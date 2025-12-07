La última Venta Nocturna Liverpool termina HOY: Esta es la hora exacta en que terminan las ofertas

Información
/ 7 diciembre 2025
    La última Venta Nocturna Liverpool termina HOY: Esta es la hora exacta en que terminan las ofertas
    Este 7 de diciembre concluye la última temporada de la gran Venta Nocturna de Liverpool, donde miles de artículos de diferentes categorías se encuentran a precios sumamente especiales, con grandes descuentos y ofertas. FOTO: VANGUARDIA

La Venta Nocturna de diciembre es la última del año... para esta ocasión, la vigencia de los precios rebajados en las tiendas físicas terminará a esta hora

Este 7 de diciembre concluye la última temporada de la gran Venta Nocturna de Liverpool, donde miles de artículos de diferentes categorías se encuentran a precios sumamente especiales, con grandes descuentos y ofertas.

El evento es reconocido en todo México gracias a sus rebajas significativas en categorías que van desde la moda y belleza, hasta tecnología y electrodomésticos.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión Bienestar 2026: ¿Cuándo llega el primer pago con aumento confirmado?

Debes saber que la vigencia de estos precios está por terminar, por ello debes prepararte, en caso de que aún quieras sacar provecho.

A ESTA HORA TERMINA LA ÚLTIMA VENTA NOCTURNA DE LIVERPOOL DEL 2025

La Venta Nocturna de diciembre es la última del año... para esta ocasión, la vigencia de los precios rebajados en las tiendas físicas terminará a las 21:00 horas en todo México.

Sin embargo, en las tiendas virtuales aplica un horario más extenso, pues concluye hasta las 23:59 horas.

Muchas personas pueden llegar a confundirse por la Venta Nocturna, ya que intuyen que por ser ‘nocturna’ implica una extensión de horario, cuando en realidad no se modifican las horas establecidas.

ESTOS ARTÍCULOS Y DEPARTAMENTOS QUE TENDRÁN DESCUENTO EN LA NOCTURNA DE LIVERPOOL

La campaña ofrece descuentos en, prácticamente, todos los departamentos de la tienda como:

1. Moda y accesorios: Zapatos, ropa para todas las edades y ropa deportiva.

2. Electrónica y tecnología: Televisores, consolas de videojuegos, gadgets, celulares, laptops, etc.

3. Hogar y muebles: Artículos para el hogar, artículos de temporada, línea blanca, muebles de todo tipo y decoración.

4. Belleza y cuidado personal: Perfumes, cremas, maquillaje.

5. Juguetería: Descuentos en una gran variedad de juguetes.

Como se puede observar, la Nocturna de Liverpool viene a ser una gran opción para buscar los regalos ideales para esta Navidad.

TE PUEDE INTERESAR: Qué pasará con tu cuenta de HBO Max tras la venta de Warner Bros a Netflix

OTRAS OFERTAS ESPECIALES DE LIVERPOOL CON SUS TARJETAS

El uso de las tarjetas de crédito Liverpool o Liverpool VISA en tus compras durante la Venta Nocturna, otorgará promociones extras, facilidades de pago y esquemas a meses sin intereses.

TE PUEDE INTERESAR: Estos son los mejores reguladores y no-breaks, según Profeco, ante la temporada navideña

Sin embargo, Liverpool precisa que estos beneficios no están restringidos a dichos plásticos: los consumidores que paguen con tarjetas bancarias de otros emisores o en efectivo también pueden acceder a rebajas y opciones de financiamiento según la categoría correspondiente.

CUÁNDO HAY VENTAS NOCTURNAS DE LIVERPOOL

Liverpool realiza cuatro ediciones de La Nocturna en distintos momentos del calendario comercial:

- Abril: edición dedicada al Día de las Madres.

- Junio: edición con motivo del Día del Padre.

- Octubre: edición de aniversario de Liverpool.

- Diciembre: última edición del año, enfocada en las compras navideñas.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS aclara uso de datos biométricos tras preocupación entre pensionados: ¿son necesarios?

Cada temporada tiene descuentos particulares y está orientada a diferentes perfiles de compra. La empresa recuerda que, fuera de estas fechas, su tienda física, su aplicación y su sitio web mantienen promociones vigentes en múltiples categorías, aunque no necesariamente con las mismas condiciones ofrecidas durante La Nocturna.

Temas


Ofertas
Tiendas Departamentales
Promociones

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Senado de la República lamentó la pérdida de uno de sus colaboradores en un momento clave de la actividad legislativa.

Luto en el Senado: fallece brazo derecho de Adán Augusto en la Jucopo
Una investigación del Departamento de Justicia de EU, el empresario Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, CEO de Roma Energy Holdings, y su subalterno Mario Ávila Lizárraga, ex candidato del PAN en Campeche, ofrecieron y entregaron sobornos a tres funcionarios de Pemex para obtener contratos por 2.5 mdd.

Pagan 2 empresarios sobornos a funcionarios de Pemex con lujos

Autoridades estatales y federales mantienen operativos de seguridad en distintos municipios.

Masacre irrumpe celebración en Guanajuato: cuatro personas asesinadas en Valle de Santiago
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que hay cinco personas sin vida y 12 heridas tras la explosión de un vehículo ocurrida el día 6 de diciembre, en Coahuayana, Michoacán.

FGR confirma 5 muertos y 12 heridos, entre ellos menores de edad, tras explosión en Michoacán
La sede nacional de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas se encuentra en Saltillo, Coahuila.

A 55 años de su creación, decretan oficialmente extinción de la Conaza
Refuerzan acciones de educación sanitaria en comunidades, principalmente para promover la detección temprana de posibles casos.

Confirman dos casos de gusano barrenador en humanos en Oaxaca
En esta foto proporcionada por Samantha Martin, se ve a un mapache borracho y desmayado en un baño público en Ashland, Virginia.

Tras emborracharse en una licorería de Virginia, Mapache se queda dormido en el baño
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el mandatario de EU, Donald Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney en Washington.

Promete Trump tener el liderazgo de EU en América y advierte del fin de la civilización europea