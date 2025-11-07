Estudiantes de la Beca Rita Cetina necesitarán estos documentos para recoger su tarjeta

Estudiantes beneficiarios con la Beca Rita Cetina que se registraron a la convocatoria en septiembre y octubre se han preguntado sobre la dispersión de las tarjetas del Banco del Bienestar.

La tarjeta es indispensable para recibir el dinero, ya que exclusivamente se realizarán los depósitos a esa cuenta bancaria.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades de los Programas del Bienestar no han informado la fecha exacta, aunque sí piden estar atentos para su publicación, la cual será gradual y con algunos documentos importantes para su recibimiento. Se espera que sea durante noviembre cuando los becarios comiencen a recibir el plástico.

¿QUÉ SE NECESITA PARA RECOGER LA TARJETA?

Becas del Bienestar informó que, al igual que la última dispersión, se necesitará una serie de documentos para recoger el plástico, destacando:

De la madre, padre o tutor que registró al menor

- Identificación oficial (original y copia);

- Acta de nacimiento;

- CURP;

- Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses).

De la o el estudiante

- Acta de nacimiento;

- CURP.

Se recomienda mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma dependencia.