Guía rápida del Día de Muertos 2025 para poner el altar de muertos si todavía no lo haces

Información
/ 27 octubre 2025
    Guía rápida del Día de Muertos 2025 para poner el altar de muertos si todavía no lo haces
    Los próximos sábado 1° y domingo 2 de noviembre en México se celebra, honra y recuerda a las personas que nos han dejado, los difuntos y difuntas, con el Día de Muertos. FOTO: ESPECIAL

Los domicilios en México suelen poner el altar con las ofrendas que más les gustaban a sus fieles difuntos

Los próximos sábado 1° y domingo 2 de noviembre en México se celebra, honra y recuerda a las personas que nos han dejado, los difuntos y difuntas, con el Día de Muertos. Por lo que las familias mexicanas preparan el puente entre el más allá y la Tierra al colocar altares con ofrendas.

Cabe destacar que los domicilios en México, suelen poner el altar (la cual es una construcción elevada) con las ofrendas (cosas brindadas a las fallecidas y los fallecidos) que más les gustaban a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, adultas y adultos mayores, mascotas y más seres queridos que se han adelantado en el camino para darles la bienvenida.

Si te agarraron las prisas y no sabes cómo colocar tu altar de muertos, no importa si es grande o pequeño, mucho menos sabes cuando llegan las almas, esta guía con las fechas más importantes y su significado te puede ayudar a entender esta hermosa tradición.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Tu mascota partió? Celebra su regreso con un altar de muertos en su día este 27 de octubre

¿CUÁNDO PONER LA OFRENDA?

Cada uno de los difuntos tienen un día en específico para su llegada, aunque la tradición apunta que es el 1 y 2 de noviembre, las celebraciones siempre comienza unos días antes:

- Los altares y las ofrendas deben colocarse antes del 27 de octubre debido a que las mascotas regresan ese día;

- El 28 de octubre se recuerda a quienes murieron de forma trágica o violenta;

- El 30 y 31 de octubre se dedica a las almas que no tienen familia, a los ahogados, a los que están en el limbo o a los niños no bautizados;

- El 1 de noviembre se conmemora a Todos los Santos a niños, niñas y adolescentes o “muertos chiquitos”;

- Y los adultos regresan el 2 de noviembre, durante el día de Los Fieles Difuntos.

TE PUEDE INTERESAR: Pan de muerto ‘resucita’ en Saltillo: tiramisú, carlota de limón, nieve y hasta mole

¿QUÉ OFRENDAS DEBE PONERSE EN EL ALTAR?

Los elementos que deben ponerse en el altar a manera de ofrenda van desde alimentos hasta objetos personales de la gente honrada. A continuación, más información:

- Adornos: Papel picado (representa el aire, uno de los cuatro elementos), figuras o imágenes religiosas, veladoras o cirios (los cuales simbolizan la luz que guía las almas en su regreso y ofrece paz), flores de cempasúchil (con su color y aroma marcan el camino de las almas hasta la ofrenda), incienso (el cual su aroma purifica el ambiente y aleja los espíritus);

- Alimentos: Azúcar, sal (evita que el espíritu se corrompa durante la estancia en el mundo de los vivos), platillos gastronómicos, pan de muerto (el cual representa el ciclo de la vida y muerte), calaveritas de azúcar, de chocolate o amaranto que suelen representar la vida y la muerte, dulces, cigarros, fruta (mandarinas, cañas, guayabas, naranjas y jícamas).

- Bebidas: Agua (representa la pureza y calma la sed del alma visitante), alcohol, atole, café, leche, tequila, vino, etc.

- Objetos personales: Fotografías de las difuntas y los difuntos (son el corazón del altar, y honra a las personas a quienes se dedica la ofrenda), y pertenencias consideradas con mucho valor sentimental; en el caso de mascotas, croquetas y juguetes.

- Izcuintle: la palabra “Izcuintle”, proveniente del náhuatl para perro, se asocia principalmente con la figura de un perro de juguete en los altares de Día de Muertos. El perro mexicano cumple un papel espiritual importante: ayuda al alma a cruzar el río Chiconauhuapan, el último obstáculo antes de llegar al Mictlán. En los altares infantiles se representa con juguetes o figuras pequeñas.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Día de Muertos estilo ‘clean look’? Critican en redes tendencia de altares de muerto minimalistas

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE CADA NIVEL?

El altar de muertos está conformado tradicionalmente por siete escalones, cada uno significa:

- Nivel 1 | El Santo: se encuentra colocada la imagen del santo al cual se es devoto para la protección y guía para las almas en su camino de regreso al mundo de los vivos.

- Nivel 2 | Ánimas del Purgatorio: en este nivel se coloca una imagen de estas ánimas para ayudar al alma del difunto a obtener permiso para salir y visitar el mundo terrenal.

- Nivel 3 | Purificación: en este apartado se coloca la sal, que simboliza la purificación del espíritu. La sal es especialmente para los niños que se encuentran en el purgatorio para brindarles protección.

- Nivel 4 | El Alma: en el cuarto escalón se pone pan de muerto, un elemento que simboliza la eucaristía. Este pan representa el ciclo de la vida y la muerte, y su forma tradicional con huesos simboliza la conexión entre los vivos y los difuntos.

- Nivel 5 | Comida Favorita: aquí se colocan los platillos y las frutas que más disfrutaban los seres queridos que han fallecido. El aroma y la presencia de estos alimentos se cree que invitan a las almas a regresar y disfrutar de sus sabores favoritos.

- Nivel 6 | El Retrato: aquí permanecen las fotografías de los familiares que ya partieron y que están siendo honrados con el altar para ser recordados.

- Nivel 7 | La Cruz: por último, aquí se coloca una cruz, que puede estar formada por semillas, frutas, cal, flores o veladoras. La cruz simboliza el sincretismo, una representación de protección y esperanza para los difuntos.

¿DE DÓNDE SURGE LA TRADICIÓN DEL ALTAR DE MUERTOS?

La celebración tiene un origen prehispánico, heredado de los pueblos mexicas, quienes dedicaban varios días a rendir tributo a sus muertos una vez terminada la temporada de cosecha, entre septiembre y noviembre. Con la llegada de los conquistadores españoles, estas costumbres se fusionaron con las celebraciones católicas de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, dando lugar a la tradición que hoy se conoce como Día de Muertos.

Este sincretismo se refleja en los elementos que componen las ofrendas, donde lo indígena y lo religioso conviven: la presencia de alimentos y flores de origen prehispánico se une a símbolos católicos como las velas, cruces y santos.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué día se debe poner la ofrenda del Día de Muertos? Fechas clave de la celebración

Día de Muertos para los mexicanos no es una despedida triste, al contrario, es un acto de duelo y celebración llena de amor, color y muchos recuerdos.

Cada altar de muertos es único: refleja la historia, los gustos y los afectos de quienes lo elaboran.

Es cuando los vivos y muertos se reencuentran a través de la memoria y el corazón.

Temas


Altar De Muertos
Día De Muertos
Tradiciones

Localizaciones


México

true

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, desmintió haber sido víctima de un segundo atentado en una vivienda de la Ciudad de México.

García Harfuch desmiente haber sido víctima de un segundo ataque en CDMX
Asesinan a balazos a Noé Pérez Urquidi, líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, en Oaxaca.

Fiscalía de Oaxaca confirma asesinato de Noé Pérez Urquidi, líder sindical, en Salina Cruz
Asesinaron a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico de Penjamillo, Michoacán.

Michoacán: Asesinan a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico en Penjamillo; FGE investiga
Piperos bloquearon de manera parcial ambos sentidos de la carretera México-Toluca a la altura de las Plazas Outlet, dejando solo libre un carril en ambos sentidos para la circulación, exigen audiencia con las autoridades estatales para que los dejen trabajar, después de que se llevó a cabo la Operación Caudal en 48 municipios del Estado de México, en donde fueron asegurados varios pozos y pipas por Lucro Ilícito del Agua.

Conductores de pipas bloquean vialidades entre Edomex y la CDMX tras cierre de tomas clandestinas
El presidente Donald Trump habla con los periodistas mientras el secretario de Estado Marco Rubio, a la derecha, escucha a bordo del Air Force One mientras viaja de Kuala Lumpur, Malasia, a Tokio, Japón.

Si bien ‘le encantaría’ optar a un tercer mandato, Trump respalda a JD Vance y a Marco Rubio
El presidente chino, Xi Jinping, habla durante la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) en Beijing el 23 de octubre de 2025.

Las conversaciones entre EU y China esbozan las tierras raras y la pausa arancelaria que Trump y Xi considerarán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Trump y Takaichi mantuvieron una “agradable” y “franca” conversación telefónica antes de su próximo encuentro.

Para la nueva primer ministro de Japón, la clave para conectar con Trump podría ser la camioneta Ford F-150

El despliegue naval de EEUU en el Caribe, al que se sumará el portaviones USS Gerald Ford, es el más grande desde la invasión a Panamá en 1989. FOTO:

En camino Portaviones USS Gerald Ford; llegaría al Caribe en una semana