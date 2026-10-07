Se forma la Tormenta Tropical Simon frente a Michoacán: alerta Conagua

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    Se forma la Tormenta Tropical Simon frente a Michoacán: alerta Conagua
    Tormenta Tropical Simon en el pacífico mexicano. CONAGUA

El fenómeno evolucionó desde la depresión Veinte-E a 285 km de Lázaro Cárdenas. Se prevén fuertes lluvias en las costas del Pacífico.

La Tormenta Tropical Simon se formó esta tarde en las costas del Océano Pacífico a partir de la evolución de la depresión tropical Veinte-E. El fenómeno meteorológico se ubica a 285 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cierra-marina-puertos-en-3-estados-por-tormenta-isaias-NP23979675

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional mantienen vigilancia preventiva. El sistema avanza hacia el oeste-noroeste mientras genera alerta en las autoridades de protección civil.

LLUVIAS INTENSAS Y OLEAJE ALTO EN EL PACÍFICO MEXICANO

Cuatro estados enfrentarán las precipitaciones más fuertes por el paso de la tormenta. Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Colima registrarán lluvias puntuales intensas durante las próximas horas.

Las costas sufrirán olas de 2 a 3 metros de altura debido a la fuerza de los vientos del ciclón. Se pide a la población y a los navegantes extremar precauciones ante el riesgo de deslaves, inundaciones e incremento en el nivel de ríos.

https://vanguardia.com.mx/informacion/se-aproximan-3-ciclones-tropicales-a-mexico-con-72-horas-de-lluvia-granizadas-y-fuertes-rafagas-de-viento-de-hasta-70-km-h-KP23970965

TRAYECTORÍA Y RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN

El fenómeno seguirá su desplazamiento bordeando las costas mexicanas hacia el noroeste. Estados como Jalisco, Nayarit y Sinaloa permanecen en monitoreo constante por posibles cambios en la trayectoria.

Protección Civil pide atender las indicaciones oficiales en zonas vulnerables, tales como: identificar los refugios temporales más cercanos, evitar cruzar ríos o arroyos con corriente alta y suspender actividades acuáticas o de navegación en las zonas bajo alerta.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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