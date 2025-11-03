Frente frío 12 mantiene lluvias, ambiente frío y evento de Norte; afectará a estos estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que el frente frío número 12, junto con su masa de aire asociada, continúa generando condiciones de lluvia, ambiente frío y evento de “Norte” en diversas regiones del noreste, oriente y sureste de México. De acuerdo con el organismo, el sistema frontal se mantiene con características de estacionario sobre la Península de Yucatán. Su interacción con una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical favorecerá lluvias puntuales fuertes en Veracruz (particularmente en las regiones de Los Tuxtlas y Olmeca), así como en zonas de Oaxaca, Chiapas y Tabasco. TE PUEDE INTERESAR: Noticias del fin de semana en México: Asesinan a alcalde de Uruapan, tienda Waldo’s explota y denuncian acoso en Stranger Things A su vez, se pronostican intervalos de chubascos en Puebla, en las regiones Tehuacán-Sierra Negra, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire frío asociada al frente seguirá ocasionando ambiente frío a muy frío durante la mañana, con probabilidad de heladas en entidades de las mesas del Norte y Central.

EVENTO DE NORTE CONTINUARÁ AFECTANDO CON INTENSIDAD El SMN indicó que continuará el evento de “Norte” con rachas fuertes a muy fuertes. En el Istmo y Golfo de Tehuantepec se prevén vientos de 70 a 90 km/h y oleaje de hasta 3.5 metros. En costas de Veracruz se estiman rachas de 50 a 70 km/h, mientras que en Tabasco y la Península de Yucatán se prevén rachas de 35 a 50 km/h, con oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros. Estas condiciones disminuirán por la noche.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA ESTE LUNES 3 DE NOVIEMBRE Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): - Puebla (Tehuacán-Sierra Negra) - Veracruz (Los Tuxtlas, Olmeca) - Tabasco (oeste) - Oaxaca (este y noreste) - Chiapas (noroeste) Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): - Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero - Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan) - Campeche, Yucatán, Quintana Roo Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): - San Luis Potosí (Media, Huasteca) - Querétaro (Sierra Gorda) - Hidalgo (Huasteca, Sierra de Tenango, Sierra Baja, Comarca Minera, Valle de Tulancingo) - Estado de México (suroeste) - Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja) El organismo advirtió que las lluvias fuertes podrían ocasionar reducción de visibilidad, incremento en niveles de ríos y arroyos, encharcamientos, deslaves e inundaciones. Las rachas de viento podrían provocar caída de árboles y anuncios publicitarios. PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS EN MÉXICO Máximas esperadas (35 a 40 °C):Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). Máximas de 30 a 35 °C:Baja California, Coahuila (norte), Puebla (suroeste), Morelos (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Mínimas de -5 a 0 °C:Zonas altas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Estado de México. Mínimas de 0 a 5 °C:Zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca.

PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Evento de “Norte” de 40 a 55 km/h, con rachas de 70 a 90 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Rachas de 50 a 70 km/h en la costa de Veracruz, con disminución por la tarde. Rachas de 35 a 50 km/h en Tabasco, Campeche y Yucatán. Vientos de 35 a 50 km/h en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Guerrero. Oleaje: De 2.5 a 3.5 metros en el Golfo de Tehuantepec De 1.5 a 2.5 metros en la costa occidental de Baja California, y en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán