Noticias del fin de semana en México: Asesinan a alcalde de Uruapan, tienda Waldo’s explota y denuncian acoso en Stranger Things

México
/ 2 noviembre 2025
Lo más relevante del fin de semana, del 31 de octubre al 2 de noviembre, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

‘Mataron al mejor presidente de México’: Dan último adiós a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan: Carlos Manzo, difunto alcalde de Uruapan, perdió la vida en un ataque armado directo en su contra durante la noche del 1 de octubre.

Incendio y explosión en Hermosillo cobra la vida 23 personas y deja 12 lesionados: En solidaridad por las familias de las víctimas, las actividades del Día de Muertos fueron canceladas.

INTERNACIONAL

Persiste en EU retraso de vuelos por escasez de controladores aéreos: Aeropuertos de Nueva York, Texas, Illinois, California, Colorado y Florida, entre otros, están experimentando retrasos por cierre de gobierno.

COAHUILA

‘Más rápido y más barato destacan pasajeros en primer ruta Saltillo-CDMX vía AIFA: Los visitantes destacaron que aunque el AIFA es lejano a la CDMX, el servicio fue rápido, además de ahorrarse tiempo y dinero para ya no ir de Monterrey a Saltillo.

‘Terror en redes’ alerta a familias en Coahuila: hallan alfileres y agujas en dulces de Halloween: Los reportes se viralizaron y generaron incertidumbre entre los padres, quienes cuestionan la veracidad de los casos y exigen mayor supervisión de los dulces entregados a los niños.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Denuncia Millie Bobby Brown a compañero de Stranger Things por acoso; esposa lo había funado por infiel: La actriz británica Millie Bobby Brown interpuso una queja formal contra su coprotagonista en la serie Stranger Things, David Harbour, por presunto acoso y hostigamiento laboral antes del inicio del rodaje de la quinta y última temporada.

Josh Allen vuelve a dominar a Mahomes y los Bills se imponen en Kansas City: El mariscal de campo de Buffalo lideró a su equipo a una sólida victoria 28-21, sumando su quinto triunfo consecutivo sobre Patrick Mahomes en temporada regular.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

IMSS ofrece préstamos a pensionados: Cómo solicitarlos y cuáles son requisitos 2025: Pensionados del IMSS bajo la Ley de 1973 pueden solicitar préstamos a cuenta de pensión con descuentos automáticos en su pago mensual.

Último pago de la Beca Rita Cetina en 2025: Cuál es el monto, fecha de pago y cómo solicitarla: La Beca Rita Cetina 2025 brinda apoyo económico a familias con estudiantes de secundaria, con pagos bimestrales y registro seguro a través del portal oficial.

¿Qué vas a ver? Noviembre está lleno de estrenos en el streaming ¡Te dejamos los más top!: Las apuestas incluyen la magia de ‘Otro Viernes de Locos’, la épica final de ‘Stranger Things’ y la innovadora versión de ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro, convirtiendo el mes en una cita obligada para los amantes de no salir de casa.

ESPECIALES

Sheinbaum lamenta asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan; contaba con protección, señala: La Presidenta confirmó que el edil contaba con protección federal, además de constante comunicación con fuerzas de seguridad.

‘No quiero ser un alcalde más de los ejecutados’, Carlos Manzo solicitó ayuda ante amenazas: En su momento, la Presidenta de México afirmó que la estrategia de seguridad de Manzo “está mal”.

Ligan a grupo delictivo, Carlos Manzo protegido por 14 elementos, aprovecharon vulnerabilidad: García Harfuch: Afirmó que el arma asegurada en ataque al alcalde está relacionada con 2 agresiones entre grupos delictivos.

Caso de Carlos Manzo: Así fue el momento exacto en que inició el ataque contra el alcalde de Uruapan: Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue asesinado en un ataque armado durante la inauguración del Festival de las Velas.

Además de Carlos Manzo en Uruapan... ¿Qué otros alcaldes han sido asesinados en Michoacán?: Existen al menos otros 6 casos de asesinatos contra alcaldes en funciones en el estado de Michoacán durante los últimos cinco años, además del reciente homicidio de Carlos Manzo en Uruapan.

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

