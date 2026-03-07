Frente frío 39 provocará lluvias fuertes y posible formación de tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, informó que para este 7 de marzo de 2026 se prevén lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como vientos intensos con posible formación de torbellinos o tornados en el norte de estas entidades. De acuerdo con el organismo, estas condiciones meteorológicas se deben a la presencia del frente frío número 39, el cual se extenderá sobre el norte del país y estará interactuando con una línea seca sobre el norte de Coahuila y un canal de baja presión en el noreste de México. Esta combinación de sistemas favorecerá lluvias acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora en la región. Las autoridades también señalaron que existen condiciones para la posible formación de torbellinos o tornados en zonas del norte de Coahuila, Nuevo León y el noroeste de Tamaulipas. TE PUEDE INTERESAR: ¿Usas el agua de la llave para cocinar o lavarte los dientes? ¡Cuidado!... estos son los riesgos de salud

OTROS SISTEMAS METEOROLÓGICOS QUE AFECTARÁN AL PAÍS El SMN indicó que además del frente frío 39, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del territorio nacional, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, mantendrá ambiente frío por la mañana y condiciones gélidas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. En estas regiones también se esperan vientos con rachas fuertes y lluvias aisladas. Asimismo, se prevé que durante la tarde y noche se presenten condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California. En otras regiones del país, la presencia de canales de baja presión en el oriente y sureste, junto con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, favorecerá intervalos de chubascos en distintas entidades, incluyendo la península de Yucatán. PERSISTIRÁ ONDA DE CALOR EN EL SUR DEL PAÍS Mientras algunas regiones registrarán lluvias y bajas temperaturas, en otras zonas del país continuará la onda de calor. Según el reporte meteorológico, este fenómeno prevalecerá en regiones de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Las temperaturas más altas se pronostican para el istmo de Oaxaca, donde los valores máximos podrían alcanzar entre 40 y 45 grados Celsius durante el día.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS PARA EL DÍA DE HOY EN MÉXICO El reporte meteorológico prevé distintos niveles de precipitación en varias entidades del país. Para este viernes se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en Coahuila, Nuevo León y el noroeste de Tamaulipas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas (noroeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Tabasco. Posible caída de nieve o aguanieve, durante la tarde y noche de este día y madrugada del domingo: sierras de Baja California. PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS EN MÉXICO Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Oaxaca (istmo). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Durango, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Quintana Roo. PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS EN MÉXICO Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas y Estado de México. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN LA REPÚBLICA MEXICANA El pronóstico también contempla vientos intensos en diversas regiones del país. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Chihuahua y Durango; con posible formación de torbellinos y/o tornados: Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur y costa de Quintana Roo.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO Saltillo inicia este sábado 7 de marzo de 2026 con condiciones climáticas estables y un ambiente predominantemente templado. La capital coahuilense registra una temperatura inicial de 14°C bajo cielos despejados, aunque se prevé un aumento paulatino de la nubosidad conforme avance la jornada, con vientos moderados provenientes del suroeste. Para el resto del día, el termómetro alcanzará una temperatura máxima de 27°C, mientras que la mínima se situará en los 13°C durante la noche. A pesar de la cobertura nubosa, se recomienda precaución a la ciudadanía debido a un índice de radiación UV nivel 7, considerado alto, y una humedad relativa que descenderá hasta el 26% en las horas de mayor calor. Hacia el cierre de la jornada, las probabilidades de precipitación se mantendrán bajas, situándose en un 10% durante el día y elevándose ligeramente al 20% durante la madrugada. Las autoridades locales sugieren mantenerse hidratados y atentos a los cambios bruscos de temperatura característicos de la región durante la transición estacional. AUTORIDADES ADVIERTEN POSIBLES AFECTACIONES El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias fuertes podrían provocar encharcamientos e inundaciones en zonas urbanas, mientras que las rachas de viento intensas podrían derribar árboles o anuncios publicitarios. También se prevé reducción de visibilidad por bruma y humo en las costas de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, así como bancos de niebla que podrían afectar la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. La Conagua mantiene el monitoreo del frente frío número 39 y la línea seca en el norte del país, con el fin de actualizar las condiciones meteorológicas conforme evolucionen los sistemas atmosféricos.

