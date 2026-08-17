¿Ya tienes el tuyo? Así puedes comprar tu boleto para el Festival Rodeo Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
La segunda edición del festival reunirá durante cuatro días conciertos, rodeo y experiencias con artistas como Julión Álvarez, Pesado, El Recodo y Brett Young
La cuenta regresiva comenzó para la realización de la segunda edición del Rodeo Saltillo 2026 y una de las máximas atracciones será el talento musical que se presentará en el nuevo escenario. Es por ello que este lunes arrancó oficialmente la venta de boletos para las diversas localidades.
Fue en el sitio jrticket.com donde comenzó la venta de las entradas, ya que oficialmente arrancó a las 12:00 horas de este lunes, además de la venta en sucursales de JR Sombreros de la capital coahuilense. De esta forma, la compra de las entradas puede realizarse de manera digital, ya que los boletos llegarán al correo electrónico que se registre, de acuerdo con la misma página de Facebook del festival.
El costo de la entrada General es de 200 pesos por persona adulta y 65 pesos para niños mayores de 150 centímetros de estatura. Cada boleto de esta localidad incluye la entrada al festival, a los conciertos, experiencias y al Open Rodeo de la Arena 8 Segundos, hasta completar el aforo.
ASÍ SON LOS BOLETOS
El jueves, el line up contará con las actuaciones de Pesado y La Casetera, por lo que los lugares VIP tienen un costo de 4 mil pesos por persona. Cada mesa es para ocho personas, ya que el espectáculo se podrá disfrutar desde la zona denominada Wine Garden. El boleto no incluye consumo de alimentos y bebidas.
Mientras que los fanáticos de Julión Álvarez podrán disfrutar de su espectáculo el viernes 16 de octubre, previo a su presentación estará Costumbre. De igual forma, el sitio ofrece lugares en el Wine Garden.
Para el sábado 17 se presentarán Banda El Recodo y Sólido. Además, ese día, a diferencia del jueves y viernes, se habilitará el boleto Super Bull, con el que se incluye la entrada al festival, a la Arena 8 Segundos, a los conciertos y a las experiencias. El costo es de 500 pesos para adultos y 250 pesos para niños de hasta 150 centímetros de estatura.
El domingo 18 de octubre, la música estará a cargo del californiano Brett Young y de Heartland. Además, se realizará el Rodeo de las Estrellas, que, de nueva cuenta, tendrá costos de 500 y 250 pesos.
Fue el pasado fin de semana cuando se hizo el anuncio oficial del festival, que en la edición de 2025 contó con las participaciones artísticas y musicales de La Arrolladora Banda El Limón, Duelo, Caballo Dorado, El Poder del Norte, La Leyenda y William Beckmann, entre otros.