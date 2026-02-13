Jóvenes Construyendo el Futuro cierra registros; en este mes podrás postularte si se te pasó la fecha
Tras cerrar el registro del programa, autoridades prevén nueva convocatoria en 2026; aprendices reciben apoyo mensual y cobertura del IMSS
El periodo de registros al programa Jóvenes Construyendo el Futuro concluyó después de que la plataforma abriera espacios para la incorporación de 36 mil nuevos aprendices. No obstante, las personas interesadas podrán registrarse nuevamente en otra convocatoria durante el año.
El programa abre sus periodos de inscripción de manera bimestral, por lo que se prevé que el siguiente proceso de registro se realice en abril de 2026. Las autoridades recomiendan mantenerse informados mediante los canales oficiales para conocer el anuncio formal de la próxima convocatoria.
SUSTENTO LEGAL DEL PROGRAMA JCF EN LA CONSTITUCIÓN
El programa tiene fundamento en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación del Estado de otorgar apoyo económico mensual a jóvenes que no estudian ni trabajan, con el fin de que reciban capacitación laboral.
El texto constitucional señala que el Estado otorgará un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a jóvenes de entre 18 y 29 años en situación de desocupación laboral y fuera del sistema educativo formal, para capacitarse por un periodo de hasta 12 meses en centros de trabajo, en los términos que determine la ley.
Este marco legal respalda la implementación del programa, mediante el cual el Gobierno de México prevé beneficiar a 1.7 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años durante el periodo 2025–2030, con el objetivo de impulsar su capacitación laboral y favorecer su inclusión productiva.
EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO
Jóvenes Construyendo el Futuro es un Programa para el Bienestar que busca incorporar de manera gratuita a jóvenes de entre 18 y 29 años que actualmente no estudian ni trabajan, ofreciéndoles capacitación práctica en centros de trabajo como empresas, talleres, negocios o unidades económicas.
El programa prioriza a quienes viven en municipios o comunidades con altos niveles de pobreza, incidencia delictiva o condiciones de vulnerabilidad social.
Durante el proceso de capacitación, el Gobierno federal entrega directamente a las y los aprendices un apoyo económico mensual equivalente a un salario mínimo, que para 2026 asciende a 9,582.47 pesos. Además, las personas participantes reciben cobertura médica a través del Instituto Mexicano del Seguro Social por un periodo máximo de 12 meses.
QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO
El programa contempla dos tipos de participantes:
Aprendices
- Jóvenes de 18 a 29 años
- Residentes en México
- Que no estudien ni trabajen
Centros de trabajo
- Empresas
- Negocios
- Talleres
- Tiendas
- Otras unidades económicas que brinden capacitación
REGISTRO ES COMPLETAMENTE GRATUITO Y SIN INTERMEDIARIOS
El registro es completamente gratuito. Las autoridades advierten que nadie puede cobrar por la inscripción ni solicitar parte del apoyo económico.
En caso de detectar irregularidades, se recomienda reportarlas a través del número de atención telefónica 079.
CÓMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO
La inscripción puede realizarse de dos formas:
Registro digital
- Disponible en cualquier momento mediante dispositivos con conexión a internet
- A través de la plataforma oficial del programa
Registro presencial
- En oficinas estatales de representación
- En oficinas móviles de registro que se instalan en distintas localidades
El sistema en línea permite a aprendices y centros de trabajo registrarse, postularse, subir documentación, dar seguimiento a la capacitación y consultar los apoyos económicos.
DURACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
La participación tiene una duración máxima de 12 meses. Durante ese periodo, las y los aprendices pueden cambiar de centro de trabajo una sola vez, conforme a las reglas de operación vigentes.
Por su parte, los centros de trabajo pueden participar de manera continua en la formación de aprendices, siempre que cumplan con los lineamientos establecidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Las personas que ya concluyeron su participación en el programa social no pueden volver a registrarse. En esos casos, pueden acceder a otros servicios de vinculación laboral, como los ofrecidos por el Servicio Nacional de Empleo.
Tras el cierre del reciente periodo de registros, las autoridades recomiendan a las personas interesadas mantenerse atentas a las redes oficiales del programa para conocer las fechas de la próxima convocatoria, prevista tentativamente para abril de 2026.