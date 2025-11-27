Este Programas del Bienestar abre registro en diciembre 2025: Conoce fechas, requisitos y proceso
Conoce todo lo que debes saber sobre el Programa del Bienestar que abre registro iniciando este diciembre de 2025
Noviembre 2025 está por llegar a su fin y, con la llegada de diciembre, viene una nueva etapa de registro a un programa social del Bienestar impulsado por el Gobierno de México, en manos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
A través de las iniciativas del Bienestar, una gran variedad de sectores de población reciben apoyos económicos que benefician sus finanzas personales. Algunas de estas personas son adultos mayores de 65 años, personas con discapacidad, mujeres mayores de 60 años, madres solteras, estudiantes de todos los niveles escolares y personas en calidad de desempleo.
Para el próximo diciembre 2025, ya hay un programa que dará oportunidad a nuevos beneficiarios para que se incorporen.
PROGRAMA DEL BIENESTAR QUE ABRE REGISTRO EN DICIEMBRE 2025: CONOCE LA FECHA Y LOS REQUISITOS
* Jóvenes Construyendo el Futuro: Está dedicado a personas de 18 a 29 años de edad que no estudian ni trabajan con empresas, talleres, instituciones o negocios, donde reciben capacitación laboral.
1. Fecha de registro: Comienza a partir del 1 de diciembre.
2. Apoyo que ofrece: Se reparten 8 mil 480 pesos mensuales, además de seguro médico por parte del IMSS que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.
3. Requisitos y documentos que se necesitan:
- Tener entre 18 y 29 años de edad.
- No estar trabajando ni estudiando.
- Identificación oficial vigente con fotografía.
- CURP.
- Comprobante de domicilio.
- Fotografía reciente.
4. Proceso de registro:
- Plataforma Oficial: Ingresa a la página oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/
- Ficha de Registro: Completa la ficha de registro con tus datos personales.
- Documentos: Sube tu identificación, CURP, comprobante de domicilio y fotografía.
- Consulta: Puedes consultar el mapa de focalización en la misma página para saber si tu municipio o alcaldía participa en esta apertura.
- Vinculación: Una vez registrado, podrás ser vinculado con un Centro de Trabajo o empresa para iniciar tu capacitación.
RECOMENDACIONES A CONSIDERAR PARA EL REGISTRO A PROGRAMAS SOCIALES DEL BIENESTAR
1. Requisitos de elegibilidad:
* Cumplir con el perfil del programa: Cada programa social tiene un público objetivo específico. Asegúrate de que el solicitante cumpla con la edad, el nivel educativo y la ubicación geográfica requerida.
* No recibir otra beca similar: Muchos programas, como las Becas Benito Juárez y la Beca para Escuelas Particulares del Estado de México, tienen como requisito que el beneficiario no cuente con otro apoyo económico gubernamental o privado con el mismo fin.
2. Proceso de registro:
* Registro en línea: La mayoría de los programas sociales en la actualidad realizan su proceso de registro de manera digital. Es vital tener acceso a una computadora o dispositivo móvil con conexión a internet estable.
* Creación de cuentas: Programas como la Beca Rita Cetina y Mi Beca para Empezar solicitan la creación de una cuenta en plataformas específicas, como Llave MX o Llave CDMX, para poder completar el registro. Es recomendable hacerlo con anticipación para evitar contratiempos.
* Calendario de registro: Los programas establecen un calendario para la recepción de solicitudes, que a menudo se organiza por estados o por la letra inicial del apellido. Mantente atento a las fechas correspondientes para evitar que se te pase el plazo.
* Llenado de formularios: Es crucial llenar todos los campos de las cédulas de solicitud (CSI) con información precisa y verídica para evitar que el registro sea rechazado.
3. Seguimiento y comunicación:
* Canales oficiales: La información más segura y confiable se encuentra en las páginas web y redes sociales oficiales de las dependencias gubernamentales a cargo de los programas (Secretaría de Bienestar, Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Fideicomiso Bienestar Educativo, etc.).
* Contacto vigente: Durante el registro se solicitan números telefónicos y correos electrónicos. Asegúrate de proporcionar datos de contacto que utilices de forma regular, ya que por estos medios se te notificará el estatus de tu solicitud y los siguientes pasos a seguir.
* Estatus de la solicitud: Después de completar el registro, es importante dar seguimiento al estatus de la solicitud a través de los portales designados para ello (como el Buscador de Estatus en el caso de las Becas Benito Juárez).