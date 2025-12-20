Estos son tus derechos como pasajero ante retrasos y cancelaciones de vuelos en México

Durante la temporada decembrina, el incremento de viajes aéreos para visitar a familiares en Navidad o vacacionar en Año Nuevo hace relevante que los pasajeros conozcan sus derechos como consumidores ante posibles cancelaciones, demoras o inconvenientes con las aerolíneas.

En México, estos derechos están respaldados por la Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de Protección al Consumidor, las cuales establecen obligaciones claras para las aerolíneas comerciales.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ha difundido una lista de derechos que deben ser respetados antes, durante y después de un viaje en avión.

USUARIOS DE AEROLÍNEAS TIENEN DERECHO A LA INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD CLARA

Las aerolíneas están obligadas a brindar un trato digno a los pasajeros y a proporcionar información suficiente para que puedan conocer sus opciones y tomar decisiones informadas. Esto incluye detalles sobre derechos del pasajero, políticas de compensación, causas de retrasos, demoras o cancelaciones, así como los requisitos para presentar quejas o reclamaciones.

La información y publicidad deben ser veraces, comprobables, claras y no inducir a error, y deben estar disponibles en sitios web, mostradores, puntos de atención, centrales de reservación y, de ser posible, en cada asiento de la aeronave o en medios impresos a bordo. En el caso de agencias de viajes, la información debe mostrarse mediante vínculos o ventanas visibles.

DERECHOS ANTE TARIFAS, PRECIOS Y SERVICIOS ADICIONALES

Al momento de adquirir un boleto, la aerolínea debe informar los términos y condiciones aplicables, así como el monto total a pagar, el cual debe incluir tarifas, comisiones, impuestos y cualquier otro cargo. Las aerolíneas están obligadas a respetar las tarifas y restricciones ofrecidas.

En cuanto a los servicios adicionales, estos pueden ser ofrecidos, pero no pueden ser obligatorios. Entre ellos se encuentran seguros, renta de autos, servicios de asistencia o donaciones, y no deben condicionarse a la compra del boleto.

PASAJEROS TIENEN DERECHO A SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DEL BOLETO DE AVIÓN SI CUMPLEN ESTAS CARACTERÍSTICAS

Si el pasajero decide no realizar el viaje, puede solicitar la devolución del precio del boleto dentro de las 24 horas posteriores a la compra. Una vez transcurrido ese plazo, la aerolínea puede establecer las condiciones de cancelación conforme a sus políticas.