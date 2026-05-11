México sería último en la OCDE: Acusan a SEP de sacrificar clases por Mundial 2026

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    México sería último en la OCDE: Acusan a SEP de sacrificar clases por Mundial 2026
    La pedagoga Irma Villalpando advirtió que reducir cinco semanas de clases profundizará el rezago educativo, especialmente en estados vulnerables como Chiapas y Oaxaca. ARCHIVO

Advierten que el recorte de 27 días al ciclo escolar 2026, impulsado por la SEP por el Mundial, dejará a México en el último lugar en la OCDE

El recorte de 27 días al calendario escolar propuesto por la Secretaría de Educación Pública (SEP) prioriza intereses políticos del oficialismo por encima del derecho a la educación de los estudiantes de nivel básico, advirtió la pedagoga Irma Villalpando.

La académica de la UNAM calificó la propuesta de la SEP (que se discute hoy con autoridades estatales) como uno de los errores más graves en política educativa reciente. En entrevista con Grupo REFORMA, explicó que reducir cinco semanas al ciclo escolar afectará severamente el último trimestre, que ya es reducido por los días de asueto, y limitará el cumplimiento de los contenidos pedagógicos.

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Ante ello, Villalpando sugiere que cualquier modificación al calendario debe adaptarse al contexto local de cada zona escolar, considerando factores como infraestructura, clima y movilidad, en lugar de aplicar una medida centralizada.

"Nadie se acordó de los niños, de sus aprendizajes ni de su necesidad de socializar para el desarrollo emocional, algo que aprendimos de la pandemia. Les hace mucho daño estar solos en casa; la escuela tiene multifunciones, la más importante es el aprendizaje, pero también es de gran importancia el desarrollo socioafectivo" , dijo.

Al ser cuestionada sobre los motivos del Gobierno para impulsar este recorte, el especialista afirmó que no existen razones académicas que lo sustenten. Sostuvo que la decisión respondía a objetivos políticos, como frenar presiones de la CNTE o desviar la conversación pública sobre la crisis de Rubén Rocha Moya en Sinaloa.

“Por donde le busques, no había ni una razón, porque la más afectada es la niñez mexicana y las familias” , dijo. Por ello, hizo un llamado a los secretarios de Educación locales para que, durante la reunión de este lunes, defendieran el currículum escolar frente a las presiones externas. "Que pongan en el centro los aprendizajes, no el Mundial. Eso que lo defiende la Secretaría de Turismo; ellos deben defender lo que los niños los requieren" , demandó.

Villalpando explicó que el cierre de ciclo es crucial para la evaluación integral de los alumnos, especialmente para aquellos que transitan de secundaria a bachillerato. Consideró irresponsable improvisar el fin de cursos bajo una lógica de “ya vámonos todos”.

Advirtió además que una decisión de este tipo profundizará el rezago educativo en estados como Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Tabasco, entidades que enfrentan una crisis de aprendizaje y pobreza material que no les permite perder días de clase. “Pero, por ejemplo, el sur que tiene tanto rezago, ¿ellos cómo van a faltar?, ¿por qué van a faltar? De por sí Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Tabasco tienen los más bajos índices no solo de pobreza material, sino de aprendizajes” , expuso.

Al señalar que las escuelas rurales carecen incluso de servicios básicos como ventiladores o ventanas, el especialista recordó que, ante tales deficiencias, corresponde a las autoridades municipales o estatales determinar la suspensión de labores según sus necesidades específicas. Sostuvo que las entidades con temperaturas extremas deberían decidir sus propias medidas, al igual que aquellas afectadas por el tráfico derivado de los encuentros deportivos.

“Los estados que tienen altísimas temperaturas, que ellos deciden qué hacer; que los estados que tienen fútbol y el tráfico, que ellos ese día no vayan, y así, localmente, porque ya esperábamos que sí se cancelaran ciertos días de los partidos, pero tres o cuatro” , dijo. Finalmente, agregó que, de concretarse el recorte, México caería al último lugar de la lista de países con días efectivos de clases en 2026, de acuerdo con los parámetros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

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Admite Monreal molestias

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, admitió que el adelantado del cierre del ciclo escolar 2025-2026, previsto por la SEP para el próximo 5 de junio, ha provocado una ola de inconformidades.

A través de sus redes sociales, reconoció que la propuesta de ajustar el fin de cursos no ha sido bien recibida en diversos sectores. No obstante, confió en que la SEP atenderá las quejas para alcanzar una solución que no afecte a los estudiantes.

“La propuesta de ajustar el fin de cursos en el calendario escolar ha generado polémica e inconformidad” , tuiteó. Monreal destacó que, con sensibilidad, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la dependencia federal para que escuche las distintas posturas y resuelva el conflicto de manera satisfactoria.

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