfrentado las mujeres trabajadoras. Con ello, el Instituto pretende que un mayor número de ellas pueda adquirir una vivienda en condiciones más equitativas.

El programa para mujeres del Infonavit, además de ampliar la edad máxima hasta 75 años para solicitar y pagar un crédito, reconoce la participación laboral femenina y busca asegurar que más trabajadoras logren consolidar patrimonio propio.

