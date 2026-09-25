Huracán Polo nuevamente se intensifica a categoría 5... y amenaza a estos estados de México

El huracán Polo volvió a intensificarse hasta alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson durante las primeras horas de este viernes 25 de septiembre, mientras continúa su desplazamiento sobre el océano Pacífico frente a las costas mexicanas. El fenómeno mantiene una amplia circulación que favorece condiciones de lluvia, viento y oleaje elevado en distintos puntos del occidente del país. Aunque el centro del ciclón se mantiene sobre el mar, sus efectos pueden alcanzar zonas costeras y serranas.

Reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señalan que Polo continúa desplazándose hacia el oeste a una velocidad cercana a los 19 kilómetros por hora. En los cortes recientes, el sistema ha registrado vientos superiores a los 240 kilómetros por hora y rachas que rebasan los 290 km/h.

ESTOS ESTADOS ESTÁN BAJO VIGILANCIA POR POLO La trayectoria prevista mantiene especial atención sobre Jalisco y Baja California Sur, entidades donde podrían registrarse efectos asociados con el avance del huracán durante los próximos días. En Jalisco, la circulación de Polo puede generar lluvias importantes en municipios de las regiones Costa Sur, Costa-Sierra Occidental y Sur. Entre las localidades contempladas se encuentran Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Villa Purificación, Autlán de Navarro, El Grullo, Mascota y Talpa de Allende.

También se encuentran bajo vigilancia municipios como Pihuamo, Tolimán, Tonila, Tuxpan, Zapotitlán de Vadillo, San Gabriel, Atengo, Ayutla, Chiquilistlán, Cuautla, Ejutla, El Limón, Juchitlán, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula, Casimiro Castillo, Cuautitlán de García Barragán, Atenguillo, Guachinango y Mixtlán. De acuerdo con el escenario meteorológico, Polo continuará alejándose de las costas de Jalisco, aunque su circulación todavía puede generar precipitaciones y condiciones marítimas adversas. Reportes estatales mantienen vigilancia sobre la evolución del sistema y sus posibles efectos. LLUVIA, VIENTO Y OLEAJE ACOMPAÑAN AL HURACÁN Para las próximas horas se mantiene el pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes en regiones del occidente mexicano. La amplia circulación de Polo también puede reforzar las precipitaciones en Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit. En las zonas costeras persiste el riesgo por oleaje elevado, mientras que las rachas de viento pueden aumentar durante las tormentas. En Jalisco, las autoridades estatales mantienen especial vigilancia en las regiones costeras y serranas.

Protección Civil ha pedido evitar zonas inundadas y no intentar cruzar arroyos o corrientes de agua durante periodos de lluvia intensa. También se recomienda permanecer lejos de árboles, estructuras metálicas y espacios abiertos cuando se presenten tormentas. Ante el incremento del oleaje, las autoridades han llamado a suspender actividades recreativas en el mar y evitar permanecer en playas rocosas, donde las condiciones pueden cambiar rápidamente. ¿POLO LLEGARÁ A BAJA CALIFORNIA SUR? La trayectoria de Polo mantiene al ciclón avanzando hacia aguas ubicadas frente a Baja California Sur. Los pronósticos han mostrado ajustes en su trayectoria e intensidad, por lo que el comportamiento del sistema continuará bajo seguimiento durante el fin de semana. El Gobierno de Baja California Sur informó que mantiene vigilancia sobre el fenómeno y señaló que, de acuerdo con los escenarios disponibles, sus efectos podrían presentarse en la península conforme el huracán avance hacia el noroeste. El pronóstico también contempla que Polo pierda intensidad conforme se aleje de las costas mexicanas. Sin embargo, la evolución puede modificarse debido a las condiciones atmosféricas y oceánicas, por lo que los avisos del SMN se actualizan de manera periódica. La trayectoria prevista mantiene además bajo atención a Sinaloa, Sonora y Chihuahua, principalmente por posibles efectos indirectos asociados con humedad, lluvias y la evolución posterior del sistema. DATOS CURIOSOS SOBRE EL HURACÁN POLO · La categoría 5 es el nivel máximo de la escala Saffir-Simpson. · Para alcanzar esta categoría, un huracán debe registrar vientos sostenidos de al menos 252 kilómetros por hora. · Polo ha presentado cambios importantes de intensidad durante su desplazamiento por el Pacífico mexicano.

· Su circulación puede generar efectos en tierra aunque el centro del huracán permanezca sobre el océano. · La Secretaría de Marina activó el Plan Marina en fase de prevención ante la evolución de Polo y la posibilidad de efectos en estados del litoral del Pacífico. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco mantiene el llamado a seguir la evolución del huracán mediante Jalisco Alerta y los canales oficiales, mientras las autoridades continúan monitoreando su trayectoria frente al Pacífico mexicano.

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