Estas son las consecuencias por disparar al aire en Año Nuevo; puede llevarte a prisión

Durante los festejos de Año Nuevo existe una tradición peligrosa y que sólo es conocida en algunos estados de la República Mexicana; sin embargo, es un riesgo para la población y prácticamente podría llevarte a prisión.

Es bien sabido que después de las 12 de la noche, hay personas que como parte de su “tradición” y en medio de la verbena popular sacan un arma de fuego y la disparan al aire.

Año con año se dan a conocer casos de personas que dispararon al aire, pero las balas impactaron en terceros, lo que provocó que perdieran la vida; tragedia que opaca el inicio de 365 días.

¿QUÉ DICE LA LEY?

De acuerdo con el Código Penal de varios estados de la República, se tiene tipificado como delito el disparar con un arma de fuego sin causa justificada y las penas que se puedan sumar en caso de infringirse otras leyes en el acto.

Disparar al aire es una práctica peligrosa que puede tener consecuencias legales, pese a que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos no aborda explícitamente esta conducta, el uso irresponsable de armas de fuego está regulado y sancionado.

El artículo 8 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos prohíbe la posesión y portación de armas sin la debida autorización. Además, el artículo 9 especifica las armas que pueden poseerse o portarse bajo ciertas condiciones; y el artículo 10 detalla todas aquellas armas permitidas para deportistas de tiro o cacería.

Así como, el artículo 11 establece las armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; el artículo 24 indica que para portar armas se requiere la licencia respectiva, y el artículo 31 señala que las licencias de portación de armas pueden cancelarse si se hace mal uso de las armas o de las licencias.

Por otro lado, el Código Penal Federal, en sus artículos 160 al 163, regula delitos relacionados con armas prohibidas, mientras que el artículo 162 establece sanciones de seis meses a tres años de prisión o de 180 a 360 días multa y decomiso para quienes, sin un fin lícito o sin el permiso correspondiente, hagan acopio de armas o porten armas sin licencia. Además, si el disparo causa daño a personas o propiedades, podría derivar en responsabilidades penales más graves.

¿DE DÓNDE VIENE LA COSTUMBRE?

Aunque no tiene un origen claro, la costumbre de disparar al aire en Año Nuevo viene de creencias, rituales y prácticas que se entrelazaron con el paso del tiempo.

En diversas culturas, históricamente atribuyen el ruido con la idea de espantar el mal; desde tiempos primitivos, el sonido fuerte es utilizado para ahuyentar animales salvajes o amenazas hasta evolucionar con el invento de la pólvora en China, junto a los primeros cohetes y fuegos artificiales.

Por otro lado, se comenzó a creer que los males se concentraban durante la Nochevieja, por lo que para asegurar el nuevo ciclo se adoptaron rituales ruidosos.

Otros antecedentes apuntan a Alemania, con la costumbre Schießen, que con el objetivo de ahuyentar a brujas y demonios, especialmente activos durante las doce noches entre Navidad y el inicio del año, se organizaban para disparar hacia los bosques con la intención de espantarlos.

Aunque con la llegada de las tradiciones a América, la práctica se transformó con el surgimiento de los tiradores de Cherryville, quienes realizaban tiroteos simbólicos. Aunque se logró regular esta costumbre, en otras comenzó a practicarse de manera aleatoria, generando caos, lesiones y muertes desde el siglo XIX.

Fue al norte de país cuando se afianzó la costumbre a partir de la Revolución Mexicana en el que se democratizó el acceso a las armas; se sumaron las creencias arraigadas sobre la portación de armas como representación de valentía, poder o estatus, alimentando una peligrosa ostentación de fuerza.