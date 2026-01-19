La fecha exacta para ver el fenómeno astronómico de la Luna de Nieve en México

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 19 enero 2026
    La fecha exacta para ver el fenómeno astronómico de la Luna de Nieve en México
    Los amantes de los fenómenos astronómicos podrán apreciar un espectáculo en el cielo que podrá verse en México, oficialmente con la fase de la Luna llena. ARCHIVO
Karla Velázquez
por Karla Velázquez

COMPARTIR

TEMAS


Astronomía
Luna

Localizaciones


México

Organizaciones


UNAM

La segunda luna llena del año ocurrirá el próximo domingo 1 de febrero a las 16:09 horas

Los amantes de los fenómenos astronómicos podrán apreciar un espectáculo en el cielo que podrá verse en México, oficialmente con la fase de la Luna llena.

Aproximadamente cada mes, el satélite natural de la Tierra completa un ciclo, ofreciendo un increíble espectáculo visual nocturno en ambos hemisferios del planeta. La llegada de la Luna de Nieve, segunda luna llena de 2026 está cerca y muchos amantes de la astronomía se preparan para disfrutar de este maravilloso fenómeno celeste.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué es la explosión de Tunguska?... el fenómeno que impactó con la fuerza de 300 bombas atómicas sin dejar rastro

A lo largo de la historia de la humanidad, las culturas del mundo han utilizado las fases de la luna para medir el tiempo y marcar el inicio de las temporadas. Sin embargo, aunque actualmente contamos con herramientas físicas que permiten registrar los días e identificar las diferentes estaciones del año, el calendario lunar sigue generando expectativa.

En México, culturas como la maya o la olmeca, también poseían conocimientos sobre la luna. Con la llegada de diferentes fases lunares, comenzaban a planear cosechas y preparar los campos para la siembra, guiándose para recolectar sus alimentos antes de las temporadas climáticas adversas.

¿CUÁNDO SE VERÁ EL FENÓMENO ASTRONÓMICO?

La segunda luna llena del año ocurrirá el próximo domingo 1 de febrero a las 16:09 horas (zona centro de México), cuando la luna se encuentre en la constelación de Cáncer. No obstante, para una mejor observación, se recomienda esperar a que el cielo oscurezca completamente, además, es mejor buscar un lugar alto y despejado, sin obstáculos visibles ni contaminación lumínica.

Por su parte, la fase de luna nueva llegará el próximo 17 de febrero, coincidiendo con dos eventos imperdibles: el eclipse solar anular y el inicio del año nuevo lunar. En el punto máximo del eclipse, la luna cubrirá alrededor del 96% del sol, dejando un brillante “anillo de fuego”, sin embargo, este evento solo será visible desde la Antártida.

TE PUEDE INTERESAR: Investigador de la UNAM alerta por superllamaradas solares que podría colapsar la tecnología

¿POR QUÉ SE LLAMA ‘LUNA DE NIEVE’?

De acuerdo con el portal especializado en astronomía Star Walk, esta luna llena recibe el nombre de Luna de Nieve debido a que febrero suele ser el mes con las nevadas más intensas en Norteamérica, donde las estaciones del año son más marcadas que en México. Por esa razón, las tribus nativas americanas la asociaban con las condiciones invernales que marcaban el periodo, convirtiéndola en un referente natural.

A lo largo de la historia, esta fase lunar también recibió el nombre de Luna de Hielo, Luna del Oso o Luna del Hambre, denominaciones que reflejan la crudeza del invierno. Las bajas temperaturas, los caminos cubiertos de nieve y la escasez de presas hacían que la caza se volviera complicada, trayendo escasez de alimentos. “Es muy interesante recordar estas culturas”, señaló la investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, Julieta Fierro.

De esta manera, la Luna de Nieve ilumina el cielo del hemisferio norte en pleno invierno, cuando las noches se tornan largas y silenciosas, envueltas por un ambiente místico. Más allá de su belleza visual, este evento también posee un significado espiritual, ya que para muchas culturas simboliza un periodo de introspección, resistencia y renovación interior.

TE PUEDE INTERESAR: Primera Superluna del 2026: ¿cuándo será la luna llena de enero en México?

CONSEJO PARA DISFRUTAR DEL CIELO EN ENERO

1. Busca un lugar alejado de la contaminación lumínica, como zonas rurales o áreas naturales.

2. Evita usar el teléfono u otras fuentes de luz para que tus ojos se adapten a la oscuridad.

3. Lleva una manta o silla reclinable para mirar acostado y con la vista libre de obstáculos.

4. Amplía tu campo visual para aumentar las probabilidades de ver meteoros.

Temas


Astronomía
Luna

Localizaciones


México

Organizaciones


UNAM

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Selección de los editores
La doctrina Donroe

La doctrina Donroe
true

Historia de un valiente
Sheinbaum explica despido de mil 900 trabajadores en GM Coahuila y espera buenas noticias para AHMSA

Sheinbaum explica despido de mil 900 trabajadores en GM Coahuila y espera buenas noticias para AHMSA

El trend 2016 surgió con el fin de reflexionar sobre quién éramos y qué hacíamos hace 10 años.

¿Qué es el trend 2016? Famosos, marcas y streaming se unen para recordar ese año
La Beca Benito Juárez y la Beca Rita Cetina están siendo una ayuda esencial para millones de familias mexicanas.

¿Cuándo sale el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez y Beca Rita Cetina en 2026?
Te compartimos el calendario oficial, del 15 al 28 de enero, para la entrega del apoyo económico de 6 mil 400 pesos.

Pensión del Bienestar... ¿a qué letras les toca el pago 6 mil 400 pesos del 19 al 28 de enero, según el calendario?
La presidenta Claudia Sheinbaum conmemoró los 100 años del natalicio de José Alfredo Jiménez durante La Mañanera del Pueblo, cerrando la conferencia con la emblemática canción El Rey.

Sheinbaum recuerda a José Alfredo Jiménez a 100 años de su natalicio con ‘El Rey’
Cuatro equipos, dos partidos y un objetivo común: llegar al Super Bowl del 8 de febrero

Finales de Conferencia NFL: equipos clasificados, horarios y transmisiones