Las mejores ofertas que encontrarás en la Venta Nocturna de Liverpool del 24 al 26 de abril
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Liverpool ofrecerá descuentos de hasta 55% en pantallas, muebles y moda, con meses sin intereses y promociones bancarias
La cadena departamental Liverpool llevará a cabo su primera Venta Nocturna de 2026 del viernes 24 al domingo 26 de abril, en el marco de las promociones por el Día de las Madres. Durante este periodo, la empresa ofrecerá descuentos en diversas categorías, así como facilidades de pago con meses sin intereses.
Las tiendas físicas operarán, en general, en su horario habitual de 11:00 a 21:00 horas, aunque algunas sucursales podrían extender su cierre, por lo que se recomienda consultar el directorio de cada tienda. En tanto, las compras en línea estarán disponibles las 24 horas del día a través del sitio web oficial y la aplicación Liverpool Pocket.
LISTA DE DESCUENTOS QUE OFRECE LIVERPOOL POR CATEGORÍA
Durante la Venta Nocturna, los clientes podrán acceder a promociones en distintos departamentos:
Celulares: hasta 40% de descuento
Cómputo: hasta 35% de descuento
Pantallas: hasta 55% de descuento
Sonido: hasta 45% de descuento
En otras categorías del hogar y entretenimiento:
Juguetes: hasta 50% de descuento
Muebles: hasta 50% de descuento y opción de comenzar a pagar hasta julio
Colchones: hasta 50% de descuento y pagos diferidos hasta julio
Electrodomésticos: hasta 30% de descuento con opción de pago a partir de julio
Aires acondicionados: hasta 55% de descuento y hasta 13 meses sin intereses
En moda y accesorios:
Vestidos: hasta 40% de descuento y opción de comenzar a pagar hasta julio
Relojes: hasta 50% de descuento
Bolsas: hasta 30% de descuento con pagos diferidos
Tenis y sandalias: hasta 30% de descuento
Joyería: hasta 50% de descuento
Asimismo, marcas como Pandora y Nike participarán con promociones de hasta 30% en productos seleccionados.
PROMOCIONES BANCARIAS DURANTE LA VENTA NOCTURNA DE LIVERPOOL
Durante el evento, los clientes podrán acceder a diversos beneficios dependiendo del método de pago:
Tarjetas Liverpool: hasta 58% de cashback por cada día de compras en línea
Tarjetas de crédito de BBVA: 10% de bonificación en compras a 6 y 13 meses sin intereses
Pagos con PayPal: hasta 18 meses sin intereses
CALENDARIO DE VENTAS NOCTURNAS DE LIVERPOOL EN 2026
Tras la Venta Nocturna correspondiente al Día de las Madres, la empresa prevé realizar tres eventos adicionales a lo largo del año:
Día del Padre: tentativamente del 12 al 14 de junio de 2026
Aniversario: estimado del 2 al 4 de octubre de 2026
Navidad: tentativamente del 4 al 6 de diciembre de 2026
Liverpool indicó que estas fechas pueden estar sujetas a cambios, por lo que recomendó a los consumidores mantenerse atentos a sus canales oficiales para confirmar detalles y condiciones de cada evento.