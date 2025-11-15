Esta es la edad máxima a la que las mujeres pueden solicitar un crédito Infonavit

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) compartió las características del programa Mujer Infonavit, una iniciativa que modifica las reglas de acceso a los créditos hipotecarios con el fin de facilitar que más mujeres puedan adquirir una vivienda, un terreno o liquidar una deuda hipotecaria bancaria. De acuerdo con el Infonavit, las mujeres que soliciten un financiamiento cuentan con dos ventajas principales respecto a los criterios estándar aplicados a los hombres: requieren menos puntos y la edad para solicitud se amplía. El programa surge como respuesta a las condiciones históricas de desigualdad en el mercado laboral mexicano. Según el organismo, durante años las brechas salariales y de estabilidad laboral dificultaron que muchas mujeres reunieran los requisitos tradicionales para acceder a un crédito habitacional. TE PUEDE INTERESAR: ¿No puedes pagar tu crédito Infonavit? Estas son las que ofrece la institución

BENEFICIOS DEL PROGRAMA ‘MUJER INFONAVIT’ 1. Mayor edad máxima para crédito: La edad de la solicitante sumada al plazo del crédito puede alcanzar hasta 75 años, lo que significa cinco años más de margen que el permitido a los hombres. Este ajuste permite que más trabajadoras cubran los requisitos de plazo y pago, aun cuando inicien su crédito a una edad más avanzada. 2. Menos puntos de precalificación. Las mujeres reciben un bono automático de 20 puntos para acceder a un crédito, ya sea para comprar una vivienda, adquirir un terreno o liquidar una deuda hipotecaria bancaria. Con este beneficio, quienes aún no alcanzan la puntuación necesaria requieren solo 1,060 puntos para obtener el financiamiento; quienes ya cumplen los requisitos pueden acceder a una mejor clasificación dentro de la tabla de evaluación. El Instituto aclaró que estos beneficios se aplican de forma automática al momento de solicitar un crédito, sin la necesidad de realizar trámites adicionales o presentar documentos extra.