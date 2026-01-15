¿Consumir jamón puede producir cáncer? Esto dicen la OMS y especialistas

Especialistas insistieron en que el consumo habitual de carnes procesadas como salchichas, jamón, tocino y carnes en conserva o en lata aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de colon, como advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un reporte en 2015.

La nutrióloga Ericka Mota advirtió esta semana que hay evidencia científica de que alimentos como el jamón, la salchicha, tocino y embutidos tienen una asociación con cáncer, principalmente colorrectal, aunque ello no significa que comerlos ocasionalmente cause cáncer.

TE PUEDE INTERESAR: Postbióticos: el nuevo aliado invisible de la salud intestinal

La investigación, realizada por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), organismo especializado de la OMS, clasificó a la carne procesada dentro del grupo 1 de agentes cancerígenos, categoría en la que también se encuentran el tabaco y el asbesto, debido a que existe evidencia suficiente de su relación directa con el cáncer.

En tanto, la carne roja fue ubicada en el grupo 2A, que corresponde a los factores “probablemente cancerígenos para los humanos”, junto con sustancias como el glifosato, un componente activo de algunos herbicidas. Además del cáncer colorrectal, el consumo de carne roja fue asociado con un mayor riesgo de cáncer de páncreas y de próstata.