Este es el próximo día feriado oficial después de vacaciones de Semana Santa

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/ 6 abril 2026
    Este es el próximo día feriado oficial después de vacaciones de Semana Santa
    Se trata del 1° de mayo, por la conmemoración del Día del Trabajo, el cual es considerado un día de descanso obligatorio de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT). FREEPIK

La buena noticia es que no tendremos que esperar tanto, en menos de un mes podremos disfrutar de un día feriado oficial

Semana Santa concluyó el domingo y aunque algunos sectores todavía siguen disfrutando de las vacaciones, otros están pensando cuando será el próximo puente, porque se quedaron con ganas de más playa.

La buena noticia es que no tendremos que esperar tanto, en menos de un mes podremos disfrutar de un día feriado oficial, que se une al fin de semana.

https://vanguardia.com.mx/vida/ademas-de-semana-santa-habra-otros-dias-de-descanso-en-abril-2026-esto-dicen-la-sep-y-la-lft-FO19712106

¿CUÁL ES EL SIGUIENTE FERIADO?

Se trata del 1° de mayo, por la conmemoración del Día del Trabajo, el cual es considerado un día de descanso obligatorio de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT).

De acuerdo con el artículo 74 de la LFT, el próximo viernes 1 de mayo es considerado como día de descanso obligatorio, por lo que los empleados tendrán un feriado en sus centros laborales.

Aunque, debes tener en cuenta que el Día del Trabajo cae en viernes, por lo que abre la posibilidad de que muchos trabajadores organicen sus días de vacaciones para tomar un puente en fin de semana.

¿Y EN LA SEP?

Este también se aplica para las escuelas, alumnos y docentes, el asueto también está marcado en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) como día inhábil.

Además de los que se mencionaron anteriormente, estos son los días de descanso oficial que faltan del ciclo escolar 2025-2026, marcados por el calendario de la SEP:

1. Puentes escolares:

* 5 de mayo: Aniversario de la Batalla de Puebla;

* 15 de mayo: Día de los Maestros y Maestras.

2. Sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE):

* 29 de mayo;

* 26 de junio.

3. Descarga de calificaciones:

* 13 de marzo;

* 3 de julio.

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1 DE MAYO, DÍA DEL TRABAJO

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) y el calendario oficial del Gobierno de México, el 1 de mayo es una fecha fija e inamovible. Es decir, no se traslada para otra fecha, como ocurre con otros días festivos.

Por lo tanto, el viernes 1 de mayo de 2025 será un día oficial de descanso obligatorio, y habrá puente ese fin de semana.

El descanso aplica de forma generalizada para:

• Trabajadores del sector público y privado.

• Estudiantes de todos los niveles educativos, tanto de instituciones públicas como privadas.

• Docentes y personal académico, quienes también reciben el día libre.

¿Y SI TRABAJO EL 1 DE MAYO? ESTO DICE LA LEY

La Ley Federal del Trabajo establece que el 1 de mayo es un día de descanso obligatorio. Sin embargo, si por razones operativas o empresariales debes laborar ese día, tu empleador está obligado a pagarte doble o triple, según el tipo de contrato y condiciones laborales.

Específicamente, si trabajas en un día festivo oficial sin descanso compensatorio, la ley señala que debes recibir:

• Tu salario normal por el día trabajado
• El doble por tratarse de un día festivo laborado.
• En total, deberías recibir al menos el triple de tu salario diario.

La Ley Federal del Trabajo, en su Artículo 74, establece los días de descanso obligatorio a nivel nacional durante todo el año, sin embargo, estos son los asuetos que faltan para el resto del 2026:

* 1 de mayo: Día del Trabajo

* 16 de septiembre: Día de la Independencia

* 16 de noviembre: Conmemoración del Día de la Revolución Mexicana (correspondiente al 20 de noviembre)

* 25 de diciembre: Navidad

Es importante recordar que, si una persona labora durante uno de estos días, entonces se le debe pagar lo correspondiente a un día normal de trabajo más el doble adicional, sin importar la jornada, modalidad de contratación o sector productivo.

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SIGNIFICADO DEL DÍA DEL TRABAJO EN MÉXICO

En el país, el Día del Trabajo no solo representa un descanso: es una jornada de reivindicación obrera. Desde su oficialización en 1923, ha sido un día donde se conmemora la lucha laboral y se exige respeto a los derechos humanos en el entorno laboral.

En ciudades como la Ciudad de México, es común ver marchas multitudinarias organizadas por sindicatos, trabajadores del sector salud, educación, transporte y más. Las demandas más comunes son:

• Aumento de salarios.
• Mejores condiciones laborales.
• Seguridad social y estabilidad en el empleo.
• Equidad de género en el trabajo.

El Día del Trabajo tiene un origen histórico y combativo. Surgió tras los hechos ocurridos en Chicago, Estados Unidos, el 1 de mayo de 1886, cuando miles de trabajadores salieron a las calles a exigir mejores condiciones laborales y una jornada de 8 horas de trabajo. La protesta terminó en una sangrienta represión por parte de las autoridades, dejando un legado que aún se honra.

En México, esta fecha comenzó a conmemorarse desde 1923, cuando la Casa del Obrero Mundial organizó el primer desfile obrero del 1 de mayo. Participaron más de 25 mil trabajadores, marcando el inicio de una tradición de lucha y reivindicación de derechos laborales.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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