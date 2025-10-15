Jornada 40 horas: ¿Qué sigue y debe cumplirse para ser una realidad en México?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el martes que se tiene prevista presentar la iniciativa para reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales en el mes de noviembre. Esta propuesta, de acuerdo con la Presidenta, será elaborada con consensos de sindicatos, trabajadores y empresarios, ya que dicha reforma busca que no se implique una disminución salarial. “Nuestra idea es que avance 40 horas, pero que siga aumentando el salario, que no sea una por la otra”, señaló. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo tiene la segunda jornada laboral más larga a nivel nacional: INEGI Detalló que han mantenido interlocuciones con los distintos sectores involucrados, al igual que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), para afinar detalles. Lo que sí prevén es que la transición sea gradual y asegure que “no sea una por la otra”: es decir, que la reducción en horas no se traduzca en menores ingresos. “Ya se llegó a un acuerdo y en noviembre Marath (Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social de México) estaría presentando la propuesta”, declaró Sheinbaum, en referencia al consenso tripartito logrado tras meses de diálogo.

¿EN QUÉ CONSISTE LA REFORMA? La iniciativa, impulsada por la diputada de Morena, Susana Prieto Terrazas, desde 2022, propone reformar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que actualmente establece una jornada máxima de 48 horas semanales. La propuesta busca garantizar que los trabajadores tengan derecho a dos días de descanso por cada cinco trabajados, con el mismo salario que actualmente perciben. El objetivo central es equilibrar el tiempo de trabajo con el tiempo de descanso y recreación, con un enfoque en el bienestar de los trabajadores. Esta reforma también contempla un proceso de implementación gradual, con distintos plazos según el tamaño de las empresas.

¿CUÁNDO ENTRARÁ EN VIGOR? Ante el consenso con los sindicatos, trabajadores y empresarios, así como su próxima presentación en noviembre, se debe recordar que no será pronto su entrada en vigor; por lo que su aplicación será paulatina. Cabe destacar que la iniciativa no es nueva, desde mayo de 2025 la STPS organizó una serie de foros con la participación de cámaras empresariales, sindicatos y especialistas. Ya que debe estar acompañada por reglas diferenciadas, programas de capacitación laboral y esquemas flexibles de distribución de tiempo. Cabe destacar que la evidencia internacional sugiere que a menos horas trabajadas, no significa menor rendimiento; al contrario, países con jornadas más cortas han mantenido altos niveles de competitividad y productividad. STPS sostiene que la reducción de la jornada laboral trae beneficios a los trabajadores, como menos enfermedades, mayor productividad laboral y mejor calidad de vida para los mexicanos y mexicanas. Y así, alinearse las condiciones laborales de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al ser uno de los pocos países que aún mantiene jornadas de 48 horas. ¿QUÉ SIGUE? Una vez presentada la reforma de 40 horas, pasará por distintas sesiones de discusión, análisis y votación en el Congreso de la Unión, desde su análisis en comisiones, votación en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República y su eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Una vez publicado en el DOF, sigue su entrada en vigor y aplicación en centros de trabajo. ¿ME PUEDEN PAGAR MENOS POR TRABAJAR MENOS HORAS? La respuesta es clara y respaldada por la Ley Federal del Trabajo (LFT). De acuerdo con el artículo 51 de esta normativa, una disminución del salario sin causa justificada es ilegal. Esto significa que ningún patrón puede argumentar la reducción de horas como motivo para pagar menos a sus empleados. "El intento de reducir el salario sin el consentimiento del trabajador y sin una causa legal es considerado anticonstitucional", señala la LFT. Además, los trabajadores que detecten una reducción injustificada en su salario podrán acudir al Centro de Conciliación Laboral o a las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Incluso, pueden exigir una indemnización legalmente respaldada. ¿CÓMO SERÍA LA IMPLEMENTACIÓN GRADUAL? En caso de aprobarse, la reforma considera un periodo de adaptación para evitar afectaciones económicas, especialmente en pequeñas y microempresas. Las grandes empresas tendrían seis meses para ajustarse a la nueva jornada laboral; las medianas, un año y medio; las pequeñas, dos años; y las microempresas, tres años y medio. Además, se contempla que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público diseñe un sistema de subsidios para apoyar financieramente a las micro, pequeñas y medianas empresas que pudieran verse afectadas por la reducción de horas laborales. Esta transición busca asegurar que el cambio sea viable tanto para el sector productivo como para los trabajadores, manteniendo un equilibrio económico.