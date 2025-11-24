Liverpool alista su última venta nocturna del año: fechas y departamentos con ofertas
Liverpool alista su última venta nocturna del año, con rebajas especiales para compras navideñas del 5 al 7 de diciembre
La temporada navideña se acerca y, con ella, una de las campañas de ofertas más esperadas por los clientes de Liverpool: La Nocturna de Liverpool.
El evento, conocido por concentrar descuentos significativos en diversas categorías, se perfila como uno de los más concurridos del cierre de año.
De acuerdo con información difundida por la propia tienda departamental, la edición navideña de 2025 está prevista para llevarse a cabo del 5 al 7 de diciembre, convirtiéndose en la última nocturna del año.
DEPARTAMENTOS QUE TENDRÁN DESCUENTO EN LA VENTA NOCTURNA DE LIVERPOOL POR NAVIDAD
La marca destacó que la finalidad de este periodo de rebajas es facilitar la compra de regalos previo a las celebraciones de fin de año, incluidos intercambios laborales, reuniones familiares y cenas tradicionales.
Como parte de su mensaje promocional, Liverpool señaló que la temporada busca ayudar a los clientes a encontrar obsequios significativos, acompañados de descuentos aplicables en gran parte de su catálogo.
La Nocturna de Liverpool es un periodo corto de promociones exclusivas en diversas áreas de la tienda. Generalmente, cada edición permanece vigente entre dos y tres días, tiempo durante el cual los clientes pueden acceder a precios reducidos en departamentos como moda, accesorios, calzado, belleza, muebles, decoración, tecnología, electrodomésticos y telefonía.
LIVERPOOL TENDRÁ OFERTAS ESPECIALES UTILIZANDO SUS TARJETAS
Una parte importante de la dinámica es el uso de tarjetas de crédito Liverpool o Liverpool VISA. Los tarjetahabientes suelen acceder a promociones adicionales, montos diferidos y meses sin intereses.
No obstante, Liverpool aclara que los beneficios no se limitan a estas formas de pago: los clientes que utilicen tarjetas bancarias o paguen en efectivo también reciben descuentos y modalidades de financiamiento en función de cada categoría.
HORARIO DE LA VENTA NOCTURNA DE LIVERPOOL
La tienda operará en sus horarios regulares durante los días del evento, de 11:00 a 21:00 horas. Paralelamente, todas las promociones estarán disponibles en canales digitales, como la aplicación Liverpool Pocket y el sitio liverpool.com.mx, donde los usuarios pueden realizar compras en cualquier momento del día o de la noche.
El formato nocturno del evento no implica una extensión del horario de tiendas físicas, sino la disponibilidad continua de promociones, especialmente en plataformas en línea.
CUÁNDO HAY VENTAS NOCTURNAS DE LIVERPOOL
Liverpool realiza cuatro ediciones de La Nocturna en distintos momentos del calendario comercial:
- Abril: edición dedicada al Día de las Madres.
- Junio: edición con motivo del Día del Padre.
- Octubre: edición de aniversario de Liverpool.
- Diciembre: última edición del año, enfocada en las compras navideñas.
Cada temporada tiene descuentos particulares y está orientada a diferentes perfiles de compra. La empresa recuerda que, fuera de estas fechas, su tienda física, su aplicación y su sitio web mantienen promociones vigentes en múltiples categorías, aunque no necesariamente con las mismas condiciones ofrecidas durante La Nocturna.
Con el evento programado para la primera semana de diciembre, Liverpool anticipa una alta actividad comercial, impulsada por compras anticipadas de regalos para Navidad.