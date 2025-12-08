¿Usas suavizante de telas? ¡Cuidado!... Puede afectar tu salud y el medio ambiente

Información
/ 8 diciembre 2025
    ¿Usas suavizante de telas? ¡Cuidado!... Puede afectar tu salud y el medio ambiente
    Los suavizantes de ropa emiten compuestos orgánicos volátiles que pueden irritar las vías respiratorias y contaminar el aire interior. Descubre qué hacer para proteger tu salud. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El uso frecuente de suavizantes de telas puede liberar compuestos que afectan tu salud y deterioran la calidad del aire en tu casa. Conoce los riesgos y cómo reducirlos

Los suavizantes de telas forman parte de la rutina doméstica de millones de hogares, pero pocos saben que estos productos liberan compuestos orgánicos volátiles (VOCs) durante el lavado y el secado. Estas sustancias permanecen en la ropa incluso después de varios usos, dejando una carga química en las fibras que continúa liberándose lentamente con el movimiento y el calor corporal.

Los VOCs reaccionan con otros elementos del ambiente y pueden formar sustancias irritantes, lo que afecta directamente la calidad del aire dentro del hogar. Las casas con poca ventilación son especialmente vulnerables, ya que los compuestos se acumulan sin que los habitantes se den cuenta del riesgo.

TE PUEDE INTERESAR: SEP y Salud impulsan estrategia nacional por menstruación digna en escuelas

Entre los VOCs más frecuentes se encuentran químicos asociados con molestias en las vías respiratorias, dolores de cabeza y sensibilidades cutáneas. Aunque muchos consumidores creen que el olor “a limpio” es un indicador de frescura, en realidad proviene de fragancias sintéticas que pueden resultar perjudiciales.

IMPACTO EN EL AMBIENTE Y LA SALUD

Cuando la ropa pasa por la secadora, los VOCs se expulsan por los conductos al exterior. En el ambiente, estos gases participan en procesos que incrementan la contaminación urbana, intensificando la formación de ozono a nivel suelo y otros contaminantes secundarios.

Estos efectos ambientales se extienden más allá del hogar. En zonas con alta densidad poblacional, el uso simultáneo de suavizantes contribuye silenciosamente al deterioro atmosférico. Este impacto suele pasar desapercibido, pero influye en la salud pública a largo plazo.

Para las personas con asma, alergias o vías respiratorias sensibles, el riesgo es mayor. La exposición constante a los VOCs presentes en los suavizantes puede provocar irritación, congestión nasal y dificultad para respirar. Niños y adultos mayores son especialmente susceptibles a estos efectos.

ALTERNATIVAS SEGURAS Y RECOMENDACIONES

Para reducir la exposición a estas sustancias, una opción efectiva es disminuir o eliminar el uso de suavizantes perfumados. Existen alternativas como vinagre blanco, bolas de secado reutilizables o productos libres de fragancias y químicos agresivos, que cumplen funciones similares sin comprometer la salud.

La ventilación es clave. Abrir ventanas, activar extractores o ventilar al finalizar el secado ayuda a disminuir la acumulación de sustancias químicas en espacios interiores. También es recomendable revisar los ingredientes de los productos y optar por opciones más transparentes en su composición.

La educación del consumidor es fundamental. Este tipo de riesgos suele ser poco difundido, por lo que conocer su impacto permite tomar decisiones informadas para proteger la salud del hogar.

TE PUEDE INTERESAR: Las estudiantes en México no asisten y desertan a la escuela con la llegada de la menstruación

DATOS CURIOSOS

· El olor duradero de los suavizantes proviene de microcápsulas químicas que se rompen con el movimiento.

· Muchos VOCs no tienen olor, por lo que es difícil detectar su presencia.

· La ropa “sin fragancia” no significa necesariamente libre de químicos, sino sin perfumes añadidos.

Temas


Salud

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Sheinbaum volvió a llamar la atención internacional al portar un vestido morado con flores violetas y detalles verdes durante su visita al Kennedy Center en Washington.

Sheinbaum conquista a The New York Times por su estilo con bordados indígenas
Peregrinos son arrollados y hay un saldo de ocho lesionados, en NL

Peregrinos son arrollados y hay un saldo de ocho lesionados, en NL
Una advertencia de tsunami se muestra en una televisión en Yokohama, cerca de Tokio, el lunes 8 de diciembre de 2025, después de que un fuerte terremoto golpeara la costa norte de Japón; se emitió una alerta de tsunami.

Un poderoso terremoto de magnitud 7.2 sacude la costa de Japón y activa una alerta de tsunami
Durante seis años en dicha institución, Alejandro Gertz Manero no hizo públicos sus bienes patrimoniales, al igual que otros 12 funcionarios de la fiscalía.

Opacidad patrimonial fue la norma en la FGR de Gertz Manero
Es un servicio de transporte meramente turístico y “de lujo” cuyos usuarios debieran pagar el costo del boleto en su totalidad, planteó.

Pierde Tren Maya 10 veces más que sus ingresos

Bancos en México cerrarán el 12 y 25 de diciembre. Descubre alternativas seguras para retirar, depositar o pagar sin sucursal y evita contratiempos en la temporada navideña.

Bancos en México... ¿Qué días de diciembre cerrarán y qué alternativas para retirar o depositar tengo?
El exfutbolista y actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco volvió a generar controversia tras agredir al exportero de Chivas Sergio Hernández durante un partido de leyendas en McAllen, Texas.

Otra de Cuauhtémoc Blanco... golpea a portero de Chivas en juego de leyendas (video)
Paramount presentó una oferta pública de adquisición por 108 mil millones de dólares para quedarse con la totalidad de WBD, desafiando directamente el acuerdo previamente aprobado entre Netflix y la compañía.

Paramount lanza oferta de 108 mil mdd por Warner Bros. Discovery y supera en valor la propuesta de Netflix