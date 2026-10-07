Se forma la Tormenta Tropical Simon frente a Michoacán: alerta Conagua

La Tormenta Tropical Simon se formó esta tarde en las costas del Océano Pacífico a partir de la evolución de la depresión tropical Veinte-E. El fenómeno meteorológico se ubica a 285 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional mantienen vigilancia preventiva. El sistema avanza hacia el oeste-noroeste mientras genera alerta en las autoridades de protección civil.

LLUVIAS INTENSAS Y OLEAJE ALTO EN EL PACÍFICO MEXICANO

Cuatro estados enfrentarán las precipitaciones más fuertes por el paso de la tormenta. Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Colima registrarán lluvias puntuales intensas durante las próximas horas.

Las costas sufrirán olas de 2 a 3 metros de altura debido a la fuerza de los vientos del ciclón. Se pide a la población y a los navegantes extremar precauciones ante el riesgo de deslaves, inundaciones e incremento en el nivel de ríos.