Jóvenes Construyendo el Futuro cierra registros; en este mes podrás postularte si se te pasó la fecha

El programa abre sus periodos de inscripción de manera bimestral, por lo que se prevé que el siguiente proceso de registro se realice en abril de 2026. Las autoridades recomiendan mantenerse informados mediante los canales oficiales para conocer el anuncio formal de la próxima convocatoria.

El periodo de registros al programa Jóvenes Construyendo el Futuro concluyó después de que la plataforma abriera espacios para la incorporación de 36 mil nuevos aprendices. No obstante, las personas interesadas podrán registrarse nuevamente en otra convocatoria durante el año.

SUSTENTO LEGAL DEL PROGRAMA JCF EN LA CONSTITUCIÓN

El programa tiene fundamento en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación del Estado de otorgar apoyo económico mensual a jóvenes que no estudian ni trabajan, con el fin de que reciban capacitación laboral.

El texto constitucional señala que el Estado otorgará un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a jóvenes de entre 18 y 29 años en situación de desocupación laboral y fuera del sistema educativo formal, para capacitarse por un periodo de hasta 12 meses en centros de trabajo, en los términos que determine la ley.

Este marco legal respalda la implementación del programa, mediante el cual el Gobierno de México prevé beneficiar a 1.7 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años durante el periodo 2025–2030, con el objetivo de impulsar su capacitación laboral y favorecer su inclusión productiva.

EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

Jóvenes Construyendo el Futuro es un Programa para el Bienestar que busca incorporar de manera gratuita a jóvenes de entre 18 y 29 años que actualmente no estudian ni trabajan, ofreciéndoles capacitación práctica en centros de trabajo como empresas, talleres, negocios o unidades económicas.

El programa prioriza a quienes viven en municipios o comunidades con altos niveles de pobreza, incidencia delictiva o condiciones de vulnerabilidad social.

Durante el proceso de capacitación, el Gobierno federal entrega directamente a las y los aprendices un apoyo económico mensual equivalente a un salario mínimo, que para 2026 asciende a 9,582.47 pesos. Además, las personas participantes reciben cobertura médica a través del Instituto Mexicano del Seguro Social por un periodo máximo de 12 meses.