Fonacot: cómo solicitar un crédito y requisitos para acceder al financiamiento en 2026

De acuerdo con datos difundidos por la institución, estos resultados reflejan una tendencia sostenida en la colocación de créditos dirigidos a mejorar las condiciones económicas de las familias.

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores ( Fonacot ) informó que durante los primeros cuatro meses del año ha otorgado alrededor de 800 mil créditos por un monto superior a 23 mil millones de pesos, como parte de su estrategia para facilitar el acceso a financiamiento entre trabajadores formales en México.

El coordinador general comercial del instituto, Salvador Gazca Herrera, señaló que estos indicadores consolidan al organismo como una de las principales alternativas de financiamiento para el sector laboral formal.

En los últimos cuatro años, el Fonacot ha realizado ajustes en sus productos financieros con el objetivo de mantener tasas de interés competitivas en el mercado de créditos con descuento vía nómina. Asimismo, ha implementado mecanismos adicionales de seguridad, como el uso de datos biométricos y un sistema de citas, además de campañas informativas para evitar la intervención de intermediarios en los trámites.

REQUISITOS PARA SOLICITAR UN CRÉDITO FONACOT

Para acceder a este financiamiento, las personas interesadas deben cumplir con ciertas condiciones laborales y presentar documentación específica:

- Centro de trabajo afiliado al Fonacot

- Ser mayor de 18 años

- Antigüedad mínima de seis meses en el empleo actual

- Número de celular para validación

- Dos referencias personales

- Correo electrónico

- Ingresos a partir de un salario mínimo

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITAR UN CRÉDITO FONACOT

El trámite requiere presentar documentos originales, impresos y legibles:

- Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

- Estado de cuenta bancario reciente con CLABE interbancaria

- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

- Últimos cuatro recibos de nómina consecutivos