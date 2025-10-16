Frente frío 7 impactará a Chihuahua, Coahuila y Durango; lluvias intensas a Chiapas y Oaxaca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que durante este jueves se prevén lluvias puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros en Oaxaca (regiones Sierra Sur, Costa e Istmo) y Chiapas (regiones Fronteriza, Sierra y Soconusco), derivadas de una combinación de sistemas atmosféricos que afectan distintas regiones del país. El frente frío número 7 se mantiene con características de estacionario sobre el norte del territorio nacional, donde interactúa con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical. Este fenómeno provocará descenso de temperatura, rachas de viento y lluvias fuertes en entidades del norte y noroeste, incluyendo Chihuahua, Coahuila y Durango. TE PUEDE INTERESAR: Jornada 40 horas: ¿Qué sigue y debe cumplirse para ser una realidad en México?

INGRESO DE HUMEDAD Y ONDA TROPICAL 38 PROVOCARÁN LLUVIAS INTENSA Por otro lado, el ingreso de humedad del mar Caribe y el lento desplazamiento de la onda tropical número 38 ocasionarán lluvias muy fuertes en Quintana Roo y Yucatán, y fuertes en Campeche. Además, un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Oriental, sumado al flujo de aire húmedo proveniente del Pacífico y del Caribe, generará precipitaciones en Tabasco y Veracruz, así como chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El organismo también señaló la presencia de una zona de baja presión con potencial ciclónico frente a las costas del Pacífico sur mexicano, la cual mantendrá la probabilidad de lluvias intensas en Chiapas y Oaxaca, además de oleaje elevado en sus litorales. En el occidente del país, el ingreso de aire húmedo del Pacífico y condiciones de inestabilidad atmosférica propiciarán lluvias muy fuertes en Nayarit y Jalisco, fuertes en Sinaloa, Colima, Michoacán y Guerrero, e intervalos de chubascos en Puebla, Morelos y Estado de México. También se prevén lluvias ligeras en Tlaxcala, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro y Zacatecas. El SMN advirtió que las lluvias intensas podrían reducir la visibilidad y provocar crecidas de ríos y arroyos, encharcamientos, deslaves e inundaciones, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos de protección civil. Asimismo, se esperan rachas de viento de entre 60 y 75 km/h en las costas de Oaxaca y Chiapas, lo que podría ocasionar caída de árboles o anuncios publicitarios, así como oleaje elevado de hasta 2.5 metros en el litoral del Pacífico sur.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS En cuanto a las temperaturas, el pronóstico indica mínimas de -5 a 0 °C con posibles heladas en las sierras de Baja California, Sonora, Puebla, Tlaxcala y Estado de México; mientras que en zonas altas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz, Jalisco y Colima, las mínimas oscilarán entre 0 y 5 °C. En contraste, se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 °C en regiones de Chihuahua, Sinaloa, Oaxaca y Yucatán, y de 30 a 35 °C en Sonora, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, entre otras entidades. Finalmente, el SMN indicó que el oleaje podría alcanzar entre 2.5 y 3.5 metros de altura frente a las costas occidentales de la península de Baja California, y entre 1.5 y 2.5 metros en costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.