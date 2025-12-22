Profeco: los mejores reguladores y multicontactos para las fiestas de diciembre

/ 22 diciembre 2025
    Profeco: los mejores reguladores y multicontactos para las fiestas de diciembre
    Profeco: los mejores reguladores y multicontactos para las fiestas de diciembre FOTO: VANGUARDIA

Para tener las fiestas navideñas y un año nuevo repleto de luz, la Profeco recomienda los mejores productos de regulación de energía

Las luces navideñas son iconos de las fiestas decembrinas. Las casas decoradas con cada tipo de adornos luminiscentes representan que el tiempo navideño, o de las fiestas de fin año, están por comenzar.

Por ello, es importante tener en cuenta los dispositivos multi contactos y de extensión que se deben usar para evitar sobrecargas de energía, accidentes o gastos irregulares de luz.

Para que los consumidores tengan un amplio panorama de opciones, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desarrolló un estudio de calidad en su edición de diciembre de la Revista del Consumidor 2025.

En su edición, distinguen los productos de ‘Reguladores’ y ‘No-Breaks’.

Los Reguladores son los que ‘estabilizan el suministro de energía eléctrica y protegen tus dispositivos (computadoras de escritorio, pantallas led, monitores, entre otros) de subidas o bajadas de voltaje.’

Mientras que los No-Breaks ‘mantienen tus aparatos encendidos durante cortes de luz gracias a su batería interna. Además, regulan el voltaje, lo que te permite guardar tu trabajo o apagar los equipos con seguridad. Esto protege contra pérdidas de información y alarga la vida útil de los componentes electrónicos’.

La Revista del Consumidor hace la distinción de que los No Breaks ‘no cuentan con la potencia suficiente para proteger equipos grandes, pero sí aparatos esenciales como computadoras, televisores o impresoras.’

MODELOS MÁS EFICIENTES DE REGULADORES Y NO BREAKS

Dentro de su edición 2025, la Revista del Consumidor desglosó un esquema de las mejores marcas de cada producto.

Para los Reguladores, según la Profeco, los mejores productos son los siguientes modelos:

*) Barracuda modelo: CR2500

*) Cyberpower modelo: LB2500VR

*) Koblenz modelo: ER-2000

*) Koblenz modelo: BP-1450

*) Smartbitt modelo: SBAVR1350

$!Profeco: los mejores reguladores y multicontactos para las fiestas de diciembre

En su apartado, dichos modelos destacaron por mejor tiempo de respuesta, regulación de temperatura, mejor eficiencia y protección contra picos de voltaje.

Para los No-Breaks, según la Profeco, los mejores productos son los siguientes modelos:

*) Cyberpower modelo: CP1000AVRLCD

*) Cyberpower modelo: CP1000PFCLCDa

*) Complet modelo: MT605

*) Complet modelo: MT805

*) Koblenz modelo: 7676 USBR

*) Smartbitt modelo: SBNB1000USB

*) VICA modelo: B Flow revolution 700 VA

$!Profeco: los mejores reguladores y multicontactos para las fiestas de diciembre

RECOMENDACIONES DE USO

En la misma Revista del Consumidor 2025, se desarrolla un apartado donde se indican recomendaciones de uso de cada producto:

Para los No Breaks se destaca el saber donde será conectado el producto; no conectarlo junto a equipos de motores de alta demanda; resguárdalo en un espacio ventilado.

Para los Reguladores se destaca principalmente no conectarlo junto a motores de alta demanda de energía y considerar que no ofrecen respaldo de energía, solo protección contra piques de electricidad.

