Mensaje de Arecibo... ¿qué contiene la grabación de radio enviada al espacio para comunicarse con extraterrestres?

La transmisión duró solo tres minutos , pero fue lo suficientemente intensa como para viajar a una distancia de más de 25 mil años luz , dirigida hacia el cúmulo estelar Messier 13 , en la constelación de Hércules. Aunque su destino es inalcanzable en términos humanos, su simbolismo científico y cultural sigue siendo profundo.

El 16 de noviembre de 1974, desde el radiotelescopio de Arecibo , en Puerto Rico, se transmitió un mensaje que se convirtió en un símbolo del deseo humano por encontrar vida fuera de la Tierra. Conocido como el Mensaje de Arecibo , fue diseñado por un equipo de científicos encabezado por Frank Drake y Carl Sagan , quienes utilizaron una potente señal de radio para enviar información básica sobre la humanidad y el planeta.

QUÉ CONTIENE EL MENSAJE DE ARECIBO

El contenido del mensaje fue cuidadosamente diseñado para comunicar, de manera universal, datos sobre la vida humana, la biología y la tecnología terrestre. La señal consistió en una serie de 1,679 bits (número elegido por ser el producto de dos números primos), que podían organizarse en una matriz de 73 filas y 23 columnas para formar un pictograma.

Dentro de esa imagen estaban codificados los siguientes elementos:

• Los números del 1 al 10 para mostrar la base matemática de los humanos.

• Los elementos químicos esenciales para la vida: hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo.

• La estructura del ADN, representando la doble hélice.

• Una figura humana, acompañada de la altura promedio y la población terrestre de la época (unos 4 mil millones de personas).

• El Sistema Solar, indicando que la señal provenía del tercer planeta: la Tierra.

• El radiotelescopio de Arecibo, como muestra de la tecnología usada para emitir el mensaje.

En conjunto, el Mensaje de Arecibo fue una especie de carta cósmica que describía quiénes somos, de dónde venimos y qué nivel de conocimiento poseemos.

POR QUÉ SE ENVIÓ EL MENSAJE

Más que intentar establecer contacto inmediato con vida extraterrestre, el mensaje fue una demostración científica de la capacidad del nuevo sistema de transmisión del radiotelescopio de Arecibo. Fue una manera de mostrar el poder de la comunicación interestelar y la posibilidad de que, algún día, otras civilizaciones pudieran recibir y descifrar una señal proveniente de la Tierra.

El propio Carl Sagan explicó que el mensaje era un gesto simbólico, un recordatorio de que la humanidad es capaz de pensar más allá de sus fronteras y mirar hacia las estrellas con curiosidad y esperanza.

EL LEGADO DEL MENSAJE Y SUS INTERPRETACIONES

Aunque ningún mensaje de respuesta ha sido recibido, el Mensaje de Arecibo dejó un profundo impacto en la cultura científica y popular. Inspiró a generaciones de astrónomos, artistas y cineastas que vieron en él una metáfora del deseo humano de conexión y descubrimiento.

En 2001, un grupo anónimo dejó una figura en un campo de trigo cerca del radiotelescopio de Chilbolton, en Inglaterra, con un patrón que imitaba la estructura del mensaje original. Aunque se trató de una broma elaborada, reavivó el interés público por el tema y la pregunta eterna: ¿estamos solos en el universo?

DATOS CURIOSOS SOBRE EL MENSAJE DE ARECIBO

• El radiotelescopio de Arecibo, desde donde se envió la señal, colapsó en 2020, pero su legado continúa siendo un ícono de la exploración espacial.

• La señal fue enviada con una potencia de 1,000 kilovatios, una de las más fuertes jamás utilizadas para comunicación astronómica.

• El cúmulo Messier 13 está tan lejos que, aunque la señal viaje a la velocidad de la luz, tardará más de 25,000 años en llegar.

• En 1999, la NASA incluyó una copia digital del mensaje en la sonda espacial Pioneer 10, como símbolo de la persistencia humana por comunicarse con el cosmos.

UN LLAMADO AL UNIVERSO

El Mensaje de Arecibo no fue solo un experimento técnico, sino un acto de esperanza. Representó la idea de que, en medio de la vastedad del universo, la humanidad puede levantar la voz y decir: “Estamos aquí, existimos y queremos comprender.”

A cinco décadas de su envío, el mensaje sigue viajando entre las estrellas, recordándonos que la curiosidad científica y la búsqueda de conexión son rasgos esenciales de lo que significa ser humano.