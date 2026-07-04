Lluvias intensas azotarán varios estados de México este viernes; SMN alerta por inundaciones y granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que este viernes 4 de julio la onda tropical número 14 se localizará frente a las costas del Pacífico central mexicano, condición que favorecerá lluvias puntuales intensas en distintas regiones de Jalisco, además de precipitaciones de fuerte intensidad en otros estados del occidente del país. De acuerdo con el SMN, los mayores acumulados de lluvia se esperan en el oeste y centro de Jalisco, donde podrían registrarse precipitaciones de entre 75 y 150 milímetros. Asimismo, se pronostican lluvias muy fuertes en zonas del este y sur de Nayarit, norte y oeste de Michoacán, así como en Colima. El SMN indicó que las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de que podrían ocasionar incremento en los niveles de ríos y arroyos, encharcamientos, inundaciones y afectaciones en zonas urbanas y carreteras.

ONDA TROPICAL 15 FAVORECERÁ LLUVIAS EN EL SUR Y SURESTE DEL PAÍS De manera simultánea, la onda tropical número 15 se desplazará frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, generando lluvias fuertes en ambas entidades. Además, su interacción con el ingreso de humedad propiciará chubascos en Puebla, Veracruz y Chiapas. Por otra parte, canales de baja presión ubicados sobre el interior del territorio nacional, combinados con condiciones de inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad proveniente de ambos litorales, favorecerán lluvias muy fuertes en Zacatecas, principalmente en las regiones oeste y sur. Estas condiciones también propiciarán lluvias y chubascos en diversas entidades del centro, norte y península de Yucatán.

PRONÓSTICOS DE LLUVIA PARA ESTE 4 DE JULIO El Servicio Meteorológico Nacional detalló que el pronóstico de precipitaciones para este viernes se distribuye de la siguiente manera: Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 milímetros): Jalisco (oeste y centro). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros): Zacatecas (oeste y sur), Nayarit (este y sur), Michoacán (norte y oeste), Colima. Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 milímetros): Chihuahua (sur y suroeste), Durango (noroeste, oeste y sur), Sinaloa (este), Aguascalientes, Guanajuato (sur), Querétaro (sur), Estado de México (centro y oeste), Ciudad de México, Morelos (norte), Guerrero (centro y sureste), Oaxaca (oeste), Yucatán (centro y sur) y Quintana Roo (centro y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 milímetros): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas y Campeche. Lluvias aisladas (0.1 a 5 milímetros): Sonora y Tabasco.

AMBIENTE CÁLIDO CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS LIGERAS PARA HOY EN SALTILLO Para este sábado 4 de julio de 2026, la ciudad de Saltillo mantendrá condiciones atmosféricas templadas y dinámicas. Durante el día se prevé el desarrollo de lluvias ligeras con una probabilidad de precipitación del 40% y un índice UV de 9, alcanzando una temperatura máxima de 30°C. Los vientos correrán provenientes del norte a una velocidad de 10 mph, propiciando periodos de nubosidad variable en la capital. Hacia el periodo nocturno, el panorama meteorológico anticipa un cielo mayormente nublado, con un descenso térmico que llevará el termómetro a una temperatura mínima de 20°C. Asimismo, la probabilidad de lluvias disminuirá notablemente al 15% durante la noche, consolidando un ambiente fresco y agradable para el cierre del sábado en la región.

PERSISTIRÁ EL AMBIENTE CALUROSO EN EL NORTE Y NOROESTE DEL PAÍS Además de las lluvias, el SMN prevé que continúe el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del noroeste de México. Las temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius se pronostican para: Baja California (noreste y suroeste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (norte y centro) y Chihuahua (este y suroeste). Mientras tanto, temperaturas de entre 35 y 40 grados se esperan en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En tanto, valores máximos de entre 30 y 35 grados se prevén para Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos. SE ESPERAN RACHAS DE VIENTO Y MAR DE FONDO EN COSTAS DEL PACÍFICO El pronóstico meteorológico también contempla condiciones de viento con rachas importantes en diferentes regiones del país. Se esperan vientos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora en Baja California y Baja California Sur. Asimismo, se pronostican vientos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Campeche, Istmo de Oaxaca y Yucatán. También se prevé evento de surada en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora podrían registrarse en Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. En el litoral del Pacífico persistirá el fenómeno de mar de fondo con oleaje de entre uno y dos metros de altura sobre la costa occidental de la península de Baja California, así como en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

SMN ADVIERTE POSIBLES AFECTACIONES POR LLUVIAS, VIENTO Y NIEBLA La Conagua señaló que las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y caída de granizo, además de incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar inundaciones, encharcamientos y deslaves en zonas vulnerables. También advirtió que las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, mientras que la presencia de bancos de niebla podría reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas. Ante estas condiciones, el organismo recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos oficiales y seguir las indicaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil en cada entidad.

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