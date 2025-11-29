Mi Beca para Empezar para el ciclo escolar 2025-2026: requisitos y fechas

    El registro al programa Mi Beca para Empezar para estudiantes de nuevo ingreso seguirá abierto hasta el 31 de diciembre de 2025; autoridades detallan requisitos, documentos y pasos para completar el trámite en plataformas oficiales Foto: Vanguardia

Madres y tutores realizan el registro digital para incorporar a estudiantes de nuevo ingreso al programa Mi Beca para Empezar en la Ciudad de México

El programa Mi Beca para Empezar, uno de los apoyos económicos prioritarios para estudiantes de educación básica en la Ciudad de México, continúa su proceso de registro correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, dirigido exclusivamente a alumnas, alumnos y adolescentes de nuevo ingreso inscritos en escuelas públicas de preescolar, primaria y Centros de Atención Múltiple (CAM).

De acuerdo con el Gobierno capitalino, el registro comenzó en septiembre y permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2025, fecha límite para que madres, padres y tutores completen el trámite, considerado indispensable para que los estudiantes puedan incorporarse al programa y recibir el apoyo mensual durante el ciclo escolar en curso.

REQUISITOS Y LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO

Las autoridades señalaron que el trámite es obligatorio únicamente para quienes se integran por primera vez a Mi Beca para Empezar. Para ello, es necesario cumplir con criterios de elegibilidad y contar con documentación vigente que será validada mediante la plataforma digital habilitada para este proceso.

Entre los requisitos principales se encuentra que las y los estudiantes estén inscritos en una escuela pública de nivel básico dentro de la Ciudad de México o en un Centro de Atención Múltiple. Además, el tutor responsable debe contar con una cuenta activa en Llave CDMX, herramienta digital mediante la cual se gestiona el expediente del beneficiario. En el caso de estudiantes mayores de edad inscritos en CAM, estos pueden realizar el procedimiento utilizando su propia cuenta.

Para completar el registro, se requiere subir al sistema los siguientes documentos:

- Identificación oficial vigente de la madre, padre o tutor.

- Comprobante de domicilio en la Ciudad de México con una antigüedad no mayor a tres meses.

- CURP del estudiante y datos escolares actualizados.

PROCESO EN LÍNEA PARA COMPLETAR LA INSCRIPCIÓN

El trámite se realiza únicamente a través de plataformas oficiales del Gobierno de la Ciudad de México. El procedimiento consta de tres pasos:

- Crear o actualizar la cuenta Llave CDMX mediante el portal llave.cdmx.gob.mx.

- Ingresar al sitio de registro del programa en registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx.

- Registrar al estudiante proporcionando la información personal y académica solicitada, así como la documentación requerida.

En la misma plataforma, los tutores pueden realizar la incorporación de las personas beneficiarias, actualizar datos de contacto o consultar el estatus de la solicitud, ya sea que esta haya sido aprobada o requiera correcciones.

ENTREGA DE TARJETAS Y TRÁMITES ADICIONALES

La Secretaría de Bienestar Educativo informó que las primeras entregas de tarjetas comenzaron en noviembre para quienes completaron su registro desde septiembre. Los estudiantes que se registren posteriormente recibirán su medio de pago en fechas asignadas por la dependencia, las cuales serán notificadas a través de los canales oficiales.

Asimismo, la plataforma Citas CDMX (citas.cdmx.gob.mx) se mantiene habilitada para atender trámites presenciales relacionados con el programa, entre ellos:

- Solicitud de cambio de tutor.

- Actualización de registro.

- Entrega de tarjeta física.

- Aclaraciones sobre el proceso de inscripción.

Las autoridades reiteraron el llamado a no dejar pasar el cierre del registro, programado para el 31 de diciembre de 2025. Solo los expedientes completados dentro del periodo establecido serán validados para recibir los apoyos económicos mensuales del programa social durante el ciclo escolar 2025-2026.

