Diciembre: cómo hacer un cierre de año memorable

Tamara Robles
por Tamara Robles

Un ejercicio de conciencia para despedir el año, integrar lo vivido y abrir espacio a un nuevo comienzo con intención.

Vida
/ 28 diciembre 2025
Diciembre tiene algo particular: nos enfrenta con el paso del tiempo. A veces, un año entero se escurre como agua entre las manos. Cuando volteamos atrás, descubrimos que pasó rápido, intenso, lleno de aprendizajes, retos y emociones encontradas. Ha sido, sin duda, un año complejo. ¿Cómo lo sentiste tú? ¿Con qué palabra definirías este capítulo de tu vida?

El 2026 está por llegar y con él aparece esa sensación tan característica de nuevo comienzo. Enero suele venir cargado de propósitos, expectativas y deseos de cambio. Nos gusta pensar que el año nuevo traerá algo distinto, pero la verdad es que somos nosotros quienes le damos contenido y sentido a cada etapa. El cambio no ocurre solo porque el calendario avanza; ocurre cuando decidimos ofrecerle algo nuevo al tiempo que empieza: una mirada distinta, mayor conciencia, más bienestar emocional.

Por eso, antes de correr hacia lo que sigue, vale la pena hacer una pausa. Cerrar el año de forma consciente implica mirar al 2025 con honestidad y preguntarle a nuestro “yo” de este periodo qué quiere conservar, qué funcionó, qué no, dónde tropezó y qué anhela construir hacia adelante. Cerrar bien no es quedarnos en el pasado, es integrarlo para avanzar con más claridad.

A continuación, te comparto cinco preguntas que pueden ayudarte a lograr un cierre de año profundo y verdaderamente memorable.

Primero, identifica cinco logros de este año de los que te sientas orgulloso. Luego profundiza: ¿cómo los alcanzaste?, ¿qué hiciste diferente?, ¿qué te costó?, ¿qué tuviste que soltar?, ¿qué te sostuvo cuando dudaste?, ¿qué sentiste al llegar ahí? Reconocer los logros no es soberbia; es memoria emocional y autoestima consciente.

Segundo, nombra cinco retos que hayan sido especialmente dolorosos o difíciles, incluidas frustraciones y pérdidas. Pregúntate: ¿qué ocurrió?, ¿cómo reaccioné?, ¿qué emociones aparecieron?, ¿qué aprendí?, ¿qué haría distinto hoy? Si sigues atravesando un duelo o proceso complejo, reflexiona: ¿cómo ha cambiado mi perspectiva?, ¿qué necesito ahora para cuidar mi paz?, ¿qué sí está bajo mi control?

Tercero, define qué actitud deseas adoptar frente a los retos que vienen o a los que aún continúan. Más allá de las circunstancias, ¿desde qué lugar interno quieres vivirlos? La actitud no elimina los problemas, pero transforma profundamente la forma de transitarlos.

Cuarto, escribe cinco pensamientos negativos recurrentes que te dices y que resultan duros o agresivos: sobre tu cuerpo, tus decisiones, tus errores o tu forma de ser. Después, crea cinco pensamientos alternativos, más amables y realistas, que puedan acompañarte cuando aparezcan los juicios. Aprender a hablarnos mejor también es una forma de sanación.

Por último, identifica cinco oportunidades que deseas generar conscientemente en el 2026: en tus relaciones, tu salud emocional, tu trabajo o tu crecimiento personal. No esperes a que lleguen solas; piensa qué pequeños pasos puedes empezar a dar desde hoy para construirlas.

Cerrar un año es honrar lo vivido, agradecer lo aprendido y soltar lo que ya cumplió su función. Que el 2026 no sea solo un año nuevo, sino un año vivido con intención, conciencia y compasión. Porque al final, todos seguimos siendo un proceso. Todos somos, todavía, un todavía.

