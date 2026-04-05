Frente Frío #43 se desplazará sobre México con lluvias fuertes a muy fuertes y viento de 60 a 80 km/h

Este día, domingo 5 de abril, el Frente Frío número 43 se desplazará sobre el litoral del golfo de México, interaccionando con una vaguada en altura y con un canal de baja presión, originando lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, noreste, centro y oriente del país, así como lluvias puntuales intensas en regiones de Hidalgo, Puebla y Veracruz, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La masa de aire polar asociada al frente generará un descenso de las temperaturas sobre el norte y centro del territorio mexicano, así como evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora (km/h) en Tamaulipas, Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec.

De igual forma, se prevén condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Pico de Orizaba. Otros canales de baja presión y el ingreso de humedad generarán chubascos y lluvias fuertes en el occidente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán. Finalmente, prevalecerá la onda de calor en Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur) y Oaxaca (centro).

FRENTE FRÍO #43 El frente frío número 43 se extenderá este lunes 6 de abril desde el noreste del golfo de México hasta Veracruz, interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, inestabilidad atmosférica y una vaguada en niveles altos de la atmósfera, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, centro, oriente y sureste del país, con lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. La masa de aire polar propiciará descenso de la temperatura en las regiones mencionadas, además de evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 km/h y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y rachas de 40 a 60 km/h en Tabasco. Para el martes, 7 de abril, se extenderá con características de estacionario sobre el golfo de México y oriente del país, continuará interactuando con un canal de baja presión y con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, generando chubascos a lluvias fuertes en el oriente y sureste del país, con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas. La masa de aire polar mantendrá el refrescamiento de las temperaturas en el noreste y oriente del país, así como evento de “Norte” muy fuerte en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y rachas de hasta 50 km/h en las costas de Veracruz y Tabasco; dichas velocidades disminuirán en el transcurso de la tarde.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo tendrá un día con lluvia débil y niebla. La temperatura máxima alcanzará los 12 °C, mientras que la mínima será de 6 °C. Ramos Arizpe se espera un día con lluvia débil. La temperatura máxima será de 13 °C, mientras que la mínima será de 8 °C. Torreón tendrá un día cubierto a parcialmente cubierto. La temperatura máxima alcanzará los 26 °C, mientras que la mínima será de 14 °C. En Monclova se espera un día cubierto con lluvia débil. La temperatura máxima será de 16 °C, mientras que la mínima será de 12 °C. Piedras Negras disfrutará de un día cubierto a parcialmente nuboso con lluvia débil. La temperatura máxima alcanzará los 18 °C, mientras que la mínima será de 13 °C.

LLUVIAS - Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Hidalgo, Puebla (norte) y Veracruz (norte).

- Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Estado de México, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala y Campeche.

- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora.

- Probabilidad de nieve o aguanieve: cimas de los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Pico de Orizaba.

TEMPERATURAS - Máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa, Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste).

- Máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

- Máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí (este), Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo (norte), Estado de México (suroeste) y Quintana Roo.

- Mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

- Mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

VIENTO Y OLEAJE - Evento de “Norte” con vientos de 40 a 50 km/h y rachas de 60 a 80 km/h: Tamaulipas, Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

- Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato.

- Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Tabasco, Veracruz, Campeche y Yucatán.

- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California, costas de Tamaulipas y Veracruz; además del golfo de Tehuantepec.

- Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.

¿QUÉ HACER EN CASO DE FUERTES LLUVIA? Ante las condiciones de lluvias, se recomienda a la población tomar las siguientes precauciones: - Evitar salir de casa si no es necesario y mantenerse informado a través de fuentes oficiales. - No cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, ya que la corriente puede ser más fuerte de lo que parece. - Mantenerse alejado de ventanas y evitar el uso de aparatos eléctricos durante las tormentas. - Tener a mano una linterna, radio y un botiquín de primeros auxilios en caso de cortes de energía eléctrica. - Resguardar a las mascotas y asegurar objetos que puedan ser levantados por el viento. - Las autoridades están en alerta y se mantienen vigilantes ante cualquier eventualidad. - Se solicita a la ciudadanía seguir las indicaciones y reportar cualquier situación de emergencia al número 9-1-1.

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