Frente frío 15 llega a México con lluvias, vientos fuertes y hasta –10 °C; afectará a estos estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que para este 17 de noviembre de 2025 se esperan condiciones atmosféricas contrastantes en distintas regiones del país, con lluvias, vientos fuertes, posibles nevadas y temperaturas mínimas que podrían descender hasta los –10 °C en zonas serranas del norte.

De acuerdo con el organismo, el frente frío número 14 dejará de afectar territorio nacional al desplazarse hacia Estados Unidos. Sin embargo, un nuevo sistema frontal, el número 15, se aproximará al noroeste de México. TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar: calendario oficial del 17 al 27 de noviembre para pago de 6 mil 200 pesos Este sistema estará asociado con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, además de interactuar con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando condiciones para lluvias y vientos intensos.

LLUVIAS INTENSAS Y RACHAS DE VIENTOS SE PRONOSTICAN EN ESTOS ESTADOS En Baja California, especialmente al norte del estado, se pronostican lluvias puntuales fuertes, mientras que en Sonora se prevén intervalos de chubascos. Para Baja California Sur se esperan lluvias aisladas. En las sierras de Baja California existe la posibilidad de caída de nieve o aguanieve, debido al ingreso de aire frío en combinación con la humedad que acompaña al frente. La aproximación de una línea seca sobre el norte de Coahuila favorecerá rachas de viento en entidades como Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. A su vez, canales de baja presión ubicados en el interior y sureste del país, junto con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos en regiones del occidente, centro, sur y sureste, así como en la península de Yucatán. En Chiapas, especialmente en las regiones centro y sur, se prevén lluvias puntuales fuertes. El SMN señaló que en el resto de la República Mexicana se espera cielo despejado y ausencia de lluvia, además de ambiente frío a muy frío por la mañana, con posibilidad de heladas en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA PARA ESTE LUNES 17 DE NOVIEMBRE Lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte) y Chiapas (centro y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz (Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Campeche. Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Baja California. El organismo advirtió que las lluvias fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar niveles en ríos y arroyos y provocar encharcamientos, deslaves o inundaciones en zonas vulnerables. PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS EN MÉXICO Las temperaturas más elevadas del día se estiman entre 35 y 40 °C en: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo), Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Valores de 30 a 35 °C podrían registrarse en: Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se contemplan temperaturas mínimas entre –10 y –5 °C, con heladas, en zonas serranas de: - Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. - De –5 a 0 °C, también con heladas, en sierras de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Veracruz. - Valores de 0 a 5 °C podrían presentarse en regiones serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México y Oaxaca. El SMN destacó que las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica en zonas de altitud elevada, lo que puede repercutir en las condiciones de tránsito vehicular.