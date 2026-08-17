¿Ya tienes el tuyo? Así puedes comprar tu boleto para el Festival Rodeo Saltillo

La cuenta regresiva comenzó para la realización de la segunda edición del Rodeo Saltillo 2026 y una de las máximas atracciones será el talento musical que se presentará en el nuevo escenario. Es por ello que este lunes arrancó oficialmente la venta de boletos para las diversas localidades.

Fue en el sitio jrticket.com donde comenzó la venta de las entradas, ya que oficialmente arrancó a las 12:00 horas de este lunes, además de la venta en sucursales de JR Sombreros de la capital coahuilense. De esta forma, la compra de las entradas puede realizarse de manera digital, ya que los boletos llegarán al correo electrónico que se registre, de acuerdo con la misma página de Facebook del festival.

El costo de la entrada General es de 200 pesos por persona adulta y 65 pesos para niños mayores de 150 centímetros de estatura. Cada boleto de esta localidad incluye la entrada al festival, a los conciertos, experiencias y al Open Rodeo de la Arena 8 Segundos, hasta completar el aforo.