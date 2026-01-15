¿Consumir jamón puede producir cáncer? Esto dicen la OMS y especialistas

Internacional
/ 15 enero 2026
    ¿Consumir jamón puede producir cáncer? Esto dicen la OMS y especialistas
    En 2015, la OMS emitió un reporte que señala que el consumo habitual de carnes procesadas aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de colón. FOTO: UNSPLASH

Nutriólogos insisten en que hay una asociación con el cáncer de colón, aunque ello no signifique que comerlo ocasionalmente lo cause

Especialistas insistieron en que el consumo habitual de carnes procesadas como salchichas, jamón, tocino y carnes en conserva o en lata aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de colon, como advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un reporte en 2015.

La nutrióloga Ericka Mota advirtió esta semana que hay evidencia científica de que alimentos como el jamón, la salchicha, tocino y embutidos tienen una asociación con cáncer, principalmente colorrectal, aunque ello no significa que comerlos ocasionalmente cause cáncer.

La investigación, realizada por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), organismo especializado de la OMS, clasificó a la carne procesada dentro del grupo 1 de agentes cancerígenos, categoría en la que también se encuentran el tabaco y el asbesto, debido a que existe evidencia suficiente de su relación directa con el cáncer.

En tanto, la carne roja fue ubicada en el grupo 2A, que corresponde a los factores “probablemente cancerígenos para los humanos”, junto con sustancias como el glifosato, un componente activo de algunos herbicidas. Además del cáncer colorrectal, el consumo de carne roja fue asociado con un mayor riesgo de cáncer de páncreas y de próstata.

El estudio concluye que cada porción diaria de 50 gramos de carne procesada incrementa en 18% el riesgo de padecer cáncer colorrectal. Aunque el riesgo individual es considerado bajo, los especialistas advierten que se vuelve relevante a nivel poblacional debido a la alta frecuencia de consumo de estos productos.

“El riesgo es pequeño, de una magnitud similar al del fumador pasivo y el cáncer de pulmón. Sin embargo, la exposición es muy común, ya que muchas personas consumen carne procesada o carne roja, por lo que se trata de un problema importante de salud pública”, explicó Kurt Straif, jefe del Programa de Monografías de la IARC.

Por su parte, el director de la agencia, Christopher Wild, señaló que los hallazgos refuerzan las recomendaciones actuales de limitar el consumo de carne, aunque subrayó que la carne roja también tiene valor nutricional. En ese sentido, llamó a los gobiernos a realizar evaluaciones integrales y emitir orientaciones dietéticas equilibradas para la población.

El grupo de trabajo de la IARC estuvo integrado por 22 expertos internacionales, quienes analizaron más de 800 estudios científicos sobre el consumo de carne y su relación con al menos una docena de tipos de cáncer en distintos países y poblaciones con dietas diversas.

Mota señaló, que por tanto, el riesgo de padecer cáncer por consumir jamón más bien depende de la dosis, frecuencia y contexto de la dieta, por lo que recomienda:

-Elegir mejores opciones de jamón

-Usarlo de forma ocasional, no diaria

-Variar el consumo de proteínas

-Acompañarlo de una dieta rica en fibra, frutas y verduras

