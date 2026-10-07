Se forma la Tormenta Tropical Simon frente a Michoacán: alerta Conagua
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El fenómeno evolucionó desde la depresión Veinte-E a 285 km de Lázaro Cárdenas. Se prevén fuertes lluvias en las costas del Pacífico.
La Tormenta Tropical Simon se formó esta tarde en las costas del Océano Pacífico a partir de la evolución de la depresión tropical Veinte-E. El fenómeno meteorológico se ubica a 285 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional mantienen vigilancia preventiva. El sistema avanza hacia el oeste-noroeste mientras genera alerta en las autoridades de protección civil.
LLUVIAS INTENSAS Y OLEAJE ALTO EN EL PACÍFICO MEXICANO
Cuatro estados enfrentarán las precipitaciones más fuertes por el paso de la tormenta. Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Colima registrarán lluvias puntuales intensas durante las próximas horas.
Las costas sufrirán olas de 2 a 3 metros de altura debido a la fuerza de los vientos del ciclón. Se pide a la población y a los navegantes extremar precauciones ante el riesgo de deslaves, inundaciones e incremento en el nivel de ríos.
TRAYECTORÍA Y RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN
El fenómeno seguirá su desplazamiento bordeando las costas mexicanas hacia el noroeste. Estados como Jalisco, Nayarit y Sinaloa permanecen en monitoreo constante por posibles cambios en la trayectoria.
Protección Civil pide atender las indicaciones oficiales en zonas vulnerables, tales como: identificar los refugios temporales más cercanos, evitar cruzar ríos o arroyos con corriente alta y suspender actividades acuáticas o de navegación en las zonas bajo alerta.