Frente frío 7 impactará a Chihuahua, Coahuila y Durango; lluvias intensas a Chiapas y Oaxaca
El frente frío número 7 y una zona de baja presión provocarán lluvias intensas en el sur del país, y bajas temperaturas en el norte
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que durante este jueves se prevén lluvias puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros en Oaxaca (regiones Sierra Sur, Costa e Istmo) y Chiapas (regiones Fronteriza, Sierra y Soconusco), derivadas de una combinación de sistemas atmosféricos que afectan distintas regiones del país.
El frente frío número 7 se mantiene con características de estacionario sobre el norte del territorio nacional, donde interactúa con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical. Este fenómeno provocará descenso de temperatura, rachas de viento y lluvias fuertes en entidades del norte y noroeste, incluyendo Chihuahua, Coahuila y Durango.
INGRESO DE HUMEDAD Y ONDA TROPICAL 38 PROVOCARÁN LLUVIAS INTENSA
Por otro lado, el ingreso de humedad del mar Caribe y el lento desplazamiento de la onda tropical número 38 ocasionarán lluvias muy fuertes en Quintana Roo y Yucatán, y fuertes en Campeche. Además, un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Oriental, sumado al flujo de aire húmedo proveniente del Pacífico y del Caribe, generará precipitaciones en Tabasco y Veracruz, así como chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
El organismo también señaló la presencia de una zona de baja presión con potencial ciclónico frente a las costas del Pacífico sur mexicano, la cual mantendrá la probabilidad de lluvias intensas en Chiapas y Oaxaca, además de oleaje elevado en sus litorales.
En el occidente del país, el ingreso de aire húmedo del Pacífico y condiciones de inestabilidad atmosférica propiciarán lluvias muy fuertes en Nayarit y Jalisco, fuertes en Sinaloa, Colima, Michoacán y Guerrero, e intervalos de chubascos en Puebla, Morelos y Estado de México. También se prevén lluvias ligeras en Tlaxcala, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro y Zacatecas.
El SMN advirtió que las lluvias intensas podrían reducir la visibilidad y provocar crecidas de ríos y arroyos, encharcamientos, deslaves e inundaciones, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos de protección civil.
Asimismo, se esperan rachas de viento de entre 60 y 75 km/h en las costas de Oaxaca y Chiapas, lo que podría ocasionar caída de árboles o anuncios publicitarios, así como oleaje elevado de hasta 2.5 metros en el litoral del Pacífico sur.
PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS
En cuanto a las temperaturas, el pronóstico indica mínimas de -5 a 0 °C con posibles heladas en las sierras de Baja California, Sonora, Puebla, Tlaxcala y Estado de México; mientras que en zonas altas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz, Jalisco y Colima, las mínimas oscilarán entre 0 y 5 °C.
En contraste, se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 °C en regiones de Chihuahua, Sinaloa, Oaxaca y Yucatán, y de 30 a 35 °C en Sonora, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, entre otras entidades.
Finalmente, el SMN indicó que el oleaje podría alcanzar entre 2.5 y 3.5 metros de altura frente a las costas occidentales de la península de Baja California, y entre 1.5 y 2.5 metros en costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
PRONOSTICO CLIMATOLÓGICO PARA SALTILLO
De acuerdo con los reportes meteorológicos, se espera que la temperatura máxima alcance los 25°C durante la tarde, por lo que se prevé un clima agradable y soleado para realizar actividades al aire libre.
No obstante, las bajas temperaturas nocturnas persistirán. La mínima para la noche se mantendrá en los 12°C, volviendo a generar un ambiente frío al inicio y al cierre del día.
En cuanto a precipitaciones, la probabilidad se mantiene baja, con un 15% de posibilidad de lluvia dispersa tanto de día como de noche. Se recomienda a la población tomar precauciones por los cambios bruscos de temperatura entre la mañana y la tarde.
La Conagua exhortó a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades estatales y municipales ante las condiciones meteorológicas adversas que podrían continuar durante los próximos días.