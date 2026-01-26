Estos Programas del Bienestar abrirán registro en febrero 2026: requisitos, fechas y proceso

26 enero 2026
    Estos Programas del Bienestar abrirán registro en febrero 2026: requisitos, fechas y proceso
    Con el inicio del mes de febrero de 2026 se viene una nueva etapa de registro para algunos programas sociales impulsados por el Gobierno de México, con el objetivo de garantizar apoyo económico y otros beneficios a sectores de población específicos. VANGUARDIA

Los Programas de la Secretaría del Bienestar otorgan apoyo económico a sectores específicos de población... Entérate si eres candidato para se parte de uno

Con el inicio del mes de febrero de 2026 se viene una nueva etapa de registro para algunos programas sociales impulsados por el Gobierno de México, con el objetivo de garantizar apoyo económico y otros beneficios a sectores de población específicos.

Las próximas inscripciones contemplan desde jóvenes en calidad de desempleo, hasta pensiones para personas adultas mayores, mujeres y con discapacidad permanente.

Para saber las fechas específicas, requisitos y el proceso adecuado, VANGUARDIA te recomienda seguir leyendo este artículo y anotar la información que consideras relevante.

JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

El programa federal va dirigido a jóvenes de 18 a 29 años de edad que no estudian ni trabajan, otorgándoles hasta 9 mil 582.47 pesos mensuales. Hasta donde se ha informado, la Secretaría del Bienestar, el periodo de registro durará durante todo el próximo mes.

Las personas interesadas podrán iniciar con el proceso de inscripción desde el 1 de febrero, con posibilidad de seleccionar o postularse a centros de trabajo afiliados al programa.

1. Requisitos:

* Tener entre 18 y 29 años al momento de la inscripción.

* No estar inscrito en el sistema educativo ni contar con empleo formal.

* Contar con CURP vigente y una identificación oficial.

* Registrarse en la plataforma oficial del programa o acudir a módulos asignados.

2. Proceso:

* Iniciar sesión en el portal del programa con CURP y datos personales.

* Completar el formulario de inscripción.

* Seleccionar un centro de trabajo afiliado para capacitación.

* Esperar aceptación del centro y validación final.

Entre otros beneficios, el programa ofrece a los beneficiarios un seguro médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

OTROS PROGRAMAS QUE PODRÍAN ABRIR REGISTRO EN FEBRERO

Es altamente probable que en las siguientes fechas, los programas de Pensión del Bienestar podrían abrir registro, de acuerdo a fechas anteriores y respetando el orden escalonado por apellido.

De igual forma, se ha difundido que la Beca Universal Rita Cetina podría abrir inscripción para estudiantes de primaria. Para confirmar los procesos, se recomienda supervisar los canales oficiales de comunicación.

RECOMENDACIONES A CONSIDERAR SI PIENSAS INSCRIBIRTE A ALGÚN PROGRAMA SOCIAL

Considera estos tips para asegurar un proceso exitoso:

* Verifica tus documentos: CURP, identificación oficial, acta de nacimiento y comprobante de domicilio deben estar vigentes y completos.

* Asiste a módulos autorizados del Bienestar o utiliza solo las plataformas oficiales para registro.

* Consulta las fechas específicas por programa, ya que algunas inscripciones pueden estar escalonadas durante distintas semanas de febrero.

* Mantente atento a los canales oficiales del Gobierno de México, donde se publicarán calendarios definitivos de registro y listas de documentación.

Los programas sociales federales presentan una oportunidad clave para incrementar la inclusión y el acceso a apoyos económicos y educación durante 2026. Con el registro abierto o por abrirse en febrero de 2026, miles de mexicanos podrán comenzar trámites formales para recibir beneficios siempre que cumplan con requisitos y plazos oficiales definidos por las autoridades correspondientes.

