Estudiantes de la Beca Rita Cetina necesitarán estos documentos para recoger su tarjeta
La tarjeta es indispensable para recibir el dinero, ya que exclusivamente se realizarán los depósitos a esa cuenta bancaria
Estudiantes beneficiarios con la Beca Rita Cetina que se registraron a la convocatoria en septiembre y octubre se han preguntado sobre la dispersión de las tarjetas del Banco del Bienestar.
Sin embargo, hasta el momento las autoridades de los Programas del Bienestar no han informado la fecha exacta, aunque sí piden estar atentos para su publicación, la cual será gradual y con algunos documentos importantes para su recibimiento. Se espera que sea durante noviembre cuando los becarios comiencen a recibir el plástico.
¿QUÉ SE NECESITA PARA RECOGER LA TARJETA?
Becas del Bienestar informó que, al igual que la última dispersión, se necesitará una serie de documentos para recoger el plástico, destacando:
De la madre, padre o tutor que registró al menor
- Identificación oficial (original y copia);
- Acta de nacimiento;
- CURP;
- Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses).
De la o el estudiante
- Acta de nacimiento;
- CURP.
Se recomienda mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma dependencia.
¿QUÉ ES LA BECA RITA CETINA?
La Beca Rita Cetina es un apoyo económico universal para estudiantes de secundaria pública en México.
Se otorga la beca de mil 900 pesos por familia con al menos un alumno inscrito en el programa social, pero se entrega 700 pesos extra por cada beneficiario adicional.
A partir de 2026, los estudiantes de primaria accederán la beca; no obstante, la inscripción se dividirá en dos, según Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Mientras que los alumnos de primaria de 6°, 5° y 4° se les será abierta la convocatoria en enero del 2026, pero para quienes cursen 3°, 2° y 1° grado tendrán que esperarse hasta septiembre de 2026.
Al finalizar 2026, la Beca Rita Cetina tendrá un padrón de beneficiarios de 21.6 millones de estudiantes inscritos; actualmente tiene 13.1 millones de alumnas y alumnos becados en el recién creado programa social del Gobierno Federal.
¿CUÁNTO DINERO RECIBIRÁN LOS BENEFICIARIOS Y CUÁNTOS PAGOS QUEDAN?
La Beca Rita Cetina está dirigida a todas las y los estudiantes que se encuentren inscritos en una secundaria pública. Cada familia beneficiaria recibe 1,900 pesos bimestrales, y adicionalmente se otorgan 700 pesos por cada estudiante de secundaria que forme parte del hogar.
La beca contempla un apoyo económico bimestral, con las siguientes características:
- $1,900 pesos por familia con al menos un estudiante en secundaria pública
- $700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria dentro de la misma familia.
Como el calendario oficial de la SEP está conformado por 10 meses, y sólo se entrega el dinero durante el ciclo escolar en curso (2025-2026) se contempla que se entreguen cinco apoyos bimestrales, sin contemplar el periodo vacacional de julio y agosto. Es decir, con la entrega de pagos, sólo quedaría pendiente el pago de diciembre, el cual deberá entregado antes de iniciar el periodo vacacional de invierno.
AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que a partir de 2027 la Beca Rita Cetina ampliará su cobertura para que alumnos de preescolar puedan incorporarse. Mientras que en 2026, se podrán registrar alumnos de primaria en escuelas públicas de México.
Este último registro del próximo año será de forma escalonada, comenzando la primera parte desde enero de 2026 y la segunda mitad para septiembre.
- Enero de 2026: estudiantes de 4°, 5° y 6° de primaria;
- Septiembre de 2026: estudiantes de 1°, 2° y 3° de primaria.
DUDAS Y ACLARACIONES
En caso de tener más dudas o necesites alguna aclaración, la CNBBBJ pone a disposición sus canales oficiales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram y TikTok.
Así como su página oficial www.becaritacetina.gob.mx, así como su línea telefónica 55 1162 0300 de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00.