$!Profeco: los mejores reguladores y multicontactos para las fiestas de diciembre

Las luces navideñas son iconos de las fiestas decembrinas. Las casas decoradas con cada tipo de adornos luminiscentes representan que el tiempo navideño, o de las fiestas de fin año, están por comenzar.

Por ello, es importante tener en cuenta los dispositivos multi contactos y de extensión que se deben usar para evitar sobrecargas de energía, accidentes o gastos irregulares de luz.

Para que los consumidores tengan un amplio panorama de opciones, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desarrolló un estudio de calidad en su edición de diciembre de la Revista del Consumidor 2025.

En su edición, distinguen los productos de ‘Reguladores’ y ‘No-Breaks’.

Los Reguladores son los que ‘estabilizan el suministro de energía eléctrica y protegen tus dispositivos (computadoras de escritorio, pantallas led, monitores, entre otros) de subidas o bajadas de voltaje.’

Mientras que los No-Breaks ‘mantienen tus aparatos encendidos durante cortes de luz gracias a su batería interna. Además, regulan el voltaje, lo que te permite guardar tu trabajo o apagar los equipos con seguridad. Esto protege contra pérdidas de información y alarga la vida útil de los componentes electrónicos’.

La Revista del Consumidor hace la distinción de que los No Breaks ‘no cuentan con la potencia suficiente para proteger equipos grandes, pero sí aparatos esenciales como computadoras, televisores o impresoras.’

MODELOS MÁS EFICIENTES DE REGULADORES Y NO BREAKS

Dentro de su edición 2025, la Revista del Consumidor desglosó un esquema de las mejores marcas de cada producto.

Para los Reguladores, según la Profeco, los mejores productos son los siguientes modelos:

*) Barracuda modelo: CR2500

*) Cyberpower modelo: LB2500VR

*) Koblenz modelo: ER-2000

*) Koblenz modelo: BP-1450

*) Smartbitt modelo: SBAVR1350