La última Venta Nocturna Liverpool termina HOY: Esta es la hora exacta en que terminan las ofertas
La Venta Nocturna de diciembre es la última del año... para esta ocasión, la vigencia de los precios rebajados en las tiendas físicas terminará a esta hora
Este 7 de diciembre concluye la última temporada de la gran Venta Nocturna de Liverpool, donde miles de artículos de diferentes categorías se encuentran a precios sumamente especiales, con grandes descuentos y ofertas.
El evento es reconocido en todo México gracias a sus rebajas significativas en categorías que van desde la moda y belleza, hasta tecnología y electrodomésticos.
Debes saber que la vigencia de estos precios está por terminar, por ello debes prepararte, en caso de que aún quieras sacar provecho.
A ESTA HORA TERMINA LA ÚLTIMA VENTA NOCTURNA DE LIVERPOOL DEL 2025
La Venta Nocturna de diciembre es la última del año... para esta ocasión, la vigencia de los precios rebajados en las tiendas físicas terminará a las 21:00 horas en todo México.
Sin embargo, en las tiendas virtuales aplica un horario más extenso, pues concluye hasta las 23:59 horas.
Muchas personas pueden llegar a confundirse por la Venta Nocturna, ya que intuyen que por ser ‘nocturna’ implica una extensión de horario, cuando en realidad no se modifican las horas establecidas.
ESTOS ARTÍCULOS Y DEPARTAMENTOS QUE TENDRÁN DESCUENTO EN LA NOCTURNA DE LIVERPOOL
La campaña ofrece descuentos en, prácticamente, todos los departamentos de la tienda como:
1. Moda y accesorios: Zapatos, ropa para todas las edades y ropa deportiva.
2. Electrónica y tecnología: Televisores, consolas de videojuegos, gadgets, celulares, laptops, etc.
3. Hogar y muebles: Artículos para el hogar, artículos de temporada, línea blanca, muebles de todo tipo y decoración.
4. Belleza y cuidado personal: Perfumes, cremas, maquillaje.
5. Juguetería: Descuentos en una gran variedad de juguetes.
Como se puede observar, la Nocturna de Liverpool viene a ser una gran opción para buscar los regalos ideales para esta Navidad.
OTRAS OFERTAS ESPECIALES DE LIVERPOOL CON SUS TARJETAS
El uso de las tarjetas de crédito Liverpool o Liverpool VISA en tus compras durante la Venta Nocturna, otorgará promociones extras, facilidades de pago y esquemas a meses sin intereses.
Sin embargo, Liverpool precisa que estos beneficios no están restringidos a dichos plásticos: los consumidores que paguen con tarjetas bancarias de otros emisores o en efectivo también pueden acceder a rebajas y opciones de financiamiento según la categoría correspondiente.
CUÁNDO HAY VENTAS NOCTURNAS DE LIVERPOOL
Liverpool realiza cuatro ediciones de La Nocturna en distintos momentos del calendario comercial:
- Abril: edición dedicada al Día de las Madres.
- Junio: edición con motivo del Día del Padre.
- Octubre: edición de aniversario de Liverpool.
- Diciembre: última edición del año, enfocada en las compras navideñas.
Cada temporada tiene descuentos particulares y está orientada a diferentes perfiles de compra. La empresa recuerda que, fuera de estas fechas, su tienda física, su aplicación y su sitio web mantienen promociones vigentes en múltiples categorías, aunque no necesariamente con las mismas condiciones ofrecidas durante La Nocturna.