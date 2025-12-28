Mensajes para dedicar en Año Nuevo 2026 por WhatsApp

En la víspera del Año Nuevo las personas se llenan de nostalgia al recordar los grandes sucesos que vivieron a lo largo de este 2025. Momentos buenos y malos, risas, enojos y hasta lágrimas pudieron marcar días especiales. Muchos esperamos un mejor año: con esperanza, nuevas aventuras y memorias. ¿Estás listo para recibir el próximo 2026 con los brazos bien abiertos? Las familias y amistades suelen compartir sus sentimientos, deseos y propósitos que esperan cumplir, pero la mayoría de las veces no saben cómo expresarlo. Es por eso que aquí te compartimos una serie de mensajes que puedes dedicarle a tus seres queridos. TE PUEDE INTERESAR: Diciembre: cómo hacer un cierre de año memorable

MENSAJES PARA COMPARTIR CON FAMILIA, PAREJA Y AMIGOS EN AÑO NUEVO Si estás cansado del típico “¡Feliz Año Nuevo!”, aquí te compartimos estas palabras que puedes dedicar o publicar en redes sociales: - Que el Año Viejo se quede con lo malo y que el Año Nuevo te enseñe todo lo bueno que tiene la vida para ti.

- En el nuevo año: valora lo que tienes, supera lo que te duele y lucha por lo que quieres.

- Cada año que paso contigo es mejor que el anterior. Por seguir creando más recuerdos juntos ¡Feliz Año Nuevo!

- Esta noche sólo te pido una cosa... mira al cielo y cuenta todas las estrellas que hay en él. ¡Esos son todos los buenos deseos que te mando yo para este próximo año!

- Quiero enviarte algo especial para este Nuevo Año, pero tengo un problema... ¡No sé cómo se envuelve un abrazo, un beso y todo mi cariño!

- ¡Feliz Año Nuevo! Mi deseo de este año es que tengas la calidez del amor e ilumines el camino de tu vida hacia una dirección positiva.

- En la víspera de Año Nuevo, el mundo entero celebra el hecho de que una fecha cambia. Celebremos también las fechas en las que cambiamos al mundo.

- Doce meses, cuatro estaciones, un corazón alegre y unos ojos soñadores. ¡Feliz Año Nuevo!

- Te deseo 12 meses de placer, 52 semanas de emoción, 365 días de risa, 8 mil 760 horas de buena suerte, 525 mil 600 minutos de alegría y 31 millones 536 mil 000 segundos de éxito en lo que te propongas.

- Cierra los ojos, piensa en todo lo que te hizo sonreír en el año que termina y olvídate de lo demás. Ojalá esas sonrisas se multipliquen por mil en el próximo año.

- Cuando le queden pocos segundos a este año que termina, cierra los ojos y pide un deseo, que yo haré lo mismo. Mi deseo es que todos los tuyos se cumplan.

- “En el comienzo de este nuevo año, elevo mis pensamientos con gratitud por las bendiciones del año que quedó atrás. En este tiempo de renovación, pido sabiduría para enfrentar lo que vendrá, coraje para superar desafíos y un corazón abierto para abrazar la alegría y la empatía”.

- “Lo que deseo para ti. Felicidad, muy dentro de ti. Serenidad, en cada amanecer. Éxito, en cada faceta de tu vida. Amigos, muy cercanos y pendientes de ti. Amor, que siempre fluya de tu interior. Conocimiento, de la gracia y el amor de Dios. Recuerdos especiales, de todo el ayer. Un brillante hoy, con mucho por lo cual agradecer. Un camino, que te lleve a un hermoso mañana. Sueños, para que se conviertan en realidad; y gratitud por todas las maravillosas cosas a tu alrededor”.

-“Pasamos el 1 de enero recorriendo nuestras vidas, habitación por habitación, elaborando una lista de trabajos por hacer, grietas por reparar. Quizás este año, para equilibrar la lista, deberíamos caminar por las habitaciones de nuestras vidas... no buscando defectos sino potencial”, de Ellen Goodman.

- "Nosotros abriremos el libro. Sus páginas están en blanco. Nosotros mismos les vamos a poner palabras. El libro se llama Oportunidad y su primer capítulo es el día de Año Nuevo", de Edith Lovejoy Pierce.

MENSAJES CORTOS PARA COMPARTIR EN AÑO NUEVO - Las nuevas aventuras ya llegan. ¡Feliz Año Nuevo!

- Que el Año Nuevo te traiga paz, alegría y felicidad.

- ¡Espero que todos tus sueños se hagan realidad en este nuevo año!

- Es hora de olvidar el pasado y celebrar un nuevo comienzo.

- Por otros 365 días a tu lado, ¡Feliz Año Nuevo!

- Mi único deseo es que este nuevo año sea inolvidable para ti.

- Ojalá este año que comienza sea el más feliz de tu vida.

- ¡Feliz Año Nuevo! ¡365 nuevos días! ¡365 nuevas oportunidades!

- Que este nuevo año esté lleno de aventuras y crecimiento.

- Que en estas fechas reine en tu hogar el amor, paz, felicidad y prosperidad.

- La vida nos ha regalado un año más, y celebro poder compartirlo contigo.

- “Año Nuevo = ¡Una Nueva Vida! Decide hoy en quién te convertirás, qué darás, cómo vivirás”, por Antonio Robbins.

- “El año nuevo es la luz brillante que ilumina el camino del futuro bordeado de sueños”, de Munia Khan.

- “Con todo mi corazón te deseo que la magia de año nuevo te ilumine y ayude a seguir luchando por tus sueños ¡Feliz Año Nuevo!”;

- “Porque las palabras del año pasado pertenecen al idioma del año pasado. Y las palabras del año que viene esperan otra voz”, de TS Eliot.

- “Te envío mis mejores deseos, para que esta noche de paz sea tan solo el comienzo de un año pleno de éxitos. ¡Feliz Año!”.

- “Dentro de cada error se esconde una gran lección. Y aunque no quiero cometer el error hasta el Año Nuevo, ciertamente quiero aprender la lección que contiene”, de Craig D. Lounsbrough.

- “Y aunque para las uvas hay algunos nuevos a los que ya no están echaremos de menos y a ver si espabilamos los que estamos vivos en el año que viene, nos reímos”, ‘Un año más’ de Mecano;

- “Que todos tengamos de vez en cuando la visión de un mundo en el que cada vecino sea un amigo. Feliz Año Nuevo”, ‘Happy New Year’ de ABBA;

- “¡Happy New Year 2026! Espero que este nuevo año esté repleto de retos y millones de éxitos”.

- “Deseo que este año nuevo te conduzca a hacer el viaje de tus sueños”.

- "Comienza el año corriendo hacia tus seres queridos, hacia el trabajo que te emociona y hacia la vida que sueñas".