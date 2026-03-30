Jóvenes Construyendo el Futuro integra personas con discapacidad con esta disposiciones

El programa social Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) tiene como objetivo combatir el desempleo entre jóvenes de 18 a 29 años de edad que no estén estudiando ni trabajando, a través de una oportunidad de desarrollar habilidades y capacidades en centros de trabajo del país. Impulsado por la administración presidencial pasada, destaca en una capacitación de 12 meses con el apoyo económico de nueve mil 582.74 pesos, además de la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), también como recibir materiales e insumos necesarios para hacer su labor sin costo adicional. JCF los ayuda a integrarse al mundo laboral y asegurando su acceso al trabajo digno, pero sobre todo a la inclusión laboral de las personas con discapacidad; por lo que al finalizar la capacitación, cada aprendiz recibirá un documento que avale sus conocimientos.

VIVO CON UNA DISCAPACIDAD, ¿PUEDO UNIRME A JCF? Sí, el programa social promueve la inclusión al mundo laboral para que personas con discapacidad puedan sumarse plenamente a una actividad que les ofrezca un sostén económico para su vida y un pilar fundamental en su desarrollo laboral. Durante el registro al programa social, JCF pide a los solicitantes señalar si cuentan con alguna discapacidad, esto con el propósito de que sean considerados son alterar su integración al centro de trabajo. Aunque, cabe destacar que aquellos talleres, empresas, negocios o instituciones públicas que incorporen personas con discapacidad, deben garantizar espacios seguros, accesibles y libres de discriminación, así como condiciones de seguridad, infraestructura funcional y tutoría presencial, este último deberá acompañar, orientar, evaluar y garantizar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio.

También deben sumarse medidas prácticas como señalización clara dentro de los espacios, accesos libres de obstáculos y disposición para adaptar actividades, cumpliendo con las verificaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Cabe destacar que estos cambios ayudan a que la capacitación del aprendiz sea efectiva y refuercen los objetivos del programa: ampliar oportunidades de aprendizaje para jóvenes históricamente relegados, incluidos quienes viven con discapacidad. Aunque, la STPS puede realizar visitas de supervisión sin previo aviso, por lo que el centro de trabajo debe permitirlas, además, debe reportar las ausencias, cumplir requerimientos y mantener actualizada su oferta de capacitación.

REQUISITOS PARA RECIBIR APRENDICES CON DISCAPACIDAD Los centros de trabajo que brinden oportunidades de trabajo a jóvenes con discapacidad, deberán cumplir con las siguientes disposiciones: - Ajustes razonables: adaptaciones en el plan de actividades según la discapacidad del aprendiz;

- Infraestructura mínima: espacios accesibles, señalización clara, áreas seguras para realizar actividades;

- Obligaciones del centro de trabajo: tutoría presencial, respeto a derechos humanos, no discriminación, condiciones de seguridad;

- Verificación de la STPS: revisión documental y visita física sin previo aviso para validar condiciones;

- Plan de actividades: actividades definidas, perfil requerido, horarios y días de asistencia.

¿QUÉ ES JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO? Es un Programa para el Bienestar que busca incorporar de manera gratuita a jóvenes de entre 18 y 29 años que actualmente no estudian ni trabajan, ofreciéndoles capacitación práctica en centros de trabajo como empresas, talleres, negocios o unidades económicas. El programa prioriza a quienes viven en municipios o comunidades con altos niveles de pobreza, incidencia delictiva o condiciones de vulnerabilidad social. Durante el proceso de capacitación, el Gobierno federal entrega directamente a las y los aprendices un apoyo económico mensual equivalente a un salario mínimo, que para 2026 asciende a 9 mil 582.47 pesos. Además, las personas participantes reciben cobertura médica a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por un periodo máximo de 12 meses.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO? El programa contempla dos tipos de participantes: Aprendices - Jóvenes de 18 a 29 años

- Residentes en México

- Que no estudien ni trabajen Centros de trabajo - Empresas

- Negocios

- Talleres

- Tiendas

- Otras unidades económicas que brinden capacitación

Quienes requieran orientación sobre Jóvenes Construyendo el Futuro pueden consultar las plataformas digitales y redes sociales del programa social, así como llamar a la Línea del Gobierno (079), que opera todos los días. Para trámites como reportes de tarjetas, existe también el número 800 841 2020, con atención de lunes a sábado.

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