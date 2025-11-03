Frente frío 12 mantiene lluvias, ambiente frío y evento de Norte; afectará a estos estados

Información
/ 3 noviembre 2025
    Frente frío 12 mantiene lluvias, ambiente frío y evento de Norte; afectará a estos estados
    El frente frío 12 provoca ambiente frío, lluvias y fuertes vientos en zonas del Golfo de Tehuantepec, Veracruz, Tabasco y la Península de Yucatán.

El frente frío 12 y su masa de aire mantienen bajas temperaturas, lluvias y evento de “Norte” en el sureste, oriente y noreste de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que el frente frío número 12, junto con su masa de aire asociada, continúa generando condiciones de lluvia, ambiente frío y evento de “Norte” en diversas regiones del noreste, oriente y sureste de México.

De acuerdo con el organismo, el sistema frontal se mantiene con características de estacionario sobre la Península de Yucatán. Su interacción con una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical favorecerá lluvias puntuales fuertes en Veracruz (particularmente en las regiones de Los Tuxtlas y Olmeca), así como en zonas de Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

A su vez, se pronostican intervalos de chubascos en Puebla, en las regiones Tehuacán-Sierra Negra, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire frío asociada al frente seguirá ocasionando ambiente frío a muy frío durante la mañana, con probabilidad de heladas en entidades de las mesas del Norte y Central.

EVENTO DE NORTE CONTINUARÁ AFECTANDO CON INTENSIDAD

El SMN indicó que continuará el evento de “Norte” con rachas fuertes a muy fuertes. En el Istmo y Golfo de Tehuantepec se prevén vientos de 70 a 90 km/h y oleaje de hasta 3.5 metros.

En costas de Veracruz se estiman rachas de 50 a 70 km/h, mientras que en Tabasco y la Península de Yucatán se prevén rachas de 35 a 50 km/h, con oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros. Estas condiciones disminuirán por la noche.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA ESTE LUNES 3 DE NOVIEMBRE

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

- Puebla (Tehuacán-Sierra Negra)

- Veracruz (Los Tuxtlas, Olmeca)

- Tabasco (oeste)

- Oaxaca (este y noreste)

- Chiapas (noroeste)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

- Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero

- Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan)

- Campeche, Yucatán, Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

- San Luis Potosí (Media, Huasteca)

- Querétaro (Sierra Gorda)

- Hidalgo (Huasteca, Sierra de Tenango, Sierra Baja, Comarca Minera, Valle de Tulancingo)

- Estado de México (suroeste)

- Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja)

El organismo advirtió que las lluvias fuertes podrían ocasionar reducción de visibilidad, incremento en niveles de ríos y arroyos, encharcamientos, deslaves e inundaciones. Las rachas de viento podrían provocar caída de árboles y anuncios publicitarios.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS EN MÉXICO

Máximas esperadas (35 a 40 °C):Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Máximas de 30 a 35 °C:Baja California, Coahuila (norte), Puebla (suroeste), Morelos (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mínimas de -5 a 0 °C:Zonas altas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Estado de México.

Mínimas de 0 a 5 °C:Zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca.

PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Evento de “Norte” de 40 a 55 km/h, con rachas de 70 a 90 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Rachas de 50 a 70 km/h en la costa de Veracruz, con disminución por la tarde.

Rachas de 35 a 50 km/h en Tabasco, Campeche y Yucatán.

Vientos de 35 a 50 km/h en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Guerrero.

Oleaje:

De 2.5 a 3.5 metros en el Golfo de Tehuantepec

De 1.5 a 2.5 metros en la costa occidental de Baja California, y en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán

PRONÓSTICO DEL CLIMA PARA SALTILLO

La capital coahuilense amaneció hoy bajo un ambiente notablemente fresco, marcando una temperatura mínima a las 6 a.m. de 4°C, con una sensación térmica de apenas 2°C. El viento sopla ligeramente desde el sur a 7 mph, y la humedad se sitúa en 71%. Se recomienda a la ciudadanía tomar las debidas precauciones contra el frío, especialmente durante estas primeras horas del día.

Afortunadamente, se espera un rápido calentamiento conforme avance la mañana, pues el pronóstico para el resto del día es de cielo soleado y completamente despejado. La temperatura máxima se proyecta alcanzar unos agradables 20°C.

A pesar de este contraste térmico, la probabilidad de precipitación es nula, manteniendo un tiempo seco. Por la noche, la temperatura volverá a descender, llegando a una mínima de 4°C. Adicionalmente, se debe considerar que el Índice UV será alto (6) en las horas centrales del día, por lo que el uso de protector solar sigue siendo necesario.

La Conagua recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y extremar precauciones ante posibles afectaciones por lluvias, viento fuerte y oleaje elevado.

