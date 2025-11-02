Noticias del fin de semana en México: Asesinan a alcalde de Uruapan, tienda Waldo’s explota y denuncian acoso en Stranger Things

MÉXICO

→ ‘Mataron al mejor presidente de México’: Dan último adiós a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan: Carlos Manzo, difunto alcalde de Uruapan, perdió la vida en un ataque armado directo en su contra durante la noche del 1 de octubre.

→ Incendio y explosión en Hermosillo cobra la vida 23 personas y deja 12 lesionados: En solidaridad por las familias de las víctimas, las actividades del Día de Muertos fueron canceladas.

INTERNACIONAL

→ Persiste en EU retraso de vuelos por escasez de controladores aéreos: Aeropuertos de Nueva York, Texas, Illinois, California, Colorado y Florida, entre otros, están experimentando retrasos por cierre de gobierno.

COAHUILA

→ ‘Más rápido y más barato destacan pasajeros en primer ruta Saltillo-CDMX vía AIFA: Los visitantes destacaron que aunque el AIFA es lejano a la CDMX, el servicio fue rápido, además de ahorrarse tiempo y dinero para ya no ir de Monterrey a Saltillo.

→ ‘Terror en redes’ alerta a familias en Coahuila: hallan alfileres y agujas en dulces de Halloween: Los reportes se viralizaron y generaron incertidumbre entre los padres, quienes cuestionan la veracidad de los casos y exigen mayor supervisión de los dulces entregados a los niños.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Denuncia Millie Bobby Brown a compañero de Stranger Things por acoso; esposa lo había funado por infiel: La actriz británica Millie Bobby Brown interpuso una queja formal contra su coprotagonista en la serie Stranger Things, David Harbour, por presunto acoso y hostigamiento laboral antes del inicio del rodaje de la quinta y última temporada.

→ Josh Allen vuelve a dominar a Mahomes y los Bills se imponen en Kansas City: El mariscal de campo de Buffalo lideró a su equipo a una sólida victoria 28-21, sumando su quinto triunfo consecutivo sobre Patrick Mahomes en temporada regular.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ IMSS ofrece préstamos a pensionados: Cómo solicitarlos y cuáles son requisitos 2025: Pensionados del IMSS bajo la Ley de 1973 pueden solicitar préstamos a cuenta de pensión con descuentos automáticos en su pago mensual.

→ Último pago de la Beca Rita Cetina en 2025: Cuál es el monto, fecha de pago y cómo solicitarla: La Beca Rita Cetina 2025 brinda apoyo económico a familias con estudiantes de secundaria, con pagos bimestrales y registro seguro a través del portal oficial.

→ ¿Qué vas a ver? Noviembre está lleno de estrenos en el streaming ¡Te dejamos los más top!: Las apuestas incluyen la magia de ‘Otro Viernes de Locos’, la épica final de ‘Stranger Things’ y la innovadora versión de ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro, convirtiendo el mes en una cita obligada para los amantes de no salir de casa.

ESPECIALES

→ Sheinbaum lamenta asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan; contaba con protección, señala: La Presidenta confirmó que el edil contaba con protección federal, además de constante comunicación con fuerzas de seguridad.

→ ‘No quiero ser un alcalde más de los ejecutados’, Carlos Manzo solicitó ayuda ante amenazas: En su momento, la Presidenta de México afirmó que la estrategia de seguridad de Manzo “está mal”.

→ Ligan a grupo delictivo, Carlos Manzo protegido por 14 elementos, aprovecharon vulnerabilidad: García Harfuch: Afirmó que el arma asegurada en ataque al alcalde está relacionada con 2 agresiones entre grupos delictivos.

→ Caso de Carlos Manzo: Así fue el momento exacto en que inició el ataque contra el alcalde de Uruapan: Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue asesinado en un ataque armado durante la inauguración del Festival de las Velas.

→ Además de Carlos Manzo en Uruapan... ¿Qué otros alcaldes han sido asesinados en Michoacán?: Existen al menos otros 6 casos de asesinatos contra alcaldes en funciones en el estado de Michoacán durante los últimos cinco años, además del reciente homicidio de Carlos Manzo en Uruapan.