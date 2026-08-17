Aumenta 13.8% gasto de regreso a clases según comerciantes de México

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    Aumenta 13.8% gasto de regreso a clases según comerciantes de México
    Para las tienditas de la esquina, la demanda se mantiene durante todo el ciclo escolar con la compra cotidiana de los insumos para el almuerzo de los estudiantes al interior de sus planteles. FRANCISCO MUÑIZ

Se estima un costo aproximado de 3 mil 802.23 pesos; además, durante el ciclo escolar se suman gastos recurrentes como transporte y alimentación

El regreso a clases 2026 representa un gasto básico de hasta 12 mil 422 pesos por estudiante, lo que significa 13.8 por ciento más que en 2025, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

”Para este 2026, La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) estima que tan sólo el equipamiento básico -útiles escolares, uniformes y calzado, cuota escolar y artículos de limpieza- representa un desembolso de hasta 12 mil 422.06 pesos por estudiante, antes de incorporar gastos cotidianos como transporte, lunch o dinero para gastar”, informó en un comunicado la Anpec.

https://vanguardia.com.mx/informacion/regreso-a-clases-adelantado-que-alumnos-inician-el-24-de-agosto-del-2026-JO22868001

Solamente de la lista de útiles, este año, se estima un costo aproximado de 3 mil 802.23 pesos, frente a los 3 mil 386.03 pesos considerados en el ejercicio anterior, lo que representa un incremento de 12.3 por ciento.

”Esta fecha clave dentro del calendario de consumo no trata únicamente de comprar cuadernos, lápices o colores; alrededor del inicio del ciclo escolar se activa toda una cadena de gastos que incluye útiles, uniformes, calzado, mochilas, artículos de limpieza, cuotas escolares, transporte, alimentación diaria y, dependiendo de la edad y el nivel educativo, libros y herramientas tecnológicas”, explicó.

Así que para la renovación del uniforme y el calzado, Anpec estima un desembolso de hasta 4 mil 895 pesos, considerando un incremento aproximado de 11.25 por ciento respecto del costo de referencia de 2025 que fue de 4 mil 400 pesos.

El uniforme diario -camisa y pantalón o falda- representaría alrededor de mil 210 pesos; el uniforme deportivo -playera, pants y chamarra- aproximadamente tiene un valor de mil 485 pesos; los zapatos de 900 pesos; los tenis 900 pesos y las calcetas alrededor de 385 pesos.

Otro de los desembolsos que las familias deben contemplar al inicio del ciclo es la cuota escolar anual. Para 2026 se estima un monto aproximado de 3 mil 200 pesos, equivalente a un incremento cercano al 14 por ciento, respecto al año pasado.

”Así, estos dos conceptos pueden añadir 4 mil pesos mensuales al presupuesto familiar. El regreso a clases, por tanto, no es un gasto de una sola vez, sino una presión económica recurrente que se mantiene durante todo el ciclo escolar”, refirió el organismo.

Advirtió que conforme avanzan los niveles educativos, también aumenta el gasto, al incorporarse computadoras, tabletas o iPad, libros especializados, calculadoras, gadgets y plataformas educativas, haciendo que el regreso a clases represente una inversión cada vez mayor para las familias.

https://vanguardia.com.mx/dinero/feria-de-regreso-a-clases-sera-del-14-al-16-de-agosto-en-saltillo-JI22802038

”Por el otro lado, esta temporada representa también una oportunidad para diversos sectores comerciales. El regreso a clases activa una amplia cadena de consumo que beneficia a papelerías, librerías, tiendas de uniformes, zapaterías, supermercados, comercios de tecnología, transporte y, desde luego, a los pequeños comercios.

Para las tienditas de la esquina, la demanda se mantiene durante todo el ciclo escolar con la compra cotidiana de los insumos para el lunch, agua, bebidas, botanas, embutidos, abarrotes y artículos de higiene, por lo que esta temporada representa no sólo un gasto inicial para las familias, sino una dinámica de consumo que se prolongará durante los meses posteriores al inicio de clases y durante todo el periodo de clases”, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de Anpec.

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