Último pago de la Beca Rita Cetina en 2025: Cuál es el monto, fecha de pago y cómo solicitarla

En 2025, este apoyo continúa con el objetivo de garantizar la permanencia escolar de las y los estudiantes en el ciclo 2024-2025.

La Beca Universal de Educación Básica “ Rita Cetina ” es un programa prioritario del Gobierno de México, diseñado para apoyar económicamente a familias con hijas, hijos o menores a su cuidado inscritos en preescolar, primaria o secundaria.

CUÁNTO DINERO RECIBIRÁN LOS BENEFICIARIOS DE LA BECA RITA CETINA

La Beca Rita Cetina está dirigida a todas las y los estudiantes que se encuentren inscritos en una secundaria pública. Cada familia beneficiaria recibe 1,900 pesos bimestrales, y adicionalmente se otorgan 700 pesos por cada estudiante de secundaria que forme parte del hogar.

¿CUÁNDO SERÁ LA PRÓXIMA FECHA DE PAGO DE LA BECA RITA CETINA Y CÓMO CONSULTAR SU ESTATUS?

El próximo pago general para los beneficiarios está programado para diciembre de 2025, según el calendario oficial. Para saber si el depósito ya se encuentra disponible, las familias pueden utilizar el Buscador de Estatus en Línea o la aplicación móvil del Banco del Bienestar.

Para consultar el estatus del pago en línea, es necesario contar con la CURP del beneficiario o de los hijos. El procedimiento es sencillo: se debe acceder a la página del Buscador de Estatus, ingresar la CURP correspondiente, seleccionar la sección de Bancarización donde se muestran los detalles de los pagos, y elegir el periodo que se desea consultar.

CÓMO SOLICITAR LA BECA RITA CETINA

El proceso de solicitud de la beca se realiza en dos etapas:

Primera etapa: Asambleas informativas

Desde el 4 de septiembre, se llevan a cabo Asambleas Informativas en las escuelas secundarias públicas de todo el país, con el objetivo de orientar a las familias sobre los requisitos y pasos para obtener la beca.

Las fechas específicas de cada asamblea se publican en las escuelas y pueden consultarse también en el Buscador de Escuelas, usando la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la secundaria. En caso de no conocer la CCT, se puede buscar el plantel ingresando el estado, municipio y localidad en la plataforma: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas/.

Segunda etapa: Registro en línea

Posteriormente a las asambleas, las familias con estudiantes en secundaria podrán realizar la solicitud de la Beca Rita Cetina a través del portal www.becaritacetina.gob.mx, a partir del 15 de septiembre. Esta plataforma está disponible tanto para estudiantes de nuevo ingreso como para alumnos de segundo y tercer grado que aún no cuenten con el apoyo. Las familias que ya recibían la beca no necesitan registrarse nuevamente.