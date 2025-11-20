$!Estos trabajadores NO recibirán su aguinaldo en 2025, según la LFT... Conoce la lista completa

De frente al fin de año, las y los trabajadores de México se preparan para recibir uno de las remuneraciones más esperadas: el aguinaldo. Pese a que este pago se realiza con fecha límite hasta el 20 de diciembre, es importante considerar quiénes NO lo recibirán. Aunque el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) indica que toda persona trabajadora tiene el derecho a recibir el aguinaldo, recuerde que hay excepciones contempladas. TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasa con el aguinaldo si renunciaste o te despidieron?, esto dice la PROFEDET Saber quiénes NO tendrán su retribución anual, ayudará a una mejor administración de sus finanzas personales en un periodo de gastos mayores, debido a las próximas fiestas.

ESTAS PERSONAS NO RECIBEN SU AGUINALDO EN 2025 La LFT indica que estos trabajadores no recibirán su aguinaldo:

1. Trabajadores contratados por honorarios: Se les considera así a los trabajadores independientes, que no están bajo subordinación directa. Son quienes prestan servicios específicos de manera autónoma. 2. Trabajadores del sector informal: Aplica para empleados que forman parte del mercado informal, como vendedores ambulantes o personas con puestos no registrados formalmente, aunque trabajen de manera constante. 3. Contratos temporales y a prueba: Quienes tienen un contrato temporal, eventual o a prueba sí tienen derecho a aguinaldo, pero se calcula de forma proporcional al tiempo laborado, en el caso de que no hayan completado aún un año de servicio. 4. Trabajadores sin salario fijo: Son quienes cuyo pago depende de comisiones o ingresos variables, como vendedores, agentes de seguros o comisionistas. Estas personas pueden recibir aguinaldo, siempre y cuando su relación laboral este regulada por la LFT y se considere un vínculo formal de trabajo.

Es importante considerar tu situación, para que, en caso de incumplimiento, tengas la apertura a reportar a incidencia por violación a tus derechos como trabajador.

ASÍ PUEDES CALCULAR TU AGUINALDO Tú como trabajador puedes hacer el cálculo de tu aguinaldo, solo necesitarás saber cuál es tu salario base por día. Este dato lo encontrarás explícitamente en tu contrato laboral, aunque para consultarlo también puedes recurrir al departamento de Recursos Humanos. Asimismo, se recomienda considerar al menos 15 días. Una vez con la cifra exacta del salario diario, realizarás la siguiente fórmula: Salario diario X 15 días = Aguinaldo.