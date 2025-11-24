Liverpool alista su última venta nocturna del año: fechas y departamentos con ofertas

Información
/ 24 noviembre 2025
    Liverpool alista su última venta nocturna del año: fechas y departamentos con ofertas
    La Nocturna de Liverpool navideña 2025 se realizará del 5 al 7 de diciembre, con descuentos en moda, tecnología, hogar y más, disponibles tanto en tiendas como en línea FOTO: VANGUARDIA

Liverpool alista su última venta nocturna del año, con rebajas especiales para compras navideñas del 5 al 7 de diciembre

La temporada navideña se acerca y, con ella, una de las campañas de ofertas más esperadas por los clientes de Liverpool: La Nocturna de Liverpool.

El evento, conocido por concentrar descuentos significativos en diversas categorías, se perfila como uno de los más concurridos del cierre de año.

De acuerdo con información difundida por la propia tienda departamental, la edición navideña de 2025 está prevista para llevarse a cabo del 5 al 7 de diciembre, convirtiéndose en la última nocturna del año.

$!La Nocturna de Liverpool llega en diciembre con rebajas en múltiples categorías y beneficios adicionales para tarjetahabientes
La Nocturna de Liverpool llega en diciembre con rebajas en múltiples categorías y beneficios adicionales para tarjetahabientes Foto: Captura de pantalla | Facebook

DEPARTAMENTOS QUE TENDRÁN DESCUENTO EN LA VENTA NOCTURNA DE LIVERPOOL POR NAVIDAD

La marca destacó que la finalidad de este periodo de rebajas es facilitar la compra de regalos previo a las celebraciones de fin de año, incluidos intercambios laborales, reuniones familiares y cenas tradicionales.

Como parte de su mensaje promocional, Liverpool señaló que la temporada busca ayudar a los clientes a encontrar obsequios significativos, acompañados de descuentos aplicables en gran parte de su catálogo.

La Nocturna de Liverpool es un periodo corto de promociones exclusivas en diversas áreas de la tienda. Generalmente, cada edición permanece vigente entre dos y tres días, tiempo durante el cual los clientes pueden acceder a precios reducidos en departamentos como moda, accesorios, calzado, belleza, muebles, decoración, tecnología, electrodomésticos y telefonía.

LIVERPOOL TENDRÁ OFERTAS ESPECIALES UTILIZANDO SUS TARJETAS

Una parte importante de la dinámica es el uso de tarjetas de crédito Liverpool o Liverpool VISA. Los tarjetahabientes suelen acceder a promociones adicionales, montos diferidos y meses sin intereses.

No obstante, Liverpool aclara que los beneficios no se limitan a estas formas de pago: los clientes que utilicen tarjetas bancarias o paguen en efectivo también reciben descuentos y modalidades de financiamiento en función de cada categoría.

HORARIO DE LA VENTA NOCTURNA DE LIVERPOOL

La tienda operará en sus horarios regulares durante los días del evento, de 11:00 a 21:00 horas. Paralelamente, todas las promociones estarán disponibles en canales digitales, como la aplicación Liverpool Pocket y el sitio liverpool.com.mx, donde los usuarios pueden realizar compras en cualquier momento del día o de la noche.

El formato nocturno del evento no implica una extensión del horario de tiendas físicas, sino la disponibilidad continua de promociones, especialmente en plataformas en línea.

$!Liverpool realizará su última venta nocturna del año con promociones especiales en moda, tecnología y artículos para el hogar
Liverpool realizará su última venta nocturna del año con promociones especiales en moda, tecnología y artículos para el hogar Foto: Captura de pantalla | Facebook

CUÁNDO HAY VENTAS NOCTURNAS DE LIVERPOOL

Liverpool realiza cuatro ediciones de La Nocturna en distintos momentos del calendario comercial:

- Abril: edición dedicada al Día de las Madres.

- Junio: edición con motivo del Día del Padre.

- Octubre: edición de aniversario de Liverpool.

- Diciembre: última edición del año, enfocada en las compras navideñas.

Cada temporada tiene descuentos particulares y está orientada a diferentes perfiles de compra. La empresa recuerda que, fuera de estas fechas, su tienda física, su aplicación y su sitio web mantienen promociones vigentes en múltiples categorías, aunque no necesariamente con las mismas condiciones ofrecidas durante La Nocturna.

Con el evento programado para la primera semana de diciembre, Liverpool anticipa una alta actividad comercial, impulsada por compras anticipadas de regalos para Navidad.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

