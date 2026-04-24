Las mejores ofertas que encontrarás en la Venta Nocturna de Liverpool del 24 al 26 de abril

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 24 abril 2026
    Las mejores ofertas que encontrarás en la Venta Nocturna de Liverpool del 24 al 26 de abril
    Liverpool realizará su Venta Nocturna del 24 al 26 de abril con descuentos de hasta 55% en pantallas, muebles, ropa y más por Día de las Madres. VANGUARDIA

Liverpool ofrecerá descuentos de hasta 55% en pantallas, muebles y moda, con meses sin intereses y promociones bancarias

La cadena departamental Liverpool llevará a cabo su primera Venta Nocturna de 2026 del viernes 24 al domingo 26 de abril, en el marco de las promociones por el Día de las Madres. Durante este periodo, la empresa ofrecerá descuentos en diversas categorías, así como facilidades de pago con meses sin intereses.

Las tiendas físicas operarán, en general, en su horario habitual de 11:00 a 21:00 horas, aunque algunas sucursales podrían extender su cierre, por lo que se recomienda consultar el directorio de cada tienda. En tanto, las compras en línea estarán disponibles las 24 horas del día a través del sitio web oficial y la aplicación Liverpool Pocket.

https://vanguardia.com.mx/informacion/primera-venta-nocturna-liverpool-2026-fechas-horarios-y-que-ofertas-habra-por-el-dia-de-las-madres-NL20090085

LISTA DE DESCUENTOS QUE OFRECE LIVERPOOL POR CATEGORÍA

Durante la Venta Nocturna, los clientes podrán acceder a promociones en distintos departamentos:

Celulares: hasta 40% de descuento

Cómputo: hasta 35% de descuento

Pantallas: hasta 55% de descuento

Sonido: hasta 45% de descuento

En otras categorías del hogar y entretenimiento:

Juguetes: hasta 50% de descuento

Muebles: hasta 50% de descuento y opción de comenzar a pagar hasta julio

Colchones: hasta 50% de descuento y pagos diferidos hasta julio

Electrodomésticos: hasta 30% de descuento con opción de pago a partir de julio

Aires acondicionados: hasta 55% de descuento y hasta 13 meses sin intereses

En moda y accesorios:

Vestidos: hasta 40% de descuento y opción de comenzar a pagar hasta julio

Relojes: hasta 50% de descuento

Bolsas: hasta 30% de descuento con pagos diferidos

Tenis y sandalias: hasta 30% de descuento

Joyería: hasta 50% de descuento

Asimismo, marcas como Pandora y Nike participarán con promociones de hasta 30% en productos seleccionados.

$!Las mejores ofertas que encontrarás en la Venta Nocturna de Liverpool del 24 al 26 de abril

PROMOCIONES BANCARIAS DURANTE LA VENTA NOCTURNA DE LIVERPOOL

Durante el evento, los clientes podrán acceder a diversos beneficios dependiendo del método de pago:

Tarjetas Liverpool: hasta 58% de cashback por cada día de compras en línea

Tarjetas de crédito de BBVA: 10% de bonificación en compras a 6 y 13 meses sin intereses

Pagos con PayPal: hasta 18 meses sin intereses

$!Las mejores ofertas que encontrarás en la Venta Nocturna de Liverpool del 24 al 26 de abril
https://vanguardia.com.mx/vida/amazon-5-juegos-de-mesa-para-celebrar-al-maximo-el-dia-del-nino-GH20147122

CALENDARIO DE VENTAS NOCTURNAS DE LIVERPOOL EN 2026

Tras la Venta Nocturna correspondiente al Día de las Madres, la empresa prevé realizar tres eventos adicionales a lo largo del año:

Día del Padre: tentativamente del 12 al 14 de junio de 2026

Aniversario: estimado del 2 al 4 de octubre de 2026

Navidad: tentativamente del 4 al 6 de diciembre de 2026

Liverpool indicó que estas fechas pueden estar sujetas a cambios, por lo que recomendó a los consumidores mantenerse atentos a sus canales oficiales para confirmar detalles y condiciones de cada evento.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Día De Las Madres
Ofertas
compras

Localizaciones


México

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Teotihuacán ante el mundo

Teotihuacán ante el mundo
NosotrAs: Resistimos leyendo mujeres

NosotrAs: Resistimos leyendo mujeres
Si se confirma el margen preliminar, los gravámenes podrían comenzar a cobrarse a finales de junio de 2026, afectando la competitividad de exportación agrícola de México.

Analiza EU aplicar arancel de 18.32% a fresas de México
Disney Store en Monterrey fue inaugurada la primera tienda al norte de México la con toda la magia de Disney.

A una hora de Saltillo, inauguran la nueva Disney Store en Galerías Monterrey
Autoridades informaron cómo avanzará el proceso para alumnos de primaria que se registraron en marzo a la Beca Rita Cetina.

Beca Rita Cetina 2026: lanzan aviso clave para primaria tras registro en marzo
La pandemia dejó una huella profunda en la educación básica en México. Evaluaciones recientes advierten que millones de alumnos enfrentan un rezago académico severo que compromete su futuro.

¡No saben sumar ni restar!... COVID-19 golpeó a la educación en México; arrastran rezago de hasta cinco ciclos escolares
Favorita. Taylor Swift lidera el ranking histórico de Spotify en medio de un momento clave en su carrera.

¡Supera a Bad Bunny! Corona Spotify a Taylor Swift como la más escuchada de la historia
Ty Simpson fue elegido por los Rams de Los Ángeles en la primera ronda del Draft 2026 de la NFL, convirtiéndose en una de las apuestas más importantes para el futuro ofensivo de la franquicia.

Draft 2026 de la NFL: Resumen de la Primera Ronda, canjes explosivos y sorpresas defensivas