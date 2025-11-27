Este Programas del Bienestar abre registro en diciembre 2025: Conoce fechas, requisitos y proceso

Información
/ 28 noviembre 2025
    Este Programas del Bienestar abre registro en diciembre 2025: Conoce fechas, requisitos y proceso
    Noviembre 2025 está por llegar a su fin y, con la llegada de diciembre, viene una nueva etapa de registro a un programa social del Bienestar. FOTO: VANGUARDIA

Conoce todo lo que debes saber sobre el Programa del Bienestar que abre registro iniciando este diciembre de 2025

Noviembre 2025 está por llegar a su fin y, con la llegada de diciembre, viene una nueva etapa de registro a un programa social del Bienestar impulsado por el Gobierno de México, en manos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de las iniciativas del Bienestar, una gran variedad de sectores de población reciben apoyos económicos que benefician sus finanzas personales. Algunas de estas personas son adultos mayores de 65 años, personas con discapacidad, mujeres mayores de 60 años, madres solteras, estudiantes de todos los niveles escolares y personas en calidad de desempleo.

TE PUEDE INTERESAR: Beca Benito Juárez 2025: fecha de inicio del último pago del año; así puedes verificar tu estatus

Para el próximo diciembre 2025, ya hay un programa que dará oportunidad a nuevos beneficiarios para que se incorporen.

PROGRAMA DEL BIENESTAR QUE ABRE REGISTRO EN DICIEMBRE 2025: CONOCE LA FECHA Y LOS REQUISITOS

VANGUARDIA MX te recomienda prestar mucha atención a las fechas que debes apuntar, así como los requisitos y documentos que debes reunir para ser de los próximos beneficiarios.

* Jóvenes Construyendo el Futuro: Está dedicado a personas de 18 a 29 años de edad que no estudian ni trabajan con empresas, talleres, instituciones o negocios, donde reciben capacitación laboral.

1. Fecha de registro: Comienza a partir del 1 de diciembre.

2. Apoyo que ofrece: Se reparten 8 mil 480 pesos mensuales, además de seguro médico por parte del IMSS que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

3. Requisitos y documentos que se necesitan:

- Tener entre 18 y 29 años de edad.

- No estar trabajando ni estudiando.

- Identificación oficial vigente con fotografía.

- CURP.

- Comprobante de domicilio.

- Fotografía reciente.

4. Proceso de registro:

- Plataforma Oficial: Ingresa a la página oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/

- Ficha de Registro: Completa la ficha de registro con tus datos personales.

- Documentos: Sube tu identificación, CURP, comprobante de domicilio y fotografía.

- Consulta: Puedes consultar el mapa de focalización en la misma página para saber si tu municipio o alcaldía participa en esta apertura.

- Vinculación: Una vez registrado, podrás ser vinculado con un Centro de Trabajo o empresa para iniciar tu capacitación.

TE PUEDE INTERESAR: Banco del Bienestar moderniza su app: transferencias, CoDi y DiMo llegarán en 2026

RECOMENDACIONES A CONSIDERAR PARA EL REGISTRO A PROGRAMAS SOCIALES DEL BIENESTAR

1. Requisitos de elegibilidad:

* Cumplir con el perfil del programa: Cada programa social tiene un público objetivo específico. Asegúrate de que el solicitante cumpla con la edad, el nivel educativo y la ubicación geográfica requerida.

* No recibir otra beca similar: Muchos programas, como las Becas Benito Juárez y la Beca para Escuelas Particulares del Estado de México, tienen como requisito que el beneficiario no cuente con otro apoyo económico gubernamental o privado con el mismo fin.

2. Proceso de registro:

* Registro en línea: La mayoría de los programas sociales en la actualidad realizan su proceso de registro de manera digital. Es vital tener acceso a una computadora o dispositivo móvil con conexión a internet estable.

* Creación de cuentas: Programas como la Beca Rita Cetina y Mi Beca para Empezar solicitan la creación de una cuenta en plataformas específicas, como Llave MX o Llave CDMX, para poder completar el registro. Es recomendable hacerlo con anticipación para evitar contratiempos.

* Calendario de registro: Los programas establecen un calendario para la recepción de solicitudes, que a menudo se organiza por estados o por la letra inicial del apellido. Mantente atento a las fechas correspondientes para evitar que se te pase el plazo.

* Llenado de formularios: Es crucial llenar todos los campos de las cédulas de solicitud (CSI) con información precisa y verídica para evitar que el registro sea rechazado.

3. Seguimiento y comunicación:

* Canales oficiales: La información más segura y confiable se encuentra en las páginas web y redes sociales oficiales de las dependencias gubernamentales a cargo de los programas (Secretaría de Bienestar, Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Fideicomiso Bienestar Educativo, etc.).

* Contacto vigente: Durante el registro se solicitan números telefónicos y correos electrónicos. Asegúrate de proporcionar datos de contacto que utilices de forma regular, ya que por estos medios se te notificará el estatus de tu solicitud y los siguientes pasos a seguir.

* Estatus de la solicitud: Después de completar el registro, es importante dar seguimiento al estatus de la solicitud a través de los portales designados para ello (como el Buscador de Estatus en el caso de las Becas Benito Juárez).

Temas


Jóvenes Construyendo El Futuro
programas sociales
trámites

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Las profesiones más requeridas a futuro serán médicos, enfermeras, programadores, especialistas en inteligencia artificial, investigadores, arquitectos, ingenieros y biotecnólogos.

Dominarán hacia 2050 empleos en salud, tecnología e industria en México: IMCO
En trabajo de hogar se contempla proporcionar alimentos, limpieza y mantenimiento a la vivienda, limpieza y cuidado de la ropa y calzado, compras y administración del hogar, entre otras actividades.

Coahuila: Aportan mujeres 70% del valor por trabajo del hogar no remunerado; ‘refleja desigualdad estructural’

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Alejandro Gertz Manero dejó la FGR tras aceptar ser representante de México en una embajada. Ernestina Godoy asumirá de manera provisional.

‘Le ofrecí una embajada y aceptó’... Sheinbaum sobre renuncia de Gerzt Manero a la FGR
En sus investigaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) encontró que a principios de este año los Farías contactaron a Daniel Roldán Morales, uno de los operadores de Reyes, para tratar de negociar un aumento en la tarifa.

Tiene red de Rocha vínculos con Cártel de Sinaloa
Destacó inversión de 433 mdp en vehículos tácticos, patrullas, armas largas y cortas, municiones, uniformes, cascos balísticos, chalecos y equipos anti motín.

Consolidar a Coahuila como el más seguro del norte, reto para 2026: Secretario de Seguridad
Descubre los precios y platillos de la cena navideña Costco 2025. Lasañas, pavo, romeritos, lomos y ensaladas listas para servir en esta temporada.

Cena navideña Costco 2025... precios y platillos disponibles
¿Qué hacer en Saltillo? Llega el Encuentro de Artesanía y Cocina Tradicional, teatro de sombras y musicales

¿Qué hacer en Saltillo? Llega el Encuentro de Artesanía y Cocina Tradicional, teatro de sombras y musicales
CeeDee Lamb concretó una jugada de 51 yardas que cambió el rumbo del juego especial de Día de Acción de Gracias.

Triunfo que enciende la vela: Cowboys toman el segundo juego de Thanksgiving y hunden a Chiefs rumbo a Playoffs