¿Has visto a este hombre?... ‘This Man’ la verdadera historia del misterioso sujeto que millones afirman haber visto en sueños

Ambos aseguraron que nunca lo habían visto despiertos. Intrigada, la psiquiatra envió la imagen a colegas que reportaron casos similares: sus pacientes también mencionaban a “This Man” . El fenómeno comenzó a crecer, extendiéndose a ciudades de distintos países donde aparecían fotocopias del rostro pegadas en calles, estaciones y comercios.

Todo comenzó en 2006, cuando una mujer acudió al consultorio de una reconocida psiquiatra en Nueva York y relató un sueño en el que un hombre desconocido le ofrecía consejos. La paciente dibujó el rostro de ese sujeto , un boceto que parecía no tener mayor importancia, hasta que otro paciente lo vio y afirmó haber soñado con la misma persona.

Con el tiempo, miles de usuarios de internet afirmaron reconocerlo. La narrativa se volvió viral, generando teorías sobre sueños compartidos, universos alternos y presencias misteriosas que visitaban a personas mientras dormían.

TE PUEDE INTERESAR: Muerte de Juan Ramón Sáenz de ‘La Mano Peluda’... Josué, quien hizo un pacto con el Diablo, hace impactantes revelaciones (video)

EL ORIGEN REAL DEL FENÓMENO VIRAL

A pesar de lo sorprendente del caso, la historia tenía una explicación muy distinta. El misterio de This Man fue, en realidad, una de las campañas de publicidad guerrilla más exitosas de principios de los 2000. Su creador fue Andrea Natella, especialista en marketing no convencional, quien buscaba demostrar el poder de la narrativa y la viralidad.

El sitio ThisMan.org se convirtió en un imán de tráfico global:• Más de dos millones de visitas en menos de un año• Más de diez mil correos con testimonios de sueños• Reportes de “avistamientos” en países como Alemania, Brasil o Japón

Medios internacionales retomaron la historia, alimentando el mito. La campaña se volvió tan sólida que incluso después de revelarse el origen real, miles de personas insistieron en que el rostro les resultaba familiar.

POR QUÉ LA GENTE SINTIÓ QUE LO HABÍA SOÑADO

Cuando se dio a conocer la verdad, muchos se sintieron engañados, aunque el impacto cultural de la campaña fue innegable. Años después, Natella explicó que bastaron un boceto computarizado, un sitio web simple y algunos folletos en varias ciudades para crear un fenómeno global que mezcló sueños, sugestión colectiva y marketing creativo.

El rostro de This Man, supuestamente “dibujado en la sala de espera de una psiquiatra de Nueva York”, se convirtió en un símbolo del poder de la imaginación y del alcance de internet. Muchos usuarios todavía aseguran haberlo visto mientras soñaban, una muestra de cómo la mente puede adoptar imágenes sugeridas por la cultura digital.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Pacto con el Diablo?... El aterrador caso de Josué y la misteriosa muerte de Juan Ramón Sáenz, conductor de La Mano Peluda (videos)

DATOS CURIOSOS

• La forma del rostro de “This Man” fue diseñada para ser genérica, combinando rasgos comunes que muchas personas pueden reconocer.

• La campaña se convirtió en objeto de estudio en universidades de comunicación y psicología.

• Hasta hoy existen foros discutiendo si el fenómeno tuvo elementos “paranormales”.