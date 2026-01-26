Estos Programas del Bienestar abrirán registro en febrero 2026: requisitos, fechas y proceso

Con el inicio del mes de febrero de 2026 se viene una nueva etapa de registro para algunos programas sociales impulsados por el Gobierno de México, con el objetivo de garantizar apoyo económico y otros beneficios a sectores de población específicos.

Las próximas inscripciones contemplan desde jóvenes en calidad de desempleo, hasta pensiones para personas adultas mayores, mujeres y con discapacidad permanente.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión IMSS: Este día de febrero 2026 caerá el segundo depósito del año

Para saber las fechas específicas, requisitos y el proceso adecuado, VANGUARDIA te recomienda seguir leyendo este artículo y anotar la información que consideras relevante.

JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

El programa federal va dirigido a jóvenes de 18 a 29 años de edad que no estudian ni trabajan, otorgándoles hasta 9 mil 582.47 pesos mensuales. Hasta donde se ha informado, la Secretaría del Bienestar, el periodo de registro durará durante todo el próximo mes.

Las personas interesadas podrán iniciar con el proceso de inscripción desde el 1 de febrero, con posibilidad de seleccionar o postularse a centros de trabajo afiliados al programa.