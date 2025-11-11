Se aproxima Tormenta de Meteoros... Leónidas 2025 iluminará el cielo de México este noviembre

Este noviembre de 2025, el fenómeno astronómico volverá a ser visible en México. Las Leónidas , una de las lluvias de meteoros más famosas del año, podrán apreciarse a simple vista desde distintas regiones del país. Se espera que su punto máximo ocurra entre la noche del 16 y la madrugada del 17 de noviembre , con una actividad estimada de hasta 15 meteoros por hora bajo cielos despejados.

Imagina despertar y ver cómo el cielo se llena de luces fugaces . No se trata de una película ni de un efecto especial: algo parecido ocurrió en 1833, cuando una impresionante lluvia de meteoros iluminó la noche y quedó registrada como uno de los fenómenos más espectaculares de la historia.

CUANDO EL CIELO SE VOLVIÓ FUEGO: LA HISTORIA DE LAS LEÓNIDAS

En noviembre de 1833, el cielo nocturno se transformó en un espectáculo majestuoso cuando la Tierra cruzó un denso rastro de escombros cósmicos. Se estima que llegaron a observarse más de 100 mil meteoros por hora, lo que marcó el inicio del estudio moderno de las lluvias de estrellas.

Las Leónidas deben su nombre a la constelación de Leo, de donde parecen surgir ópticamente los meteoros. El fenómeno se produce cuando la Tierra atraviesa la estela de polvo dejada por el cometa 55P/Tempel-Tuttle, descubierto en 1865, que completa una órbita alrededor del Sol cada 33 años.

Este ciclo explica por qué las grandes tormentas de Leónidas suelen repetirse en intervalos similares. La más famosa ocurrió en 1966, cuando miles de meteoros por minuto iluminaron el cielo de América durante apenas 15 minutos, dejando una huella imborrable en los observadores.

¿QUÉ SON LAS LEÓNIDAS Y POR QUÉ SON TAN ESPECIALES?

Cada año, durante noviembre, el planeta atraviesa la zona del espacio donde permanecen los restos del cometa Tempel-Tuttle. Estas diminutas partículas, al entrar en la atmósfera terrestre, se incineran generando los destellos que conocemos como estrellas fugaces.

El radiante o punto de origen de las Leónidas se localiza en la constelación de Leo, y por eso reciben su nombre. Aunque su actividad promedio ronda los 10 a 15 meteoros por hora, su verdadera fama proviene de sus explosiones cíclicas, capaces de convertir la noche en un auténtico espectáculo de luz.

Las Leónidas se encuentran entre las lluvias de meteoros más estudiadas y fotografiadas del mundo, y cada año atraen a astrónomos aficionados y amantes del cielo nocturno por igual.

VISIBILIDAD Y RECOMENDACIONES PARA OBSERVARLAS EN MÉXICO

Las Leónidas 2025 serán visibles desde todo el territorio mexicano, especialmente en lugares alejados de la contaminación lumínica. No se necesita telescopio ni equipo especial: basta con un espacio abierto, paciencia y permitir que la vista se adapte a la oscuridad durante unos 15 minutos.

El mejor momento para observarlas será entre las 2:00 y las 5:00 de la madrugada del 17 de noviembre, cuando el radiante de Leo esté más alto en el cielo. Este año, la Luna menguante favorecerá la visibilidad, ya que su brillo será débil y permitirá apreciar mejor los destellos.

Para disfrutar al máximo del evento, los expertos recomiendan:• Alejarse de las ciudades y luces artificiales• Llevar cobijas o sillas reclinables• Evitar pantallas o linternas brillantes• Consultar el pronóstico del tiempo antes de salir.

UN ESPECTÁCULO CELESTE GRATUITO PARA TODAS LAS GENERACIONES

Las Leónidas ofrecen un recordatorio de nuestra conexión con el cosmos y una oportunidad para redescubrir el cielo nocturno. Su observación es gratuita, segura y accesible para todos.

Este noviembre de 2025, México volverá a ser testigo de uno de los fenómenos más fascinantes del calendario astronómico. Si las condiciones acompañan, bastará con mirar hacia arriba para disfrutar del espectáculo que, desde hace siglos, ha inspirado leyendas, ciencia y asombro en todo el mundo.