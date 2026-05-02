Frente frío 48 azotará con lluvias intensas, vientos fuertes y descenso de temperaturas en gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que el frente frío número 48 se desplazará sobre el golfo de México, el oriente y el sureste del territorio nacional, generando un amplio sistema de lluvias, vientos intensos y cambios térmicos en diversas regiones del país. De acuerdo con el SMN, este sistema interactuará con una masa de aire polar, lo que ocasionará precipitaciones de distinta intensidad, descenso de temperatura en varias zonas y eventos de “Norte” con rachas de viento significativas, principalmente en la vertiente del golfo de México.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA El SMN detalló que las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y, en algunos casos, caída de granizo, lo que podría provocar afectaciones como incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las lluvias pronosticadas para este 2 de mayo de 2026 se distribuyen de la siguiente manera: - Lluvias intensas (75 a 150 mm): Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (este y noroeste). - Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (norte y sureste), Tabasco (sur y oeste) y Campeche (sur). - Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo (este y sureste), Tlaxcala, Estado de México (norte y este), Yucatán (este y sur) y Quintana Roo (oeste y sur). - Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Morelos, Ciudad de México, Michoacán y Guerrero. - Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Jalisco y Guanajuato. Asimismo, el ingreso de aire húmedo desde el océano Pacífico favorecerá lluvias con descargas eléctricas en Guerrero y Michoacán, así como precipitaciones aisladas en Jalisco.

PRONOSTICAN VIENTOS FUERTES Y EVENTO DE ‘NORTE’ La masa de aire polar asociada al frente frío generará vientos intensos en diversas regiones: - Evento de “Norte” con rachas de 80 a 100 km/h: Tamaulipas y Veracruz. - Rachas de 60 a 80 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), durante la madrugada del domingo. - Rachas de 50 a 70 km/h: costa de Tabasco. - Rachas de 60 a 80 km/h: Coahuila y San Luis Potosí. - Rachas de 50 a 70 km/h: en entidades del norte, occidente y centro del país, incluyendo Jalisco, Guanajuato, Estado de México y Puebla. - Rachas de 30 a 50 km/h: en entidades como Sonora, Sinaloa, Ciudad de México, Campeche y Quintana Roo. El SMN advirtió que estas condiciones podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

PRONOSTICAN OLEAJE ELEVADO En zonas costeras también se esperan condiciones adversas: Oleaje de 3 a 5 metros: costas de Tamaulipas y Veracruz. Oleaje de 2 a 3 metros: golfo de Tehuantepec y costa de Tabasco, durante la madrugada del domingo. PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS EN MÉXICO A pesar de la presencia del frente frío, se mantendrá una onda de calor en diversas regiones del país. Las temperaturas máximas previstas son: - De 40 a 45 °C: Sonora, Sinaloa, Durango, Jalisco, Michoacán, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. - De 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Nayarit, Colima, Guanajuato y Veracruz. - De 30 a 35 °C: Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí y Estado de México. El organismo indicó que la onda de calor comenzará a finalizar en entidades del norte, noreste y centro del país, incluyendo Nuevo León, Tamaulipas y la Ciudad de México.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS Durante la mañana de este día, se prevén bajas temperaturas en zonas serranas: - De -10 a -5 °C con heladas: zonas montañosas de Durango. - De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua. - De 0 a 5 °C: regiones altas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO Durante el transcurso del día, se prevé que en Saltillo el termómetro alcance una temperatura máxima de apenas 14°C, mientras que las rachas de viento provenientes del norte mantendrán una sensación de frescura constante en la zona metropolitana. Las autoridades climatológicas advierten sobre la persistencia de lluvias ligeras y cielos cerrados, condiciones que se agudizarán hacia el cierre de la jornada. Para esta noche y la madrugada de mañana, se espera que la temperatura mínima descienda a los 11°C, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones, cargar con paraguas y mantener el abrigo a la mano ante este ambiente predominantemente gélido.

MONITOREO Y RECOMENDACIONES La Conagua informó que mantiene vigilancia permanente sobre la evolución del frente frío número 48 y sus efectos en el noreste del país y la vertiente del golfo de México. Las autoridades señalaron que las lluvias intensas podrían generar riesgos para la población, por lo que se recomienda mantenerse atentos a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles afectaciones derivadas de las condiciones meteorológicas.

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