Navidad: Este es el método infalible para evitar la resaca en las fiestas decembrinas

/ 24 diciembre 2025
VANGUARDIA recomienda prestar atención a estas instrucciones que, probablemente, harán más sencilla tu recuperación tras una celebración

Desde el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, en México se inició un maratón de celebraciones, llamado ‘Guadalupe-Reyes’, ya que culmina con el 6 de enero, Día de los Reyes Magos.

En medio de estas históricas fechas, se encuentran la Navidad (25 de diciembre) y Año Nuevo (1 de enero). Como es típico entre las familias mexicanas, los festejos suelen entretenidos... en especial, si dentro del menú hay bebidas alcohólicas.

Para lograr sobrevivir a este maratón, sugerimos una serie de medidas a considerar y así, evitar la resaca al día siguiente.

MÉTODO INFALIBLE PARA EVITAR LA RESACA EN LAS FIESTAS DECEMBRINAS

VANGUARDIA recomienda prestar atención a estas instrucciones que, probablemente, harán más sencilla tu recuperación tras una celebración... en este caso, Navidad.

1. Antes de dormir: La “Pre-recuperación”. Lo que hagas justo antes de cerrar los ojos determinará si despiertas con un ligero mareo o con una “banda de guerra” en la cabeza.

* La Vitamina B12 y el Complejo B: El alcohol agota drásticamente las vitaminas del grupo B en tu cuerpo, las cuales son esenciales para el sistema nervioso y la metabolización de toxinas. Tomar un suplemento antes de dormir ayuda al hígado a procesar el acetaldehído mientras descansas.

* El medio litro de agua: No es solo para la sed. El cerebro, al deshidratarse, se “encoge” ligeramente y tira de las membranas que lo unen al cráneo; eso es lo que causa el dolor punzante. Al hidratarte antes, evitas que esa contracción sea tan severa.

* Si puedes, come algo ligero (como una galleta salada) para que el estómago no esté vacío y los ácidos no irriten la mucosa gástrica durante la noche.

2. Al despertar: El choque de electrolitos y aminoácidos. Cuando despiertas, tu cuerpo está en un estado de “emergencia química”.

* Suero grado médico vs. Bebidas deportivas: Las bebidas deportivas suelen tener mucha azúcar, lo cual puede inflamar más. Un suero de farmacia (electrolitos orales) tiene la osmolaridad exacta para que tus células absorban el agua de inmediato.

* El poder del huevo: Como mencioné, el huevo tiene cisteína. Este aminoácido es como un “antídoto” natural que ayuda a limpiar el hígado. Además, aporta energía de absorción lenta que no eleva tu insulina de golpe, manteniéndote estable el resto de la mañana.

* ¿Y el jugo de tomate? Es excelente porque contiene licopeno (antiinflamatorio) y ayuda a reponer el sodio que perdiste.

$!VANGUARDIA
VANGUARDIA

3. Durante el día: Gestión de estímulos y temperatura. Tu sistema nervioso está hipersensible. Cualquier estímulo fuerte se procesa como dolor.

* Control de la luz y el sonido: Tus pupilas no reaccionan tan rápido después de beber, por lo que la luz solar se siente como un rayo láser. Usa lentes de sol incluso dentro de casa si es necesario; esto reduce la fatiga cerebral.

* La temperatura fresca: El proceso de metabolizar el alcohol aumenta la temperatura corporal (por eso dan sudores nocturnos). Mantenerte en un lugar fresco ayuda a que tu ritmo cardíaco se estabilice y baje la inflamación generalizada.

* Actividad física: No intentes “sudar la cruda” con ejercicio intenso; te deshidratarás más. Opta por una caminata muy lenta para mejorar la circulación y ayudar a que los pulmones eliminen el alcohol residual a través del aliento.

$!VANGUARDIA
VANGUARDIA

ASÍ SE CELEBRA LA NAVIDAD EN MÉXICO

La Navidad en México es una celebración extendida que inicia formalmente con las Posadas (del 16 al 24 de diciembre). En estas fiestas, amigos y vecinos se reúnen para recrear el peregrinaje de María y José, cantando letanías tradicionales y rompiendo la emblemática piñata de siete picos, la cual simboliza el triunfo de la fe sobre los pecados capitales al liberar los dulces y frutas de su interior.

El momento más importante ocurre la noche del 24 de diciembre, conocida como Nochebuena. Las familias se reúnen para una cena abundante que incluye platillos típicos como romeritos, bacalao, pavo y el tradicional ponche de frutas caliente; a medianoche, se suele “arrullar” y colocar la figura del Niño Dios en el nacimiento.

El día 25 se dedica al “recalentado”, una reunión más informal donde se consume lo que quedó de la cena anterior.

Navidad
Celebraciones

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

